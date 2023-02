Suvi Minkkinen treenasi rajusti ja kirjoitti samalla pro gradun: ”Olin ihmeissäni”

Suvi Minkkiseltä kesti muutama päivä toipua tammikuun kolmesta peräkkäisestä kisaviikonlopusta ampumahiihdon maailmancupissa.

Kahdeksaantoista päivään mahtui yhdeksän kilpailua. Se on melkoinen rääkki verrattuna esimerkiksi maastohiihdon kilpailukalenteriin.

– Se on kova setti. Väsymys meni jo vähän yli. Keskittyminen alkoi viimeisenä kisarupeamana [19.–22. tammikuuta] herpaantua. Se tuntui henkisesti ja fyysisesti, 28-vuotias Minkkinen sanoo.

Tammikuun kolmena pitkänä viikonloppuna ampumahiihtäjät kilpailivat Pokljukassa Sloveniassa, Ruhpoldingissa Saksassa ja Antholzissa Italiassa.

– Myös matkustaminen otti veronsa, MM-kisoihin valmistautuva Minkkinen sanoo.

Marraskuussa Kontiolahdelta alkaneeseen kauteen on mahtunut kolmetoista maailmancupin kisaan. Niistä Minkkinen on ollut 40 parhaan joukossa eli maailmancupin pisteillä kahdessatoista.

Väsymyksen piinaavassa pitkän putken viimeisessä takaa-ajokisassa 22. tammikuuta Minkkinen jäi sijalle 43.

Maailmancupissa Minkkinen on ennen keskiviikkona Oberhofissa Saksassa alkavia MM-kisoja 132 pisteellä 30:s, kun MM-kisojen jälkeen on vielä seitsemän henkilökohtaista kisaa.

Edelliskausista suunta on vahvasti ylöspäin. Viime kaudella hän sai yhteensä 148 pistettä, sitä edeltävällä 24 pistettä ja koronapandemian kesken jääneellä kaudella 37 pistettä.

Tällä kaudella Minkkisen keskiarvosijoitus on 30,38. Korkeimmillaan hän oli kauden ensimmäisessä takaa-ajokisassa Kontiolahdella 15:s. Muut sijat ovat vaihdelleet 19:sta 43:een.

– En voi olla pettynyt. Olen omalla tasollani. Minulla ei ole ennen tullut tällaista pisteputkea. Tavoitteena on vakiinnuttaa paikka 20 joukossa, Minkkinen kertoo.

Maailmancupin pistelasku muuttui tälle kaudelle. Pisteisiin lasketaan jokainen osakilpailu, kun aiemmin niistä leikattiin pois kaksi huonointa.

Minkkinen pitää uudistusta huonona.

– Kauden alussa minulla ei ollut mielipidettä pistelaskusysteemistä. Nyt en pidä sitä kovin onnistuneena: Moni urheilija saattaa kisata puolikuntoisena saadakseen pisteitä. Itse en tykkää kisata puolikuntoisena.

Pistelasku suosii myös maailmancupin osakilpailun kärkeä. Kuusi parasta saa enemmän pisteitä kuin ennen; siitä alaspäin aina 40 sijaan asti pisteet pysyivät samana.

Minkkinen saa siis 15. sijastaan yhtä paljon pisteitä (26) kuin olisi saanut vuosi sitten. Vastaavasti kuudennesta sijasta saa nyt 40 pistettä, kun viime vuonna siitä sai 38 pistettä.

Voitosta sai viime kaudella 60 pistettä, nyt 90.

Kun Kaisa Mäkäräinen lopetti pitkän uransa keväällä 2020, Suomen naisten menestys jäi lähinnä Mari Ederin ja Minkkisen varaan.

Eder on maailmancupissa 17. tilalla. Eder on maailmancupin nopeimpia hiihtäjiä, mutta hänen ampumistarkkuutensa on ollut 78 prosenttia.

Minkkisellä tilanne on melkein päinvastoin. Hän on ampunut tarkasti (87 prosenttia) ja nopeasti, mutta hiihtovauhdissa riittää petrattavaa.

Joutsasta kotoisin oleva Minkkinen myöntää, hiihtoon ja tehoharjoitteluun on pantu entistä enemmän paukkuja. Tehoja ei voi nostaa liikaa kerralla, vaan kestävyyspohjaa luodaan jo kesällä ja nuorena.

Norjalainen Erik Bartlett Kulstad aloitti viime keväänä Suomen maajoukkueen päävalmentajana, kun Jonne Kähkönen siirtyi Italian naisten valmentajaksi.

