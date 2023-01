Toimittaja koki kammottavan hetken suorassa tv-lähetyksessä – avautui nyt 20 vuoden takaisista tapahtumista

Lisa Guerrero kertoi pysäyttäviä tarinoita painajaismaisesta vuodesta.

Toimittaja Lisa Guerrero herätti valtavasti huomiota takavuosina, kun hän liikkui kaapinkokoisten machomiesten liepeillä.

Guerrero aloitti kiisteltynä hahmona ESPN:n Monday Night Footballin kentänlaitatoimittajana vuonna 2003. Amerikkalaisen jalkapalloilun NFL:n suosituilla tv-lähetyksillä oli tuohon aikaan noin 40 miljoonaa katsojaa.

Guerrero on sanonut, että hänen haaveenaan oli olla kuin Barbara Walters. Walters oli ensimmäinen naispuolinen iltauutisten ankkuri Yhdysvalloissa.

Guerreron mukaan hän sai mieskatsojilta palautetta, jonka sisältö vastakkaisen sukupuolen edustajalle oli rajua. Naistoimittajan mukaan urheilussa mukana olleet miehet pilkkasivat ja kritisoivat häntä sääliä tuntematta.

Toimittaja pääsi myös loistamaan: hänen onnistui saada tähtipelaajilta pitkiäkin haastatteluja.

Nainen on kertonut aiemmin, että miespuoliset kollegansa heittivät vihjailevia herjoja siitä, miten hän oli saanut urheilutähtiä haastateltavakseen. Guerreron mukaan miehet puhuivat hanakasti myös hänen rinnoistaan ja seksuaalisuudestaan.

Nykyään 58-vuotias Guerrero on nyt julkaissut kirjan Warrior: My Path to Being Brave, jossa hän kertoo kokemuksistaan. Hän väittää, että etenkin NFL-lähetysten päätuottaja Freddie Gaudellilta tuli runsaasti ankaraa kritiikkiä pukeutumisesta lähtien.

Toimittajat Al Michaels, (vas.), Lisa Guerrero ja lajilegenda John Madden gaalassa vuonna 2003.

Guerrero kertoo The Peoplen mukaan kirjassaan harkinneensa itsemurhaa jatkuvan negatiivisen palautevyöryn takia.

Toimittaja kertoo teoksessa, että hän oli kauden 2003 aikana raskaana. Guerrero ja hänen silloinen miehensä, entinen Baseball-tähti Scott Erickson, odottivat siis lasta.

Lisa Guerrero ja Scott Erikson vuonna 2011.

Kentänlaitatoimittaja oli loppuvuodesta taas kerran kuin suurennuslasin alla suorassa tv-lähetyksessä. Hän kertoo kirjassaan hetkistä, jolloin hän tunsi musertuneensa valtavien paineiden alla.

– Tunsin yhtäkkiä voimakasta kipuani vatsassani. Tunsin veren vuotavan.

– Kun istuin wc:ssä, en uskonut, että verenvuoto oli totta. Se tuli alushousujeni läpi. Minun oli laitettava pikkupöksyihini nippu käsipyyhkeitä.

Guerrero kertoo saaneensa keskenmenon. Toimittaja sanoo olleensa raskaana 8–12 viikolla.

Guerrero ilmoittaa salanneensa asian 20 vuoden ajan. Toimittaja kertoo tunteneensa jo ennen sitä, miten säälien osa ihmisistä katsoi häntä.

– Olin jo kehittänyt kuoren ympärilleni. Tunsin häpeää ja minua nolotti. Siinä en missään tapauksessa halunnut kertoa muille, että sain muuten juuri keskenmenon.

– En syytä asiasta ketään tiettyä henkilöä. Keskenmeno ei johtunut Freddiestä, huonosta radiojuontajasta tai surkeasta kolumnista. Se oli negatiivisuuden ja julmuuden kauden huippu.

Guerrero joutui lähtemään NFL-toimittajan tehtävistä kauden 2003 jälkeen. Hän on mm. poseerannut Playboyn kannessa, tehnyt toimittajan töitä ja ollut näyttelijänä elokuvissa sekä tv-sarjoissa.