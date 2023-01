Suomen tähtipelaaja avautuu kiusaamisesta – kohtelu kuohuttaa: ”Olen helppo kohde, koska olen kiltti”

Squashtähti Henrik Mustonen syyttää lajiliittoa kiusaamisesta. Liitto on sensuroinut Mustosen nimen pois kisatuloksista.

Suomen squashpiireissä kuohuu.

Henrik Mustonen on lajin suomalaisia kärkinimiä, mutta hänen nimensä on oudolla tavalla poistettu Squashliiton julkaisuista. Mustonen on maailmanrankingissa toiseksi parhaiten sijoittunut suomalainen miespelaaja.

Mustosen kohtelu on herättänyt tuohtumusta pelaajien keskuudessa.

Mustonen syyttää Squashliittoa kiusaamisesta.

– Nimeäni on sensuroitu pois jutuista. Kaikkien muiden rankingsijoitukset julkaistaan, mutta oma nimi otetaan pois. Se menee jo enemmän henkilökohtaisen kiusaamisen puolelle kuin pelkän tiedottamatta jättämisen, hän sanoo.

Squashliitto on viime vuoden aikana julkaissut suomalaisten rankingsijoituksia maailmanlistalla ja julkaissut Mustosta huonommin sijoittuneiden pelaajien tuloksia vaan ei hänen.

32-vuotias Mustonen on tämän vuosituhannen menestyneimpiä suomalaisia squashpelaajia. Hän on ollut maailmanlistalla parhaimmillaan 35:s vuonna 2014. Ammattilaisena hän on pelannut vuodesta 2008 alkaen.

Mustosen ja Squashliiton välillä roihahti kiista jo vuonna 2019, kun hän kieltäytyi allekirjoittamasta liiton pelaajasopimusta. Vuonna 2020 liitto ilmoitti Mustoselle, ettei hänelle edes tarjota sopimusta.

Squash on Henrik Mustoselle ammatti.

Liiton urheilijasopimukseen kuuluu liiton edustustehtävissä toimiminen kuten MM- ja EM-kisat sekä maajoukkueleirit.

Mustonen sanoo, että hänelle asiassa on kyse kunniasta ja arvostuksesta.

– Kaikki lähtee rahasta, hän sanoo suoraan.

– Joskus aikanaan minulta vähennettiin tukia aika lailla. Olin eri mieltä siitä, miksi niitä vähennettiin. Olen eri mieltä siitä linjasta, miten rahaa liitossa käytetään. Meillä on kuitenkin useamman vuoden ajan ollut liiton strategiassa huippu-urheilu aika tärkeässä osassa.

Mustosen mukaan hänelle tarjotussa pelaajasopimuksessa rahallinen korvaus on ollut noin 500–700 euroa vuodessa. Aiemmin summa on ollut noin neljä kertaa suurempi.

– Tämä on minulle ammatti. Tuskin kovin moni lähtisi tuollaisilla summilla tekemään kovinkaan paljon. Se on ollut minulla peruste. Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän olen sitä mieltä.

Mustonen sanoo, että urheilijat tekevät itselleen hallaa suostumalla surkeisiin sopimuksiin.

– Urheilijat myyvät itsensä hyvinkin halvalla ja sitä käytetään hyväksi edustustehtävissä.

Mustonen ei ole enää edustanut Suomen maajoukkuetta, koska hän ei ole allekirjoittanut liiton pelaajasopimusta. Suomi ei ole saanut kisoissa jalkeille parasta mahdollista joukkuetta.

– Se on tietysti harmi, Mustonen tuumaa.

Hän on edustanut sinivalkoisia värejä viimeksi vuoden 2017 EM-kotikisoissa. Mustonen on pelannut urallaan 74 virallista maaottelua ja on yksi eniten maaotteluita pelanneista suomalaisista.

Pitkän ja ansiokkaan uran luonut Mustonen muistuttaa, että squashin kaltaisessa pienessä lajissa urheilija ansaitsee valtaosan rahoistaan kilpailuista ja yhteistyökumppaneilta.

– Ei se pelaajasopimus itsessään ole missään olosuhteissa mullistava, hän sanoo.

Kadotus Suomen squashin virallisilta kanavilta on kuitenkin vaikeuttanut urheilijan toimintaa. Vaikuttaa siltä, että Mustosesta on tullut liiton silmissä persona non grata, ei-toivottu henkilö – menestyksestä huolimatta.

– Näkyvyys sponsoreille on vähentynyt. Se on aiheuttanut minulle tuhansien eurojen menetykset tässä muutaman vuoden aikana, Mustonen väittää.

Henrik Mustonen vauhdissa SM-kisoissa 2020.

Hän ei usko, että nimen poistaminen liiton tiedotteista johtuisi vain urheilijasopimuksesta kieltäytymisestä.

– Eihän se sopimus ole ainoa asia, joka tekee minusta suomalaisen squashpelaajan. Edustan suomalaista seuraa ja pelaan squashliigaa Suomessa. Minulla on sama lisenssi kuin kaikilla muillakin. En usko, että tässä on kyse pelaajasopimuksesta, vaan tätä (sensurointia) on tehty sen varjolla. Teen itsestäni ehkä helpon kohteen, koska olen perusluonteeltani kiltti, pelaajien äänitorvena toimiva urheilija sanoo.

Squashliiton puheenjohtaja Risto E. J. Penttilä vahvistaa tapahtumienkulun.

– On totta, että ”Heken” nimeä ei ole ollut näissä liiton sosiaalisen median ja verkkosivujen tulospäivityksissä. Toimiston mielestä tilanne oli se, että kun hän ei ole tehnyt pelaajasopimusta, ei myöskään tiedoteta hänen pelituloksistaan, Penttilä sanoo ja myöntää, että asiaa ei ollut harkittu loppuun asti.

Jatkossa liitto tiedottaa Mustosen tuloksista.

Mustosen kohtelu vietiin myös Suekin eri Suomen urheilun eettisen keskuksen käsiteltäväksi. Suek suositteli osapuolille asian ratkaisemista sovittelulla.

– Tässä on kaksi erilaista näkemystä siitä, mitä on tapahtunut. Sen takia me pyydettiin Suekia ottamaan tämä käsittelyyn, koska meidän ammattitaitomme loppuu näissä asioissa aika nopeasti. Tämä on ikävä tapaus ja olen varma, että se on ollut ikävä Hekelle. Otamme asian vakavasti, koska kyse on kiusaamisepäilystä. Yritämme ratkaista tämän asian sovittelulla ja toivottavasti saadaan hyvä yhteistyö aikaiseksi, Penttilä sanoo.

Suomi isännöi huhtikuussa joukkueiden EM-kisoja.

– Toivon, että Heke nähdään maajoukkueessa niissä kisoissa.

Mustosen jalka murtui viisi vuotta sitten, mikä käänsi hänen urakäyränsä laskuun. Myös korona-aika oli vaikeaa. Mustosen sijoitus maailmanlistalla on tällä hetkellä 289:s. Suomen paras miespelaaja Miko Äijänen on sijalla 177.

– En ole ollut niin terve ja huippukuntoinen, mutta olen viimeisen parin vuoden aikana ollut finaaleissa ja pelannut hyviäkin kisoja. Aion vielä kerran kenties yrittää ammattilaisuutta tosissaan, Mustonen kertoo.

Hän on ottamassa aiempaa suurempaa roolia kentän laidalla. Viime keväänä hänet valittiin Squashliiton hallitukseen.

Yksi teema on erityisen iso.

– En ole tässä pelkästään itseni takia vaan koko Suomen urheilun takia. Urheilijoille pitäisi mennä isompi siivu kuin mitä menee kaiken maailman byrokratiaan ja hallinnon pyörittämiseen. Sellaista ideologian muutosta haluaisin tässä ajaa, Mustonen sanoo.

– Mutta tosi kankeita nuo järjestöt tuntuvat olevan.