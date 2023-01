Aleksandr Bolshunov päästetään sittenkin hiihdon MM-kisoihin? Kulissipeli venäläisistä käy kuumana

Kansainvälinen olympiakomitea on päästämässä venäläiset urheilijat takaisin kilpakentille. Lajiliitot saattavat seurata perässä.

Aleksandr Bolshunov, 26, on itänaapurimme hiihtäjähirmu.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK kaavailee venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluuta takaisin kilpailuihin.

Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto kertoi tiistaina MTV:lle, että KOK olisi lähiaikoina tekemässä päätöstä kiistellystä asiasta.

Päätös venäläisten ja valkovenäläisten mahdollisesta paluusta saattaa syntyä jo keskiviikkona. KOK:n hallituksen on määrä keskustella asiasta keskiviikkona.

KOK:n päätöksellä voisi olla vaikutuksia esimerkiksi jo vajaan kuukauden päästä alkaviin Planican MM-hiihtoihin.

Kansainväliset lajiliitot ovat aiemmin seuranneet Venäjä- ja Valko-Venäjä-päätöksissään pitkälti Kansainvälisen olympiakomitean linjauksia. Niin voi käydä nytkin. KOK:n päätös voisi avata Aleksandr Bolshunoville ja muille Venäjän hiihtotähdille tien Slovenian MM-laduille.

Suomen olympiakomitean toimitusjohtajan Susiluoto uskoo, että suuri osa maista olisi valmis päästämään venäläiset kilpailemaan

– Enemmistö maailman maista näyttää olevan valmiita testaamaan venäläis- ja valkovenäläisurheilijoiden paluuta neutraaleina urheilijoina, Susiluoto totesi Suomen olympiakomitean tiistaina julkaisemassa tiedotteessa.

Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailmaa. Itänaapurimme ja sen liittolainen Valko-Venäjä on suljettu kansainvälisen urheilun ulkopuolelle sodan takia. Nyt KOK:n on siis purkamassa tätä sulkua.

Suomen olympiakomitea painotti tiedotteessaan, ettei venäläisiä ja valkovenäläisiä voi tällä hetkellä ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan sodan takia. Suomi on kertonut tehneensä kantansa voimakkaasti selväksi KOK:lle.

Susiluoto arvioi, että venäläisten ja valkovenäläisten mahdolliselle paluulle kansainvälisiin kisoihin vaaditaan reunaehtoja.

Taina Susiluoto on Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja.

– Mikäli tämä tapahtuu, edellytämme asialle tiukkoja ehtoja: sanktiot kyseisten maiden urheilu­järjestelmille on pidettävä edelleen voimassa, ja yksittäiset urheilijat voisivat palata vain neutraaleina urheilijoina ilman kansallis­tunnuksia. Kansallis­tunnuksia ja mielen­ilmauksia ei saa sallia myöskään yleisön keskuudessa, ja kansainvälisen urheiluyhteisön on jatkettava tuen antamista Ukrainalle, Susiluoto lausuu.

– Lisäksi on varmistettava, että paluuluvan saavat urheilijat on dopingtestattu riittävän kattavasti ennen kilpailuihin osallistumista, hän jatkaa.

Susiluodon mukaan KOK:n hallituksessa ei ole suomalaisia edustamassa.