Kähkönen keskittyi Suomessa paljolti miesten valmennukseen ja apuvalmentaja Aku Moilanen naisten valmennukseen. Nyt Kulstad seuraa ampumapenkalla kaikkien ammuntasuorituksia ja Moilanen hiihtoa.

– Hyvä, että joku katsoo koko ajan maastossa hiihtotekniikkaa ja videoi sitä. Myös treeneihin on tullut lisää selkeyttä, kun leireillä keskitytään tiettyihin lihas- ja tehotreeneihin, joita toistetaan, Minkkinen sanoo.

Minkkinen sanoo Kulstadin olevan pikkutarkka valmentaja, jolta ei jää mitään huomaamatta.

– Meillä meni hetken aikaa, että löydettiin yhteinen sävel. Minulla oli ammunnassa huonoja liipaisuja. Asiat jäivät liikaa pyörimään päässäni. Minulle sopii paremmin, etten mieti koko ajan yksityiskohtia. Moni muu ehkä tykkää siitä, mutta minä ajattelen, että ammun laukaus kerrallaan.

MM-kisoissa Minkkinen aikoo urakoida tarvittaessa kaikki seitsemän matkaa, jos pysyy terveenä. Tällä kaudella hän ei ole sairastellut, kuten joskus aiemmin.

Fakta Ampumahiihdon MM-kisat 8. helmikuuta klo 15.45 sekaviesti (2 naista ja 2 miestä).

10. helmikuuta klo 15.30 naisten sprintti 7,5 km.

11. helmikuuta klo 15.30 miesten sprintti 10 km.

12. helmikuuta klo 14.25 naisten takaa-ajokisa 10 km.

12. helmikuuta klo 16.30 miesten takaa-ajokisa 12,5 km.

14. helmikuuta klo 15.30 miesten normaalimatka 20 km.

15. helmikuuta klo 15.30 naisten normaalimatka 15 km.

16. helmikuuta klo 16.10 pariviesti (nainen + mies).

18. helmikuuta klo 12.45 miesten viesti, 4 x 7,5 km.

18. helmikuuta klo 16.00 naisten viesti, 4 x 7,5 km.

19. helmikuuta klo 13.30 miesten yhteislähtö 15 km.

19. helmikuuta klo 16.15 naisten yhteislähtö 12,5 km.

Suomen joukkue: Naiset: Mari Eder, Erika Jänkä, Nastassia Kinnunen,Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen. Miehet: Tuomas Harjula, Olli Hiidensalo, Heikki Laitinen, Jaakko Ranta, Tero Seppälä.

Edellisissä kolmissa MM-kisoissaan 2019–2021 Minkkinen on päässyt henkilökohtaisilla matkoilla vain sprinttiin ja 15 kilometrin normaalikisaan. Sprintin 60 parasta pääsevät takaa-ajoon, jonne paikka ei ole aiemmin auennut.

Nyt toiveena on päästä takaa-ajon lisäksi 30 parhaan yhteislähtöön.

Varmat viestipaikat Minkkinen voi laskea pariviestissä Tuomas Harjulan kanssa ja perinteisessä naisten viestissä. Kolmas viestimuoto on neljän hengen (2+2) sekaviesti, jonne Minkkinen saaneen paikan halutessaan.

Tammikuussa Pokljukassa Minkkinen ja Harjula olivat sekapariviestissä neljänsiä.

– Siinä viestissä meillä on saumaa, vaikkei mennä mitalisuosikkeina, Minkkinen laskee.

Urheilun ohella Minkkinen on opiskellut. Marraskuussa ennen kisakauden alkua hän palautti kauppatieteiden maisterin pro gradu -työn. Lopputyön hän teki sponsoroinnista.

– Minulla oli keväällä kaksi kurssia ja aloittelin gradua. Otin tavoitteeksi kirjoittaa vähintään sivun päivässä ja tuli sitten tehtyä vähän enemmänkin. Olin ihmeissäni, miten kivuttomasti se meni, vaikka pelkäsin, että se jää kesken ja tulee taas iso tauko opiskeluun, Minkkinen kertoo.

Minkkisen omat sponsoriasiat ovat kohtuulliset. Joutsan parhaana urheilijana hän saa tukea paikallisilta yrityksiltä.

Urheilijana hän on siinä rajalla, ettei saa opetusministeriön apurajaa. Sen sijaan hän saa Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön (Ura) apurahaa.

Suurin osa Suomen ampumahiihdon joukkueesta asuu ja harjoittelee Kontiolahdella, kuten Minkkinen.

– Joutsassa käyn välillä perhettä tapaamassa.