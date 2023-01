Urheilupomo lataa murskakritiikkiä Paavo Arhinmäestä – ”Viitsii väittää tuollaista”

Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen ja Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki ovat tiukasti eri mieltä Myllypuroon suunnitellun jäähallin kohtalosta.

Helsingissä väännetään Myllypuroon, Matokallioon suunnitellun jääurheilun monitoimihallin kohtalosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta äänesti tiistaina, ettei Matokallio ole luontoarvojen ja asukkaiden näkökulmasta hallille oikea paikka.

Vuosia suunniteltu jäähallihanke haki vuodenvaihteessa päättyneelle suunnitteluvaraukselle jatkoa, mutta lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) valmisteli vastaesityksen, jonka mukaan suunnitteluvarausta ei jatkettaisi ja hanketta suositeltaisiin etsimään korvaava paikka esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuistosta.

Seuraavaksi asiaa käsittelee vielä kaupunginhallitus.

Havainnekuva Myllypuroon suunnitellusta jääurheilukeskuksesta,, joka olisi tärkeä esimerkiksi pikaluistelulle.

Suomen luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen on tuohtunut Arhinmäen toiminnasta.

– Hänellä on täysi oikeus olla sitä mieltä, että paikka hallille on väärä, mutta se, että hän kyseenalaistaa meidän tarjoamia tietoja ja numeroita, on mielestäni hyvin epäkorrektia ja asenteellista, Hänninen sanoo.

Hänninen viittaa Arhinmäen tekstiin Facebookissa.

– Hankkeen mukaan sillä on tarjous rakentamisesta YIT:ltä noin 29 miljoonan hinnalla, Arhinmäki kirjoitti.

– Minulla on YIT:ltä sähköposti, jossa lukee, että rakentamisen kiinteä hinta joulukuussa on ollut juuri tuo, eikä hinta ole juuri ehtinyt muuttua. Tuollaisilla kirjoituksilla Arhinmäki yrittää saattaa hankkeemme huonoon valoon, hallihankkeen taustavoimana toimiva Hänninen vastaa.

Luisteluliiton Janne Hänninen syyttää Paavo Arhinmäen kirjoitusta asenteelliseksi.

Arhinmäen esityksestä Helsinki tilasi konsultilta arvion hankkeen hinnasta keväällä 2022 ennen Ukrainan sotaa.

Konsultti päätyi noin 34 miljoonan euron kustannuksiin, mitä Hänninen pitää erikoisen korkeana summana – hallihankkeen rakennuttajan verrokkihinta oli tuolloin 24,6 miljoonaa.

– Se on outoa, että Arhinmäki luottaa enemmän ulkopuoliseen arvioon kuin YIT:n laskelmaan. YIT ja Caverion ovat kuitenkin vuosia optimoineet, että miten tämä halli saataisiin rakennettua mahdollisimman halvalla. Silti Arhinmäki viitsii väittää tuollaista, Hänninen sanoo.

Hännisen mukaan hankkeen hintakatto on noin 25–26 miljoonaa.

Paavo Arhinmäki suosittelee, että hallihanke kartoittaisi vaihtoehtoista paikkaa Vuosaaresta.

Hännisen mukaan hankkeeseen on käytetty jo nyt noin puoli miljoonaa euroa. Tästä sekä Luisteluliitto että Taitoluisteluliitto ovat Hännisen mukaan maksaneet 100 000 euroa kumpikin, loput on rakennuttajan vastuulla.

Hännistä kaihertaa myös se, että nyt vuosien jälkeen Arhinmäki kehottaa kartoittamaan uusia tontteja.

– Olemme vuosikausia kyselleet kaupungilta, että onko muita vaihtoehtoja. Louhiminen ei ole halpaa, joten tämä on kallis tontti rakentaa. Vastaus on aina ollut, että ei ole, Hänninen sanoo.

– Olemme pitkään tehneet töitä ja käyttäneet paljon rahaa siinä uskossa, että tontti on meidän käytössä. Nyt kysymys kuuluu, että kenelle saa laittaa laskun, Hänninen lataa.

Arhinmäen ehdottamaa Vuosaaren tonttia Hänninen ei pidä lainkaan varteenotettavana vaihtoehtona. Hänen mukaansa Vuosaaren saavutettavuus on selkeästi huonompi eivätkä hiilineutraalit energiaratkaisut toteudu samalla tavalla.

