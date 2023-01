Alppitähti selvisi kammottavasta tilanteesta: ”Se oli lähellä kuolemaa -kokemus”

Norjan Aleksander Aamodt Kilde taituroi yhdellä jalalla.

Norjan Aleksander Aamodt Kilde on alppihiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja ja kaksinkertainen olympiamitalisti.

Perjantaina hän näytti, miten tiukasta tilanteesta selvitään kunnialla.

Kilde on hallinnut tämän kauden syöksylaskukilpailuja: hän on voittanut neljä kuudesta kisasta. Viikonloppuna on vuorossa legendaarinen Kitzbühelin syöksy Itävallassa.

Perjantaina laskettiin harjoitukset. Kilde oli todella lähellä pahaa ulosajoa.

Hän menetti tasapainonsa radan loppuosassa ja tuli huonossa asennossa viimeiseen hyppyyn. Ilmalento suuntautui ulos laskulinjalta. Kaiken lisäksi Kilde tuli alas vain yhdellä jalalla.

Hän onnistui kuitenkin yhdelläkin jalalla välttämään vain senttien päässä olleen turva-aidan ja selvisi pystyssä maaliin asti.

– Se oli lähellä kuolemaa -kokemus. Sekunnin ajattelin lentäväni turvaverkkoon, mutta sentit olivat puolellani, Kilde kommentoi NRK:lle.

Kilden joukkuetoverille Henrik Röalle kävi heikommin.

Norjalaisen jalka murtui, kun mies kaatui tullessaan maaliin.