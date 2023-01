Kommentti: Käsittämätön miljoonamoka! Oli vain yksi ainoa tehtävä – ja se jäi hoitamatta

Jos työnantajansa rahoituspohjan varmistamisen jättää viimeiselle mahdolliselle hetkelle, olisi ehkä syytä edes tietää, mikä se viimeinen hetki on, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Näin listasi erään suomalaisen urheilujärjestön toiminnanjohtaja tärkeimmät työtehtävänsä luottamuksellisessa keskustelussa vuonna 2018:

– Julkisen rahoituksen varmistaminen ja julkisen rahoituksen varmistaminen.

Englannin kielessä tunnetaan erinomainen ilmaisu You had one job – Sinulla oli yksi ainoa tehtävä.

Kyseinen toiminnanjohtaja on säännönmukaisesti saanut järjestölleen sen, mitä on haettu.

Keskustelun tausta oli veljesjärjestö Ampumahiihtoliiton kova kohtalo. Liiton toiminnanjohtaja Antti Afflekt ei ollut saanut toimitetuksi 260 000 euron hakemusta opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmään annetuissa aikaraameissa, ja kaikki laikat jäivät niin sanotusti ylös.

Siinä missä Afflekt maksoi tapahtuneesta työpaikallaan, yli kahden miljoonan euron pummin tehnyt Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen näyttää selviävän kirjallisella varoituksella ja mainehaitalla mahdollisten tulevien työnhakuprosessien näkökulmasta.

Paralympiakomitea on ministeriön avustusrankingissa säännönmukaisesti kolmanneksi suurin edunsaaja edellään vain Olympiakomitea ja Palloliitto.

Paraurheilua harrastavia lapsia kokoontui leirille Nakkilaan vuonna 2019.

Jääkiekkoliitto selviäisi olankohautuksella, vaikka unohtaisi kokonaan hakea puoltatoista avustusmiljoonaansa, mutta kaupallisilla kumppanuusmarkkinoilla vaatimattomassa paraurheilussa katastrofi on vastaansanomaton.

Kun Jääkiekkoliiton julkinen tuki on vain runsas kymmenesosa pelkästään viime kevään MM-kotikisojen voitosta, Paralympiakomiteassa hakematta jäänyt avustus merkitsee yli 62:ta prosenttia toimintabudjetista.

Keskiprosentti suomalaisissa urheilujärjestöissä on 27.

Jokainen voi tykönään miettiä, että jos käytännöstä yhdestä, tiukasti aikaraamitetusta työtehtävästä riippuisi 62 prosenttia koko vuoden tuloksesta, jättäisikö sen aivan viime hetkeen? Ja jos jättäisi, pitäisikö tupla- tai triplavarmistaa, missä kohtaa kalenteria se viimeinen hetki sijaitsee?

– Pidämme säännöllisesti infotilaisuuksia avustuksen hakijoille. Painotamme joka kerta kovasti sitä, että asiaa ei kannata esimerkiksi mahdollisen palvelinestohyökkäyksen takia roikottaa kalkkiviivoille, toteaa ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola ministeriöstä.

Avustushakujärjestelmä on sikäli armollinen, että jos hirveä kiire iskee, hakemuksen voi laittaa systeemiin keskeneräisenäkin. Aikarajan umpeuduttua hakemusta nimittäin voi vielä täydentää vähintään kaksi viikkoa – kunhan se on ilmestynyt ajoissa ministeriön tietojärjestelmään.

Kun tapahtunut oli pääsihteeri Juntuselle valjennut, hän luonnollisesti soitti paniikkipuhelun Niemi-Nikkolalle. Tuskanparkaisu viilsi kaiken nähnyttä virkamiestä syvältä, sillä paraurheilun oikeudenmukainen kohtelu jos mikä on yhteiskunnallisen omantunnon peili.

Resurssien leikkaus paraurheilua harrastavilta lapsilta ja nuorilta tuntuu ja sen pitääkin tuntua erittäin pahalta meistä kaikista.

Niemi-Nikkola on oikein mukava mies, ja niin on varmaan myös avustuspäätökset helmikuussa siunaava urheiluministeri Petri Honkonenkin (kesk). Kumpikaan ei kuitenkaan lakia rikkomatta voi antaa Paralympiakomitealle armoa.

Pyörätuolipöytätenniksen MM-kakkonen Aino Tapola on sinnikkäällä työllä noussut aateliin paraurheilun jättiläislajissa.

Ampumahiihtoliitto vetosi aikanaan asiassaan ensin hallinto-oikeuteen, joka totesi, että ministeriö ”sai jättää” asian tutkimatta. Liitto jatkoi sakkokierrokselta rinta rottingilla korkeimpaan hallinto-oikeuteen eli perälautaan saakka. Sen päätöksessä opetusministeriön suorastaan ”tuli jättää” asia tutkimatta.

Tällaisen ennakkotapauksen jälkeen Paralympiakomitea tuskin lähtee juridisen rettelöinnin tielle.

Sen sijaan se laittaa kättä nöyrästi ojoon. Ylitarkastaja Niemi-Nikkola kertoi keskiviikkona, että useasta lajiperheestä on jo kysytty, miten paraurheilua voisi kriisissä auttaa.

Ja vielä:

