Suuri skandaali puhkesi MM-kisoissa – useat tuomareita epäillään ottelumanipulaatiosta

Kahdeksan MM-kisoissa viheltävää huipputuomaria on kytketty ottelumanipulaatioon.

Saksan ja Qatarin välisen MM-ottelun tuomitsi erotuomarikaksikko, joka on nimetty manipulaatioraportissa.

Käsipalloa ravistelee korkeimman tason erotuomariskandaali. Tanskalainen TV2 uutisoi, että tuoreen tutkimuksen mukaan kahdeksan lajin huipputuomaria kytkeytyy vahvoihin epäilyihin ottelumanipuloinnista.

Esimerkiksi kroatialaiset Matija Gubica ja Boris Milosevic, joita pidetään lajin eliittituomareina, olivat pillien päässä perjantaina Saksan ja Qatarin MM-ottelussa, vaikka heitä epäillään kaikkiaan seitsemän ottelun tulosten manipuloinnista.

Raportti on TV2:n mukaan toistaiseksi pidetty salaisena, mutta tanskalaiset olivat saaneet sen haltuunsa.

Raportin teki vuonna 2018 Sportradar. Se analysoi dataa mm. vedonlyöntitoimistoilta, kansallisilta lajiliitoilta ja mediayhtiöiltä ja tuottaa esimerkiksi vedonlyöntikertoimia useille korkean profiilin toimistoille.

Lisäksi yhtiön palveluihin kuuluu järjestelmä, joka pyrkii tunnistamaan merkkejä manipuloinnista vedonlyöntimarkkinoiden analysoinnin kautta.

Raportin mukaan kaikkiaan 26:ssa ottelua vuosina 2016 ja 2017 on selkeitä merkkejä ottelumanipuloinnista. Joukossa on muiden muassa käsipallon Mestarien liigan otteluja. Raportin nimeämistä tuomareista osa tuomitsi myös viime EM-kisoissa.

– Epäilemme, että näiden ottelujen erotuomarit pyrkivät toimillaan vaikuttamaan lopputulokseen saadakseen laittomia tuloja, raportti kertoo.

TV2:n haastatteleman asiantuntijan Chris Kronow Rasmussenin mukaan Sportradarin tutkimus on poikkeuksellinen, koska se harvoin tuottaa raportteja, jossa olisi yhtä selkeästi osoitettavia merkkejä manipuloinnista. Hänen mukaansa Euroopan käsipalloliiton pitäisi aloittaa perinpohjainen tutkinta.

TV2 pyysi kuutta asiantuntijaa arvioimaan Sportradarin manipuloimaksi väittämiä otteluja, ja asiantuntijoiden mukaan peleissä oli merkittävä määrä kyseenalaisia tuomioita, jotka veivät tulosta siihen suuntaan, mihin oli lyöty poikkeuksellisen suuria vetoja.

Sportradar painottaa raportissaan, että se ei ole aukoton todiste ottelujen manipuloinnista, vaan EHF:n pitäisi tutkia tapahtuma itse perinpohjaisesti.

– Se, että usea mainituista erotuomareista oli mukana viime EM-kisoissa on osoitus siitä, että EHF on yhä passiivinen, vaikka sillä on hallussaan erittäin tarkkaa tietoa.

Raportin mukaan ainakin yhdellä tuomareista, Giorgi Nachevskilla, on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja tunnettuihin ottelumanipuloijiin.

TV2:n mukaan Gubija ja Milosevic kiistivät osallisuutensa. Nachevski ja hänen tuomariparinsa Slave Nikolov eivät kommentoineet.

EHF puolestaan sanoo välittäneensä kaikki tiedot raportista viranomaisille. Raportti tehtiin vuonna 2018, ja Rasmussenin mukaan EHF:n olisi pitänyt ryhtyä omiin toimiin jo kauan sitten, erillään viranomaisista.