UFC-pomo Dana White löi vaimoaan kasvoihin – nyt ottelijat pöyristyivät teon seurauksista

Dana Whiten mielestä maineen menetys on tarpeeksi kova rangaistus vaimonsa lyömisestä.

UFC-pomo Dana White ei ole saamassa kurinpidollisia seuraamuksia alkuvuodesta julkisuuteen tulleesta videosta, jossa hän lyö uudenvuodenaattona vaimoaan Anne Whitea avokämmenellä kasvoihin.

White kommentoi vapaaottelupiirejä kuohuttanutta tapausta lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

– Tässä on minun rangaistukseni: joudun elämään tämän leiman kanssa niin kauan kuin elän, White sanoi Guardianin mukaan.

– Toinen rangaistukseni on, että varmastikin monet ihmiset – on sitten kyse mediasta, ottelijoista, ystävistä tai tutuista – jotka kunnioittivat minua aiemmin, eivätkä ehkä kunnioita enää. On monia asioita joiden kanssa joudun elämään loppuikäni, jotka ovat paljon isompi rangaistus kuin 30 tai 60 päivän poissaolo.

Whiten johtaman UFC:n ottelijoiden keskuudessa Whiten puheet on otettu vastaan pöyristyneinä.

Entinen UFC-ottelija Ramsey Nijem vertasi Whiten puheita hänen itsensä vuonna 2019 positiivisesta kannabistestistä saamaan tuomioon.

– Kun minut asetettiin yhdeksän kuukauden kilpailukieltoon kannabiksen takia, mielestäni parempi rangaistus olisi ollut, että minut tunnetaan kannabiksen käyttäjänä. Siinä olisi rangaistus, jonka kanssa joutuisin elämään loppuikäni, Nijem kuittaili.

Toinen entinen ottelija Al Laquinta jatkoi samalla linjalla.

– Kun minulta vietiin kolmen ottelun voittobonukset, koska kiroilin yleisölle ja tuhosin hotellihuoneen, minusta parempi rangaistus olisi ollut tulla tunnetuksi yleisölle kiroilevana hotellintuhoajana.

Tv-juontaja W. Kamau Bell kuului myös Whitea kritisoivien laajaan joukkoon.

– Dana White on aina sanonut, että hän haluaa UFC:n olevan samalla tavalla osa valtavirtaa kuin NBA, NFL ja MLB. Mutta lajin kasvojen jääminen videolla kiinni vaimonsa lyömisestä tekee mahdottomaksi UFC:n nousemisen sille tasolle. Dana puhuu kuin hän olisi suurempi kuin UFC. Hän ei voi eikä hänen pitäisi olla, Bell kirjoitti Twitter-tilillään.

White sanoi lehdistötilaisuudessa ymmärtävänsä kriitikoitaan.

– Se on asia, jonka kanssa joudun elämään loppuikäni. Sitä ei voi puolustella, eikä ihmisten pitäisi puolustaa minua missään tapauksessa. Kaikki kritiikki, jota olen saanut ja saan tulevaisuudessa on sataprosenttisen ansaittua, White sanoi.