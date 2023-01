Kehonrakentajalta kysyttiin peniksestä – ”Kutistuuko pikkuveitikka?”

Phil Heath paljasti kehonrakennuksen penismyytin.

Kehonrakennuksen legenda Phil Heath tarjosi podcastissa The Pivot viimein vastauksen sitkeään penismyyttiin, kertoo saksalaiskanava RTL.

Myytin mukaan kehonrakentajien sukuelimet surkastuvat, koska he käyttävät steroideja ja mieshormoneja.

– Kutistuuko pikkuveitikka? Sellaista puhutaan. Naiset haluavat tietää. Kysyn naisten puolesta, podcastin juontaja, ex-jenkkifutaaja Fred Taylor kysyi.

Heath, 43, virnisti ja vastasi:

– Homman nimi on tämä. Kisakunnossa keho on niin kuiva, että asioita tapahtuu. Kaksi yötä myöhemmin kaikki on kuitenkin palautunut ennalleen, Heath ilmoitti.

Bodarien peniksen koko riippuu myös näkökulmasta. Valtavien lihasten rinnalla elin voi näyttää kutistuneelta.

– 82-senttisen reisilihaksen vieressä on ihan sama, kuinka iso penis on, Heath kertoi.

Kehonrakentaja voitti Mr. Olympia -tittelin seitsemän kertaa peräkkäin vuosina 2011–2017.