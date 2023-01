Juha Mieto teki ison ratkaisun sähkönhinnan nousun takia – "Aivan räävitöntä"

Hiihtolegenda on yrittänyt pienentää sähkölaskuaan.

Korkeaksi noussut sähkönhinta on saanut hiihtolegenda Juha Miedon muuttamaan arkirutiinejaan. Yhdeksänkertainen arvokisamitalisti kertoi torstaina järjestetyssä Urheilugaalassa, että hänellä on ollut tapana saunoa kodissaan olevassa sähkösaunassa, mutta nyt saunan ovi on mennyt säppiin.

– Kun on pörssisähkö, niin kyllä se koettelee. Sauna on lämminnyt sähköllä, muttei ole nyt kertaakaan sähkönhinnan nousun jälkeen lämminnyt, Kurikan jätti kertoi ja jatkoi:

– Se on yhdeksän kilowatin kiuas. Jos se on päällä kaksi tuntia, se on kuule hunajaa. Aivan räävitöntä sähkön mässäilyä.

Saunomisesta ei ole kuitenkaan tarvinnut luopua kokonaan, sillä Miedon kotipihasta löytyy myös rantasauna. Sinne on matkaa talolta noin sata metriä.

– Se lämpiää puulla, ja siellä pääsee saunomaan ihan yhtä lailla.

Rantasauna on Miedolle todellinen pelastus, sillä hän kuvaili saunomisen olevan hänelle ”hyvin tärkeää”.

Myös Vuoden urheilija -pystin oikeasta osoitteesta Miedolla oli selkeä mielipide.

– Kyllä se Iivo Niskasen kolmas olympiakulta oli Vuoden urheilija -tittelin arvoinen, hän totesi.