Paavo Arhinmäki kummastelee Hännisen kritiikkiä.

– Hänninen on varmasti pettynyt lautakunnan päätökseen, mutta mielestäni hän lukee tekstiäni aika erikoisella tavalla, Arhinmäki sanoo.

– Joka ikinen kohta tekstissäni on faktaa. Olen pyrkinyt avaamaan hanketta sekä sijainnin, että taloudellisen yhtälön näkökulmasta.

Arhinmäen mukaan hallihankkeeseen on liittynyt paljon taloudellista epävarmuutta, kun esimerkiksi rakennuttajan hinta-arvion (25 miljoonaa) ja konsulttiselvityksen (34 miljoonaa) ero oli niin suuri.

– En ymmärrä, miten hän voi kritisoida sitä, että kerron kaikki eri luvut, joita hankkeen ympärillä on vuoden aikana ollut, Arhinmäki sanoo.

Hänninen koki sinun Facebook-kirjoituksessasi epäilevän 29 miljoonan kiinteän hinnan paikkansapitävyyttä. Epäiletkö?

– He ovat sanoneet, että heillä on sitova 29 miljoonan tarjous. Minulla ei ole siitä muuta tietoa, joten kerroin sen asian neutraalisti. Tällaista juridisesti sitovaa tarjousta kaupunki on myös edellyttänyt. Silti hintataso on edelleen sellainen, ettei käyttötalous kestä investointia. Sen he ovat itsekin sanoneet, Arhinmäki vastaa.

Hänninen myös kritisoi sinua siitä, että nojaat ja käytät julkisessa keskustelussa ulkopuolisen konsultin tekemään 34 miljoonan hinta-arviota mieluummin kuin hankkeen rakennuttajien aiemmin tekemää huomattavasti pienempää arvioita. Mitä vastaat tähän?

– On hyvä muistaa, että tuo rakennuttajien arvio ei ollut juridisesti sitova. Sehän on kaupungilta vastuullinen teko pyytää ulkopuolista konsulttiarviota. Ja se johti siihen, että myös hanke joutui tarkastamaan laskelmansa. Tällä hetkellä hanke ei ole heidänkään mielestään kestävällä pohjalla, ja he ovat vetäneet toistaiseksi lainahakemuksensa pois. Hanketta on ajateltu lainoitettavan osittain kaupungin lainalla, ja riski käyttötaloudesta voi kaatua lainoittajien päälle.

Arhinmäki puolustaa ideaansa Vuosaaresta uutena sijaintipaikkana.

– Koska hankkeen talous ei ole vielä kasassa, olisi syytä selvittää Vuosaari-vaihtoehto. Se, että kaupunki on sanonut, ettei muuta paikkaa ole, pitää teknisesti paikkaansa, mutta Vuosaari on kaavoitettavissa, Arhinmäki sanoo.

– Myllypuron kaava on lähes 20 vuotta vanha. Sinä aikana päättäjät ovat vaihtuneet, ja ihmisten arvostus lähiluontoa kohtaan on kasvanut. Tämä kaikki on johtanut siihen, että Matokallion merkitys on korostunut.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on huolissaan, siitä että koko hallihanke on nyt kaatumassa.

Razmyar on tukenut Myllypuron hallia pestinsä aikana voimakkaasti.

– Helsingin luotettavuus tällaisten merkittävien investointien kumppanina on mielestäni nyt vaakalaudalla, hän sanoo.

– Tätä jääurheilukeskusta on valmisteltu useiden vuosien ajan, siihen on saatu ministeriön rahoitus. Sijainti on selvitetty perusteellisesti. Halli on juuri tälle sijainnille suunniteltu, eikä ole ollenkaan selvää, että vaihtoehtoinen sijainti onnistuttaisiin löytämään. Suunnittelu olisi joka tapauksessa aloitettava alusta, joka voisi kaataa koko hankkeen.

– Mielestäni kaupungin näkökulmasta on nyt tärkeää, että asia etenee lautakunnasta kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja siellä punnitaan perusteellisesti, haluaako Helsinki ottaa riskin hankkeen kaatamisesta.