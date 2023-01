Leo-Pekka Tähti ei ollut uskoa paraurheilun miljoona­katastrofia: ”Vähemmästäkin on irtisanottu”

Suomen kaikkien aikojen paraurheilija ei tiedä, mitä sanoisi, jos tapaisi Paralympiakomitean pääsihteerin Riikka Juntusen.

Leo-Pekka Tähden urheilu-uran rahoitus on turvattu, mutta ruohonjuuritason paraurheilutoiminnalle tapahtunut on katastrofi.

Yllätys, epäusko ja hämmennys.

Näin kuvaili tiistaisia tunnetulojaan Suomen kaikkien aikojen paraurheilija, pyörätulikelauksen viisinkertainen paralympiavoittaja ja Vuoden 2016 urheilija Leo-Pekka Tähti.

Espanjassa kelausta harjoitteleva ja pyörätuolikoripalloa pelaava Tähti kuuli tiistaina, että Paralympiakomitea jää vaille yli kahden miljoonan euron ministeriöavustusta, koska pääsihteeri Riikka Juntunen ei ollut toimittanut avustushakemusta opetus- ja kulttuuriministeriöön aikarajojen puitteissa. Summa vastaa noin 62:ta prosenttia Paralympiakomitean toimintabudjetista.

– En kyllä tiedä, mitä hänelle sanoisin, jos nyt tavattaisiin. Ehkä odottaisin, että hän sanoisi minulle jotakin. Ja näyttää hän julkisuudessa asiaa jo pahoitelleenkin.

Tähti korosti tuntevansa Juntusen henkilökohtaisesti ja ettei hänellä ole tätä vastaan mitään.

Juntunen sai työnantajaltaan kirjallisen varoituksen ja jatkaa työssään.

– Vähemmästäkin on irtisanottu työntekijöitä, Tähti totesi.

Tähden kaltaisen kestomenestyjän oman uran rahoitus on jo useilla eri rahoitusreiteillä turvattu. Häntä katastrofi ei suoraan koske.

Leo-Pekka Tähti harjoittelee paraikaa Espanjassa, jossa on viettänyt talvensa jo vuosikaudet.

– Ruohonjuuritason toiminta mietityttää sitäkin enemmän.

Myös Tähti on täyttänyt kaavakkeita julkista rahoitusta hakiessaan. Siksikin häntä hämmentää syntynyt tilanne.

– Kyllä niillä apurahoilla on ollut minulle niin suuri merkitys, että kylmä hiki on valunut selkärankaa pitkin, jos haku on venynyt yhtään liian lähelle takarajaa.

Paralympiakomitea ilmoitti tiistaina, että syntynyttä jättivajetta yritetään paikata myös terästämällä kaupallisten yhteistyökumppanien etsintää.

Onko Leo Tähden ja Leo Messin arvo sponsorimarkkinoilla siis sama?

– Ei se iha oo kyl, Tähti vastasi porilaisittain.

– Onhan tuossa melkoinen työmaa, mutta Paralympiakomiteassa on ihan pätevää porukkaa töissä. Tästä huolimatta siis.