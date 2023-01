Keihäänheittäjä Janne Läspä, 21, lyttäsi varusmiespalvelusta – formulalupaus latasi nyt oman kantansa: ”Totuus on...”

Kilpa-autoilija William Alatalo kommentoi Twitterissä armeijakaverinsa Janne Läspän kannanottoja.

Formulalupaus William Alatalo kommentoi Twitterissä torstain kuumaa puheenaihetta, keihäänheittäjä Janne Läspän Puolustusvoimien urheilukoululle antamaa kritiikkiä.

Läspä kertoi IS:n haastattelussa, ettei hänen palvelusaikansa Santahaminan urheilukoulussa ole sujunut häävisti. Veteliläinen kritisoi Urheilukoulun harjoitusolosuhteita ja harmitteli olleensa tavanomaista enemmän sairaana varusmiesaikanaan.

Läspä, 21, ei kokenut, että armeija-aika edistäisi hänen urheilu-uraansa.

– Olen tehnyt intin aikana yhden heittoharjoituksen. Minulla oli myös selkävaivoja ennen inttiä, eikä täällä oleminen ole kyllä auttanut siihen vaivaan, viime kesänä ennätyskaarensa 79,07 nakannut Läspä totesi.

Lue lisää: Suurlupauksen mitta tuli täyteen armeijassa – lataa täyslaidallisen: ”On tämä semmoinen paikka, saatana”

Läspän ulostulo on kirvoittanut tuimaa keskustelua internetin keskustelupalstoilla sekä sosiaalisessa mediassa. Aiheeseen otti kantaa myös Läspän tavoin varusmiespalvelustaan Santahaminan urheilukoulussa suorittava William Alatalo.

– Janne kyllä kertoo aika rajusti, mutta totta puhuu kuitenkin. Pakko tuo armeija on käydä, mutta marraskuusta eteenpäin oon tähän päivään asti itse ollu kipeenä. Myös kaikki muut tupakaverit ollu kipeenä jatkuvasti, jotka huippu-urheilijoita jokainen, Alatalo, 20, kirjoitti torstaina.

Alatalo suorittaa varusmiespalvelustaan samassa saapumiserässä kuin nuorten maailmanmestari Läspä. Alatalo oli Läspän kanssa samoilla linjoilla siitä, ettei hän koe armeija-ajan edistävän urheilu-uraansa.

– En sano, että urheilujoukot on paska paikka. Totuus on se, että urheilu-uralle siitä on aika paljon haittaa. Muualla maailmalla olevat urheilijat saa etumatkaa aika paljon. Minkäs tälle voi, ei kaikki aina mene niin kuin itse haluaa, hän jatkoi twiittiään.

William Alatalo on lupaava ratinkääntäjä.

Alatalo ajoi viime kaudella Kansainvälisen autoliiton alaisessa FIA formula 3 -sarjassa Jenzer Motorsportin tallissa. Hän sijoittui sarjassa 18:nneksi.

Lue lisää: Suurlupauksen mitta tuli täyteen armeijassa – lataa täyslaidallisen: ”On tämä semmoinen paikka, saatana”