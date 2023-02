Suomalaisurheilijat ovat mestareita terveellisen ja edullisen arkiruuan valmistamisessa.

Ruuan hinta on noussut viime kuukausina kohinalla ylöspäin. Kun ostoskorin hinta on hypännyt taivaisiin, voi terveellisten valintojen tekeminen olla vaikeampaa kuin koskaan aiemmin.

IS kysyi apua kolmelta huippu-urheilijalta, jotka ovat tottuneet kokkaamaan terveellistä arkiruokaa maltillisella budjetilla. Uimari Ida Hulkko, hiihtäjä Lauri Vuorinen ja aitajuoksija Annimari Korte ovat kaikki saaneet jossain kohtaa uraansa kokea sen, ettei ruokaan ole käytettävissä suuria summia viikossa.

24-vuotias Hulkko eli ja urheili siinä samalla useampia vuosia pelkkien Kelan tukien varassa. Tilanne muuttui nelisen vuotta sitten, kun hän ryhtyi tekemään kaupallisia yhteistöitä yritysten kanssa.

Lue lisää: Ida Hulkolla on yhteinen yritys Metin-rakkaansa kanssa – tällainen on Tampereelle muuttanut Turkin maajoukkue­mies

– Aikaisemmin tuli mietittyä tosi paljon ruokien hintoja. Tosin silloinkin kun elin opintorahoilla, pyrin panostamaan ruokaan, sillä ruoka on mulle tosi tärkeä osa arkea, Hulkko kertoo.

Sitä se tosiaan on, sillä uinnin EM-mitalisti kokkaa itselleen ja avopuolisolleen Metin Aydinille lähes päivittäin. Hulkon vastuulla ovat arkiruuat, kun taas miesystävä kokkaa viikonloppuisin kaksikolle jotain astetta parempaa.

– Olen tottunut pienestä asti kokkaamaan itse. Porukat oli paljon töissä ja työmatkoilla, niin ykkösluokalla aloitin nuudeleista ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti.

Ida Hulkko viihtyy hyvin keittiössä. Yliopistolla hän käy syömässä vain luentojen yhteydessä ja ravintoloissa lähinnä vain lomamatkoilla tai treffi-iltoina yhdessä miesystävän kanssa.

Hulkko nauttii ruuanlaiton lisäksi leipomisesta, jonka nimeää suosikkipuuhakseen keittiössä. Ruuanlaittajana Hulkko on kokeilevaa sorttia, ja lähes kaikki naisen bravuurit ovatkin syntyneet rohkeiden kokeilujen kautta.

– En noudata koskaan mitään reseptiä, mikä välillä muodostuu ongelmaksi, jos yritän tehdä jotain hienompaa. Lisäilen vaan kaikkea sekaan, ja kokeilen mitä haluan. Jos en tykkää jostain, en tee sitä enää seuraavalla kerralla.

Kokeilusta on syntynyt myös ruoka, jota Hulkko haastattelun aikaan laittaa kotonaan Tampereella. Kyseessä on kukkakaaliriisi kanakastikkeella.

Annoksessa perinteinen riisi korvataan kukkakaalista tehdyllä murulla, joka syntyy Hulkon käsissä reilussa kymmenessä minuutissa.

– Tämä on siitä kätevä ruoka, että tulee syötyä kunnolla kasvista, Hulkko huikkaa ruuanlaiton lomassa ja jatkaa:

– Tätä reseptiä voi modata eri kasviksilla tosi paljon. Heittää vaan kukkakaalin tilalle tai sekaan jotain muuta. Itse laitan yleensä parsakaalia.

Tavallisesti Hulkko kokkaa kahdesti päivässä, sillä uimaripariskunnalla ruokaa kuluu runsaasti. Toisinaan ruokaa saattaa jäädä yli seuraavalle päivälle, mitä varten Hulkolla on olemassa oma kikkansa.

– Lämmitän jämät ja paistan siihen kaveriksi munan, jonka heitän jämäruokien päälle. Tykkään jättää keltuaisen vähän löysäksi ja laittaa siihen kaveriksi jotain kastiketta ja mausteita. Se muuttaa sitä ruokaa ihan tosi paljon – melkein kuin olisi kokonaan uusi ruoka.

