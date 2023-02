Sometähti Olivia Dunne, 20, on saanut nuoret miehet hysteerisiksi – Armand Duplantis hämmästeli: ”Aivan hulluja”

Olivia Dunne, 20, on saavuttanut räjähdysmäisen suosion Yhdysvalloissa. Ruotsalainen olympiavoittaja Armand Duplantis uskoo, ettei kukaan ole kokenut vastaavaa.

Ruotsalainen seiväshyppääjä Armand Duplantis, 23, on käynyt Olivia Dunnen kanssa samaa koulua. Mies kommentoi hiljattain Expressen-lehdelle koulussa räjähtänyttä kaaosta.

– Siitä puhutaan paljon Yhdysvalloissa. Siellä on paljon nuoria poikia, jotka ovat aivan hulluja.

Dunne käy Louisanan osavaltion yliopistoa LSU:ta, joka on Duplantisin vanha koulu.

Duplantis on edustaa Ruotsia, mutta hän on syntynyt Louisanassa, Yhdysvalloissa. Amerikkalaisruotsalainen mies on voittanut seiväshypyn olympia-, MM- ja EM-kultaa.

Kolmoismestarin mukaan Dunnen suosio on paljon suurempaa kuin hänen saamansa huomio omina yliopistovuosinaan.

– En usko, että kukaan on koskaan kokenut mitään sellaista.

Duplantis uskoo sosiaalisen median ja urheilun yhdistämisen olevan naisille vaikeampaa kuin miehille.

– Ymmärrän, että urheilijoiden on tärkeää markkinoida itseään, mutta se ei saisi varjostaa urheilua. Luulen, että naiset haluavat vain keskittyä lajiinsa ja tulla siinä mahdollisimman hyviksi. Samalla heidän on kuitenkin käytävä töissä ja he joutuvat tekemään asioita, joita eivät ehkä haluaisi.

– Luulen, että näin tapahtuu jatkossa entistä enemmän. Se on sääli.

Dunne on noussut miljoonayleisön tuntemaksi tekemiensä TikTok-videoiden myötä. Hän kuvaa sosiaaliseen mediaan esimerkiksi voimisteluvideoita ja julkaisee näyttäviä kuvia itsestään.

Nuoren naisen perässä on juossut suuria fanijoukkoja, jotka koostuvat pääasiassa nuorista miehistä.

Dunne nousi Suomessa otsikoihin ollessaan katsomassa kavereidensa voimistelukilpailuja. Dunnen ihailijat kuvasivat häntä ja huusivat tämän nimeä.

Toimittaja Samantha Peszek kuvaili maniaa Twitterissä pelottavaksi ja häiritseväksi.