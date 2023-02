Tomas Käyhkö ylsi US Openissa kolmanneksi – palkintona muhkea rahapotti

Tomas Käyhkö tienasi 25 000 dollaria palkintorahaa Yhdysvaltojen avoimessa keilailuturnauksessa.

Tomas Käyhkö aloitti vahvasti Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueen. Kuva on viime vuoden toukokuulta.

Keilailun kaksinkertainen Suomen mestari ja MM-hopeamitalisti Tomas Käyhkö sijoittui kolmanneksi keilailun Yhdysvaltojen avoimissa, US Openissa.

Myöhään sunnuntaina Suomeen aikaan pelatuissa porrasfinaaleissa Käyhkö oli lähellä finaalipaikkaa, sillä hän hävisi finaalipaikan Yhdysvaltojen Kyle Troupille luvuin 215–219.

– Ei voi pettynyt olla. Hyvän sarjan onnistuin pelaamaan, vaikka paineet kovat olikin. Kaveri sai kuitenkin enemmän pisteitä ja tappio tuli, mutta silti huikea aloitus oli kyllä tälle vuodelle, Käyhkö toteaa Suomen keilailuliiton tiedotteessa.

US Open on yksi ammattilaiskiertue PBA:n kolmesta major-turnauksesta ja se myös avaa kauden PBA-kiertueen. Turnaus pelattiin Indianapolisissa. Mika Koivuniemi on voittanut turnauksen vuonna 2001.

US Openin voitti Yhdysvaltojen E.J. Tackett, joka kukisti finaalissa Troupin luvuin 221–208.

Käyhkö ansaitsi kolmannesta sijastaan 25 000 dollaria (noin 23 000 euroa). Voittaja tienasi 100 000 dollaria ja kakkonen 50 000.

Käyhkö urakoi US Openin finaalipeleihin karsintojen ja jatkopelien kautta. Kaikkiaan Käyhkö pelasi turnauksen aikana 49 sarjaa ja teki niissä 10 443 pistettä keskiarvolla 213,12.

Mikkelissä asuva Käyhkö, 25, pelaa tällä kaudella kaikissa PBA-kiertueen turnauksissa. Viime vuonna hän osallistui osaan turnauksista.

US Openissa olivat mukana suomalaiskeilaajista myös Santtu Tahvanainen (sijoitus 41.) ja Osku Palermaa (88.). Kolmikko pelaa seuraavaksi Springfield Classicissa Missourissa, jossa karsinnat alkavat keskiviikkona.