Sikailija sai viiden ottelun pelikiellon SM-liigassa – kostajalle kahden pelin panna

Maajoukkueeseen valittu TPS:n Valtteri Pulli sai viiden ja Pelicansin pisterohmu Lukas Jasek kahden ottelun pelikiellon.

Jääkiekon Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Turun Palloseuran puolustaja Valtteri Pullille viiden ja Lahden Pelicansin hyökkääjä Lukas Jasekille kahden ottelun pelikiellot. Pelaajille määrättiin lauantaina aluksi väliaikaiset pelikiellot, jotka vahvistettiin myöhään illalla määräaikaisiksi.

Pulli taklasi perjantaina TPS–KooKoo-ottelun toisessa erässä kouvolalaisten Kasperi Ojantakasta ja sai kahden minuutin rangaistuksen.

Liigan verkkosivujen mukaan tilannehuone katsoi tilanteen, ja päävideotuomari asetti teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Pullille ottelurangaistus/pelikielto päähän tai kaulan/niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta.

Kurinpitodelegaatio katsoi videotallenteet ja kuuli Pullin lausuman.

Kiekollinen pelaaja Ojantakanen pyrki harhauttamalla pääsemään Pullin ohi, mutta Pulli osui mailalla kiekkoon. Tämän jälkeen Pulli kohotti kätensä Ojantakasta kohti ja osui Ojantakasta päähän.

– Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa täyttyvät edellä todetut päähän kohdistuneen taklauksen kriteerit, joten kyseessä on sääntöjen vastainen vastustajan päähän kohdistunut taklaus. Delegaatio katsoo, että Pullin taklauksella on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa, joten tilanteesta tulee määrätä Pullille ottelurangaistus ja pelikielto, päätöksessä kirjoitettiin.

Pulli kärsi pelikiellon ensimmäisen ottelun jo lauantaina, jolloin TPS kohtasi Rauman Lukon. Hän joutuu huilaamaan vielä neljä sarjaottelua.

Pulli on pelannut TPS:ssä tällä kaudella 47 ottelua tehoin 3+11=14. Hän on kirjauttanut 10 rangaistusminuuttia. Hänen on määrä debytoida A-maajoukkueessa ensi viikolla Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Euro Hockey Tourin turnauksessa.

Pelicansin Jasek löi perjantain pelatun Pelicans–SaiPa-ottelun kolmannessa erässä mailalla SaiPan Elmeri Laaksoa. Jasek sai ottelussa viiden minuutin rangaistuksen ja pelirangaistuksen.

Liigan verkkosivujen mukaan tilannehuone katsoi tilanteen, ja päävideotuomari asetti teon kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Jasekille ottelurangaistus/pelikielto huitomisesta.

Kiekottomien Jasekin ja Laakson välillä oli siniviivalla kontaktitilanne, jossa Laakso osui poikittaisella mailalla Jasekia vartaloon. Tämän jälkeen Jasek kääntyi ja huitaisi laajakaarisella iskulla Laaksoa käteen mailalla.

– Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa täyttyy huitomisen tunnusmerkistö. Delegaatio katsoo, että Jasekin suorittamalla huitomisella on iskun voima ja tekotapa huomioiden piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa, joten tilanteesta tulee määrätä Jasekille ottelurangaistus ja pelikielto.

– Pelikiellon keston osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu huitominen, joka kohdistuu kiekottomaan pelaajaan ja aiheuttaa tämän loukkaantumisen. Delegaatio toteaa myös, ettei aikaisempi pelaajien välinen tilanne ole peruste alentaa Jasekille määrättävää rangaistusta.

Jasek kärsi pelikiellon ensimmäisen ottelunsa jo lauantaina, jolloin Pelicans kohtasi uudestaan SaiPan. Hän huilaa vielä yhden ottelun.

Jasek on ollut tällä kaudella Pelicansin paras pistemies tehoin 16+18=34.