Fakta Ida Hulkon kukkakaaliriisi kanakastikkeella Mitä tarvitset: kukkakaalia, parsakaalia, paistamiseen öljyä, kanan paistileikettä, maustettua creme fraichea (esimerkiksi maussa valkosipuli & yrtit), sitruunankuorta ja halutessasi mausteista öljyä (esimerkiksi valkosipulia chili-seesamiöljyssä) Pilko kukka- ja parsakaali pieneksi muruksi joko veitsellä tai tehosekoittimella. Heitä pannulle öljytilkan kera. Paista noin 7 minuuttia. Mausta haluamallasi tavalla. Laita toiselle pannulle paistumaan kanat. Mausta kanat mausteöljyllä ja sitruunankuorella. Kun kanat ovat kypsiä, heitä sekaan maustettu creme fraiche, joka toimii kastikkeena. Tarjoile kanakastike yhdessä kukkakaaliriisin kanssa. Voit koristella annoksen yrtein.

Tältä näytti Ida Hulkon ruoka-annos.

Annoksen hiilihydraatti syntyi paistetusta kukkakaalisilpusta, jonka sekaan sujahti parsakaalia.

Herkkujen syömiseen Hulkko suhtautuu yhtä rennosti kuin ruokailemiseen muutenkin. Kun perusrytmi on kunnossa, uimarin ruokavaliosta löytyy tilaa myös konvehdeille ja berliininmunkeille.

– Mulla on sen suhteen helppoa, että monissa muissa lajeissa painonhallinta on tarkempaa. Suurin ongelma syömisen suhteen mulla on ollut pikemminkin se, etten saa kerättyä tarpeeksi kaloreita, kun ei sitä kanaa ja riisiäkään voi määränsä enempää vetää.

Toissa vuonna Hulkko yritti aloittaa vuotensa herkuitta, mutta kokeilu kariutui jo tammikuun toisella viikolla, kun energiat eivät enää riittäneet harjoitteluun.

– Nuorempana olin tarkka siitä, ettei herkkuja saa syödä ja ne eivät kuulu ruokavalioon, mutta se on suoraan sanoen pötypuhetta.

– Liian paljon huomiota kiinnitetään (urheilijoiden) painokeskusteluun. On niitä isompiakin asioita kuin se, vedätkö tiistaina yhden munkin vai lauantaina jonkun pienen karkkipussin.

Parhaaksi vinkiksi terveellisen syömisen aloittamiseen Hulkko nimeää säännöllisen ruokarytmin. Kun suuhun laittaa jotain parin tunnin välein, ei nälkä ehdi kasvaa niin suureksi, että tulisi kiusausta ahmia valtavia määriä kerralla.

Samoilla linjoilla on hiihtäjä Lauri Vuorinen, jolle ruokailut ovat tärkeä arkea rytmittävä tekijä. Lounasta syödään puoliltapäivin – päivän ensimmäisen harjoituksen jälkeen – ja illallista toisen treenin jälkeen iltakuuden maissa.

– Säännöllisyys on tosi tärkeää, jos haluaa syödä terveellisesti. Jos malttaa syödä kolme neljä päivää säännöllisesti, veikkaan, että siihen rytmiin pääsee kyllä kiinni. Ne ekat päivät ovat aina pahimpia, hän toteaa.

Lauri Vuorinen kertoo pitävänsä ruuanlaitosta. Kuva on Pyeongchangin olympialaisista vuodelta 2018.

Vuorinen asuu Rovaniemellä yhdessä hiihtäjäkumppaninsa Johanna Matintalon kanssa. Syömisasiat eivät tuota taloudessa vaikeuksia, sillä molemmat ovat huippu-urheilijoita, joille terveellinen ja riittävä ravinto on ensisijaisen tärkeää.

Hiihtoparin taloudessa syödään pääasiassa riisiä tai pastaa, jonka kylkeen on paistettu kanasuikaleita vihanneksilla. Annoksen kruunaa salaatti, jonka vakioaineksia ovat kurkku, tomaatti, paprika ja jääsalaatti.

– Käytämme maustamatonta kanaa, jonka maustamme itse ja laitamme paistovaiheessa sekaan punasipulia tai paprikaa. Aika karu, mutta tosi hyvänmakuinen ruoka.

