Pystyykö Kalle Rovanperä nousemaan vielä voittoon? Tällaisella suunnitelmalla hän lähtee viimeiseen rutistukseen

Jari-Matti Latvalan mielestä Rovanperä on ajanut hyvin ja järkevästi.

Kalle Rovanperä on toisena Monte Carlon MM-rallissa ennen päätöspäivää.

Monaco

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan WRC-talli on saanut hienon startin rallikauteen 2023.

Toyotan kuljettajat ovat kirjauttaneet Monte Carlon MM-rallissa 14 erikoiskokeelle yhteensä 12 pohja-aikaa. Talvitauon aikana japanilaisvalmistajan Rally1-hybridikilpuriin tehdyt muutokset tuntuvat toimivan erinomaisesti.

– Kisa on ollut hieno tähän mennessä. Tuntuu, että auto ja miehet ovat kumpainenkin vedossa. Olemme tosi tyytyväisiä, sillä viime vuoden lopussa Hyundai sai meitä selvästi kiinni, Latvala totesi STT:lle.

– Näyttäisi siltä, että olemme tehneet asioita oikein. Vaikuttaa, että Hyundai-kuskit joutuvat puristamaan enemmän.

Kilpailun päätöspäivän neljälle erikoiskokeelle lähdetään Toyotan ranskalaistähti Sebastien Ogierin komennossa. Valikoituja kilpailuja tällä kaudella ajava Ogier johtaa 16 sekunnin erolla ennen puolustavaa maailmanmestaria Kalle Rovanperää, joka puristi päivän päätöspätkällä peräti yhdeksän sekuntia Ogierin etumatkasta.

– Seb on tosi hyvä kontrolloimaan tilannetta. Varmasti jos hänen tarvitsee puristaa, niin hän siihen myös pystyy. Tiedän, että Ogierilla on ihan hirveä halu voittaa. Hänen ei tarvitse sarjaa miettiä, joten hän voi mennä vapautuneemmin kuin muut, Latvala sanoi.

– Kallella ei ole mitään järkeä lähteä häntä väkisin kiinni ajamaan. Hän on ajanut tosi hyvän ja järkevän kisan. Sanoin Kallelle eilen (perjantaina), että ensin pitää ajaa palkintopallille Montessa ennen kuin täällä voi voittaa.

Rovanperällä ei ole varaa myöskään varmistella toista sijaa, sillä Hyundain Thierry Neuville kärkkyy 16 sekunnin päässä. Lauantaina Rovanperä kirjautti nimiinsä kolme nopeinta erikoiskoeaikaa rikkoen samalla sadan pohja-ajan rajan MM-sarjassa.

– Pidetään huomenna samanlainen rytmi yllä, sillä taaksepäin on aika pieni ero. Yhtään ei ole varaa virheisiin, eikä ongelmiin. Yritetään puskea sen verran kovaa, että muutkin joutuvat ajamaan vielä kilpaa, Rovanperä suunnitteli.

– Tänään oli huomattavasti helpompi ajaa, kun sai lähteä reitille vähän taaempaa. Samanlaisella ajolla tuli parempia aikoja. Ehkä täällä onkin vähän ensimmäisillä autoilla putsattavaa.

Hyundain Esapekka Lappi löysi lauantaina paremman vauhdin. Rengasrikko iltapäivällä söi kuitenkin rutkasti aikaa, mutta Lappi nousi silti uhkaamaan tiimitoverinsa Dani Sordon seitsemättä sijaa. Eroa kaksikon välillä on vain 2,6 sekuntia.

– Ero kärkeen kaventui aika tavalla pätkäajoissa. Iltahuollossa tehdyt muutokset auttoivat heti ensimmäisestä erikoiskokeesta lähtien. Auto on nyt paljon vakaampi, mikä on jännä, sillä muutokset eivät olleet edes loogisia. Auto kuitenkin toimii nyt, mikä on positiivista, Lappi kertoi.