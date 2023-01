Luke Shepardson hallitsee kotiseutunsa aallot.

The Eddie Aikau Big Wave Invitational ei ole mikä tahansa surffauskilpailu. Kisa järjestetään Havaijin Waimea Bayllä vain silloin, kun aallot ovat säännöllisesti 30 jalan eli reilun yhdeksän metrin korkeudella.

Viime viikonloppuna aallot pitkästä aikaa kohosivat vaaditulle korkeudelle, ja tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016.

Kisaan kerääntyi tuttuun tapaan lajin kansainvälistä kermaa, mutta voittopokaali meni tällä kertaa yllättävään osoitteeseen. Voiton vei nimittäin Waimea Bayllä hengenpelastajana työskentelevä Luke Shepardson.

Harrastelijasurffaaja Shepardson joutui pyytämään työnantajaltaan muutaman tunnin taukoa, jotta saattoi osallistua unelmiensa kisaan, kertoo brittilehti The Guardian.

– Sanoin itselleni, että osallistun, koska voin voittaa. Se oli tosi pelottavaa. Aallot olivat valtavia, ja oli unelmien täyttymys pelkästään olla osana ”The Eddieä”, olla edes mukana lähtölistalla. En saata uskoa tätä – tämä on hullua. Nyt minun on palattava vahtitorniin varmistamaan, että kaikki ovat ok päivän loppuun asti, Shepardson tunnelmoi The Guardianin artikkelissa.

Ennakkosuosikki John John Florence joutui taipumaan Luke Shepardsonille.

Amatöörin voitto ei ole tyypillinen lopputulos huippuvaativalle kilpailulle. Edellisellä kerralla seitsemän vuotta sitten kisan vei nimiinsä kaksinkertainen WSL-ammattilaiskiertueen voittaja John John Florence.

Florence oli vähällä yltää kisahistorian ensimmäiseksi tuplavoittajaksi, mutta joutui taipumaan hengenpelastaja Shepardsonille. Shepardson kuittasi yllätysvoitostaan mukavan 10 000 dollarin eli noin 9 200 euron palkintorahan.

Voittaja oli kilpailulle kuitenkin varsin sopiva, sillä myös Eddie Aikau – jonka mukaan kilpailu on nimetty – oli havaijilainen hengenpelastaja.

Aikau pelasti The Guardianin mukaan urallaan yli 500 ihmishenkeä. Vuonna 1978 hän menehtyi harjoittaessaan ammattiaan.