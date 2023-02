Sami Jauhojärvi kertoi näkemyksensä Ruotsissa syntyneestä kohusta.

Sami Jauhojärvi on olympiavoittaja ja maastohiihdon tv-asiantuntija.

Ruotsin Viaplaylla maastohiihtoa selostava Per Forsberg arvostelee rajusti maailmancupin ajanottoa, tulospalvelua ja grafiikoita Expressen-lehdessä.

Forsbergin mielestä maastohiihdon tv-tuotantojen tulospalvelussa on ollut liikaa ongelmia. Hänen mielestään tilanne ei ole hyväksyttävä.

Expressenin jutun mukaan ongelmien yhteinen nimittäjä on Swiss Timing. Se on maailmancupin virallinen ajanoton ja tulospalvelun tuottaja.

Expressenin jutussa kerrotaan, että Lillehammerin-kilpailussa ajanotto meni väärin kisan aikana. Lehden mukaan Livignon-kilpailussa grafiikat ja ajat katosivat useiden minuuttien ajaksi, kun miesten sprinttikilpailu oli ratkaisuvaiheessa.

– Se ei ole hyväksyttävää – ei ollenkaan. Kaikki tekevät virheitä, mutta näin on tapahtunut usean kerran tämän kauden aikana. Se on huono juttu, Forsberg jyrähteli.

Forsbergilla on varalla oma ajanottokello kilpailuissa, mutta se ei hänen mukaansa muuta kokonaiskuvaa tässä aiheyhteydessä.

– Oma kello estää sen, että en niin sanotusti istu aivan alasti, Forsberg kuvaili ahdinkoaan.

Forsberg kertoo ottaneensa asian puheeksi Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n edustajien kanssa. Forsbergin mukaan FIS:n edustajat ovat tietoisia ongelmista. Forsberg kuitenkin epäilee, että FIS:n on käytännössä vaikeaa tehdä asialle mitään.

Ilta-Sanomat kysyi Suomen Viaplayn asiantuntijana työskentelevältä Sami Jauhojärveltä Forsbergin mainitsemista vaikeuksista. Olympiavoittaja Jauhojärvi, 41, kommentoi asiaa seuraavasti:

– Grafiikkapuoleen en ota mitään kantaa, kun se ei ole minun vastuullani tuolla. Minä olen seurannut kilpailujen kehitystä FIS:n livetimingin kautta. Se on kyllä ihan toiminut – välillä on ollut jotain pientä pätkimistä, mutta se on vain tekniikkaa. Ei ole estänyt asioiden kommentoimista – ei ole tullut hiljaisia hetkiä tekniikan takia.

– Toki meilläkin on aina Seiko pöydällä varmuuden vuoksi. Jos tekniikka pettää, niin meillä on käsiajanotto välittömästi käytettävissä, Jauhojärvi kertoo.