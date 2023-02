Hanhia syöttävä mies sai ensin vihat niskaansa – sitten hänestä tuli sankari

Napoli on ollut tällä kaudella täysin ylivoimainen Italian Serie A:ssa, ja myös Mestarien liigassa on nähty vakuuttavaa jälkeä.

Euroopan suurten jalkapallosarjojen mestaruustaistelut käyvät kuumina, kun kauden puoliväli on juuri ohitettu, mutta yksi mestaruus näyttää jo ratkenneen.

Italiassa on nimittäin nähty tällä kaudella sellaista ylivoimaa, että maan jalkapallohistoriaa saatetaan kirjoittaa uusiksi kauden päättyessä. Menestyksen takana on mies, joka ajaa Fiat Pandalla ja nauttii olostaan maatilallaan hanhien, kanojen ja strutsin kanssa.

Napoli on historiansa aikana voittanut kaksi mestaruutta, kausina 1986–87 ja 1989–90. Diego Maradonan kultaisista vuosista on kulunut jo yli 30 vuotta, mutta nyt seura näyttää marssivan vääjäämättömästi kohti mestaruutta.

Napoli on kerännyt 20 ottelussa peräti 53 pistettä, ja jos pistetahti jatkuu kauden loppuun asti samana, rikkoontuu sadan pisteen maaginen raja toisena joukkueena Serie A:ssa. Sarjan ennätys on Juventuksen kaudella 2013–14 saavuttama 102 pistettä.

Haarukassa on myös Serie A:n kaikkien aikojen ylivoimaisin mestaruus. Titteli on tällä hetkellä Interin 22 pistettä kaudella 2006–07. Napoli johtaa tällä hetkellä sarjaa peräti 13 pisteen erolla juuri Interiin, ja jos ero kasvaa samaan tahtiin loppukauden ajan, on eroa viimeisen ottelun jälkeen 24–25 pistettä.

Menestys ei ole rajoittunut Italiaan, vaan Napoli suorastaan lensi Mestarien liigan lohkovaiheesta jatkoon. Joukkue hävisi vain päätösottelun Liverpoolia vastaan vieraskentällä ja voitti muut.

Maaliero kuudesta ottelusta oli vakuuttava 20–6. Joukkue murskasi muun muassa Liverpoolin maalein 4–1, Ajaxin 4–2 ja 6–1 sekä Rangersin kahdesti lukemin 3–0.

Maali-ilottelu oli suoraa jatkumoa Serie A:ssa nähdylle, sillä 20 ottelun jälkeen Napolin maaliero on vakuuttava 48–15.

Menestyksen "salaisuus” on – kuten nykyjalkapallossa lähes aina – loistavasti toimiva joukkuepeli. Napolissa ei ole nimekkäitä supertähtiä, mutta monia todella laadukkaita pelaajia.

Nigerialaishyökkääjä Victor Osimhen johtaa liigan maalipörssiä tehtyään 14 maalia 16 sarjaottelussa. 24-vuotias kärki säväytti viimeksi huippuottelussa AS Romaa vastaan lauottuaan taidokkaan ja näyttävän johto-osuman voimalla maalin kattoon.

Mainiota tulitukea on antanut georgialainen Khvitša Kvaratskhelia, joka on tehnyt seitsemän maalia ja antanut kahdeksan maalisyöttöä. Kvaratskhelia on Osimhenin tapaan pelannut vain 16 ottelua 20:stä loukkaantumisten vuoksi.

Victor Osimhen on Napolin ja Serie A:n ykköstykki. Khvitša Kvaratskhelia (77) on antanut mainiota tukea.

Vaikka Osimhen tai Kvaratskhelia ovatkin joukkueen hyökkäyspään näkyvimpiä pelaajia, supertähtiä he eivät ole. Sellaisia ei kentällä näy, eikä sitä ole kentän laidalla ohjeita jakava Luciano Spallettikaan.

Millainen mies on siis Napolin menestyksen takana?

Italialainen Spalletti, 63, ei missään nimessä ole nimetön päävalmentaja, muttei myöskään Pep Guardiolan, Jürgen Kloppin tai Carlo Ancelottin kaltainen tähti.

Spalletti on voittanut Italian cupin ja supercupin AS Roman luotsina sekä Venäjän mestaruuden kahdesti Pietarin Zenitissä. Kymmeneen vuoteen ei menestystä kuitenkaan ole juuri tullut. Nyt näyttää kuitenkin hyvältä.

Spalletti oli ollut kaksi vuotta valmentamatta, kun hän tuli Napolin peräsimeen kauden 2020–21 päätteeksi korvaten Gennaro Gattuson. Ensimmäinen kausi toi kolmossijan, mikä tuntui pettymykseltä Napolin johdettua sarjaa kauden aikana.

Vihaiset fanit vaativat Spallettin eroa ja lupasivat palauttaa valmentajan auton, jos hän eroaa. Spalletti ajaa vaatimattomalla Fiat Pandalla, joka varastettiin lokakuussa 2021.

Spalletti ei tarjoukseen Napolin onneksi tarttunut, vaan johtaa nopeaan, aggressiiviseen hyvin organisoituun pelitapaan nojaavaa joukkuetta menestyksekkäästi.

Napolin peliryhmitys on yleensä 4–3–3, mutta se muovautuu usein hyökätessä muotoon 2–3–2–3. Näin kentälle saadaan muodostettua kolmioita ja alueellista ylivoimaa etenemistä varten.

Yleensä joukkue avaa lyhyillä syötöillä, mutta kolme hyökkääjää antaa mahdollisuuden myös pitkiin palloihin.

Kvaratskhelia liikkuu usein laidalta keskemmälle avaten tilaa nousevalle laitapuolustajalle. Spalletti haluaa maalintekoalueelle 3–4 pelaajaa, jolloin maalipaikoille pääsemisen todennäköisyys kasvaa.

Napoli onkin luonut eniten maaliodottamaa ja laukonut eniten niin Serie A:ssa kuin Mestarien liigassakin. Joukkue ei todellakaan ole mikään Fiat Panda.

Spallettilla sen sijaan on Fiat Pandan lisäksi myös toinen varsin erikoinen kiinnostuksen kohde. Hänellä on maatila Toscanassa, joka majoittaa myös turisteja. Tilalla on kotieläimiä kuten hanhia, kanoja ja jopa strutsi.

Kun Spalletti sai lähteä Interistä vuonna 2019, hän vetäytyi maatilalle ja kiinnostui viinin viljelystä. Jalkapalloa hän ei toki unohtanut, vaan käytti kaksi vuotta ajatustensa hiomiseen. Tulokset ovat nähtävissä nyt.

Viime kauden päätteeksi Spalletti antoi italialaistoimittajille lahjaksi omaa viiniään kiitokseksi kaudesta. Jos nyt nähty tahti jatkuu, korkataan keväällä jotain kuohuvampaa.