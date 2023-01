Topi Raitasen harvoin julkisuudessa nähty Johanna-puoliso raotti parin arkielämää

EM-kulta on näkynyt pariskunnan jokapäiväisessä elämässä yllättävän vähän.

Topi Raitanen ja Johanna Rajavaara edustivat yhdessä Linnan juhlissa. Torstaina he saapuivat yhdessä Urheilugaalaan.

3 000 metrin esteiden Euroopan mestari Topi Raitanen saapui Urheilugaalaan yhdessä kumppaninsa Johanna Rajavaaran kanssa. Rajavaara jakoi Ilta-Sanomille tunnelmiaan miesystävänsä huikeasta viime kaudesta.

Vaikka Eugenen MM-kisat päättyivät pettymykseen, Münchenistä lähti mukaan se kaikista kirkkain mitali, joka siivitti Raitasen myös yhdeksi Vuoden urheilijan -pystin ehdokkaista.

– Todella mahtavalta tuntuu Topin menestys. Toisaalta, kun olen nähnyt sitä harjoittelua ja elämää vierestä, niin olen osannut odottaa, että sitä menestystä tulee jossain vaiheessa.

Vaikka EM-kulta nosti Raitasen koko kansan sankariksi, ei menestys ole muuttanut parin arkielämää.

– Se on näkynyt meidän arjessa yllättävän vähän. Tietysti Topi on ollut paljon kahvitteluissa ja palkintojenjakotilaisuuksissa, joissa olen itsekin ollut joissain mukana. Meidän kaksinkeskisessä arjessa on näkynyt yllättävän vähän ja ollaan voitu elää yllättävän normaalia elämää.

Huippu-urheilijan arkirytmiin sopeutuminen on ollut Rajavaaralle helppoa, sillä hän on itsekin kilpaillut yleisurheilussa kansallisella tasolla.

– Tiedän, mitä se huippu-urheilu vaatii.

Parin arki on lutviutunut hyvin yhteen, mutta molemmilla puoliskoilla on Rajavaaran mukaan myös omat juttunsa.

Rajavaara lähtee toisinaan mukaan Raitasen ulkomaanleireillä, mikäli hänen työaikataulunsa vain antavat myöden.

– Pääsääntöisesti Topi lähtee leireille itse urheiluporukalla ja lähden mukaan, jos pääsen.