Pariskunnan ruokamenot eivät pääse paisumaan liian suuriksi, sillä ostoskoriin päätyy yleensä vain hyvin tavallisia ruoka-aineita.

– Perusruoka-aineet ovat suhteellisen edullisia, niin helpoin tapa pienentää kauppalaskua on luopua herkuista. Perusruuastakin saa ihan tavallisella maustamisella yllättävän hyvänmakuista.

Vuorinen muistuttaa, että herkkujen vähentäminen muuttaa ruokavaliota automaattisesti terveellisempään suuntaan.

– Kun pudotin painoa olympialaisia varten, huomasin, miten paljon ihminen saa syödä sellaista perusruokaa, jos se vain on puhdasta, eikä siihen lisätä ylimääräistä rasvaa ja sokeria.

Lauri Vuorisen ja Johanna Matintalon vakioruoka-annos on kana riisillä ja salaatilla.

Vuorinen vastaa tavallisesti pariskunnan ruokapuolesta. Kokin rooli on miehelle mieluisa, sillä hän on oppinut pitämään kotiruokaa arvossa jo lapsuudenkodissaan Perniössä.

Arkiruuassa Vuorinen arvostaa terveellisyyden lisäksi makua, helppoutta ja kotimaisuutta.

– Tuo meidän perusruoka on tosi nopea tehdä. Siinä menee maksimissaan vartti, hän toteaa ja jatkaa:

– Aina kun ostetaan, ostetaan kotimaista. Ikinä ei osteta ulkomaisia tuotteita, jossei ole pakko.

Vuorinen kannustaa jokaista kokeilemaan ruuanlaittoa, sillä kokkaamisen ei tarvitse olla monimutkaista tai aikaa vievää.

– 20 minuutissa voi tehdä tosi hyvän, laadukkaan ja terveellisen ruoka-annoksen.

Vuorisen ja Matintalon taloudessa ruokaa tehdään päivittäin, sillä urheilijaparin päivärytmistä löytyy hyvin aikaa ruuanlaittamiselle. Vuorinen kuitenkin huomauttaa, että kynnystä ruuanlaittamiseen voi alentaa tekemällä suuria annoksia kerralla.

Annimari Korte arvostaa yksinkertaista, terveellistä ja maukasta arkiruokaa. Kuva on Tokion olympialaisista.

Samaa ehdottaa aitajuoksija Annimari Korte, joka valmistaa aina kuuden päivän ruuat kerralla.

– Kun tekee isoja määriä ruokaa ja laittaa annokset valmiiksi jääkaappiin, sitä tulee myös syötyä. On helpompi syödä terveellistä ruokaa, kun se odottaa jääkaapissa valmiina.

Kortteen vakiopäivällinen on jauhelihakastike gluteenittomalla pastalla.

– Kuullotan kastiketta varten ensin sipulit. Sitten laitan sekaan jauhelihan, vihanneksia, ruokakermaa, tomaattimurskaa ja mausteita. Siihen pastaa kaveriksi. Niin yksinkertaista ruokaa kuin voi olla.

Korte joutui sinnittelemään ennen vuoden 2018 läpimurtoaan pienellä budjetilla, joka opetti hänet säästäväiseksi myös ruokakaupassa.

– Nykyään voin ostaa kaupasta, mitä haluan, mutta söin ihan samaa ruokaa silloinkin, kun ruokaan oli käytössä vain parikymppiä viikossa.

Annimari Korte kesällä 2020.

Korte nimeää parhaaksi säästövinkikseen sen, että ruokaa tekee suuren määrän kerralla. Toinen nerokas kikka on käyttää tuoreiden vihannesten sijaan pakastevihanneksia.

– Pussi pakastevihanneksia maksaa 50 senttiä, niin niissä ei tarvitse kauheasti hintaa katsella, Korte vinkkaa.

Vaikka Kortteen arkiruoka on hyvin yksinkertaista, kiinnittää hän ruuassa huomiota myös makuun.

– Syön, koska ruoka on hyvää, enkä pelkästään siksi, että saisin siitä energiaa. Jotkut syövät siksi, että niiden täytyy elää, mutta mä elän syödäkseni, hän sanoo naurahtaen.