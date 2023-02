Valioliigaseurasta potkut päävalmentajalle

Valmentaja sai niin sanotusti monoa Valioliigassa.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Leeds on antanut potkut Jesse Marschille, 49, potkut joukkueen päävalmentajan toimesta.

Yhdysvaltalaisluotsi ehti olla Leedsin peräsimessä viime vuoden helmikuusta.

Leedsin kuluva kausi on ollut vaikea, sillä joukkue on sarjataulukossa sijalla 17. Ero putoamisviivan huonommalle puolelle on kuitenkin olematon. Leedsillä on koossa 18 pistettä, ja Everton on pykälän alempana samassa pistemäärässä. Bournemouthilla on 17 ja sarjajumbo Southamptonilla 15 pistettä.

Leeds on jäänyt seitsemässä tuoreimmassa liigaottelussaan ilman voittoa. Joukkue hävisi sunnuntaina vieraissa Nottingham Forestille 0–1.

Leeds kertoi maanantaina kotisivuillaan, että valmennusryhmästä myös Rene Maric, Cameron Toshack ja Pierre Barrieu jättävät tehtävänsä. Leedsin seuraava liigakamppailu on keskiviikkona vieraissa Manchester Unitedia vastaan. Leeds ei ole vielä ilmoittanut uuden päävalmentajansa nimeä.