Tapio Sadeojan kolumni: Kompastuvatko olympialaiset Venäjään?

KOK:n kannalta toivottavaa on, että sen puheenjohtaja Thomas Bach ymmärtäisi venäläisten urheilijoiden osallistumisen olympialaisiin olevan mahdotonta samaan aikaan, kun heidän maanmiehensä jatkavat kansanmurhaa Ukrainassa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach yrittää ihan mielenkiintoista temppua: hän haluaa miellyttää sekä Ukrainaa että Venäjää. Bachin mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän sanktioiden tulee pysyä voimassa, mutta venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden tulisi saada osallistua seuraaviin olympialaisiiin.

Bachin mukaan ”olympialiikkeen tehtävänä on yhdistää”, ei erottaa. Niinhän se on. Mutta näkemyksellään hän ilahduttaa Moskovaa ja aiheuttaa pettymyksen Kiovassa. Niin voi käydä, kun yrittää yhdistää asioita, joita ei voi yhdistää. Päätyy pelaamaan toisen pussiin.

Bach on syksystä alkaen ajanut voimakkaasti venäläisten ja valkovenäläisten oikeutta osallistua Pariisin olympialaisiin 2024. Lausannessa joulukuun alussa pidetyssä oudossa ”Olympic Summitissa” tuli viimeistään selväksi, että Bach on tosissaan.

Taustatukea hän sai – ei tosin kovin yllättäen – Ranskan presidentiltä Emmanuel Macronilta, jonka Venäjä-lausunnot olivat jo ennen tätäkin aikamoinen sammakkokokoelma. Itseään suurvaltajohtajana pitävälle Macronille olisi ainakin hänen omasta mielestään suuri ansio saada venäläiset Pariisin kisoihin.

Bachin mukaan venäläisurheilijat esiintyisivät ilman kansallisuustunnuksia, eikä poliittisia kannanottoja olympialaisissa sallita. Venäläiset eivät sattuneesta syystä ole oman lippunsa alla urheilleet edellisissäkään kisoissa, mutta se ei ole estänyt Putinin hallinnon propagandakoneistoa ottamassa kaikkea irti heidän menestyksestään eikä ole estänyt monia urheilijoita esiintymästä kultamitalit kaulassa Putinin rinnalla.

Miksi Bach tuntuu sitten päättäväisesti ajavan ajatustaan, jota monet pitävät moraalittomana ja jotkut jopa vaarallisena, koska se antaisi Venäjälle signaalin, että maan saarto olisi murtumassa?

Syitä tietysti voi olla moniakin: Yhdysvalloilta on tullut tukea, koska sille on lupailtu talvikisoja, KOK:lla ja Venäjällä on kaikista ongelmista huolimatta ollut hyvät välit jne. Kyse on epäilemättä myös reaalipolitiikasta: Venäjän boikotoinnilla on vankka tuki muutamassa kymmenessä ns. länsimaisessa demokratiassa, mutta boikotilla on vastustajia lukemattomissa Latinalaisen Amerikan, Afrikan, Lähi-idän ja Aasian maissa.

Valitettavasti eurooppalaisten puheet demokratiasta ja sodista eivät herätä lämpimiä tunteita maissa, joissa toista on ollut aivan liian vähän ja toista on ollut aivan liikaa. Näiden maiden ja ennen muuta Kiinan ääni kuuluu vahvasti myös KOK:ssa. Näitä ääniä Bach myös kuuntelee.

Voihan se olla, että Bach vain valmistelee maaperää Venäjän paluulle sodan joskus päätyttyä: jos Pariisin kisat tulevat liian nopeasti, niin tuleehan kisoja niiden jälkeenkin. KOK:n itsensä kannalta toivottavaa on, että Bach ymmärtäisi venäläisten urheilijoiden osallistumisen olympialaisiin olevan mahdotonta samaan aikaan, kun heidän maanmiehensä jatkavat kansanmurhaa Ukrainassa.

Tai mahdollista se on, mutta vastareaktio eurooppalaisissa demokratioissa olisi epäilemättä raju, noin lievästi sanottuna. Venäjän hyökkäyssodassa on kuollut satoja ukrainalaisia urheilijoita. Bahmutin ympäristön mielettömissä taisteluissa kuolee todennäköisesti päivittäin lisää.

Tämä ei jää medialta ja kansalaismielipiteeltä huomioimatta, jos venäläisille avautuu tie kisoihin sodan vielä riehuessa.

Helppoa ei ole Venäjän – eikä venäläisten – paluu olympialaisiin sodan joskus päätyttyäkään. Paluuta entiseen kun ei ole.

Venäjä on irtisanoutunut sopimuspohjaisesta maailmanjärjestyksestä, rikkonut kaikin mahdollisin tavoin kansainvälistä oikeutta, tehnyt lähes kaikki kuviteltavissa olevat sotarikokset, ilmoittanut olevansa sodassa lännen kanssa ja halveksii kaikkia niitä arvoja, joita demokratiat – ja myös olympialiike – edustavat.

Jos olympialiike hyväksyy Putinin hallinnon johtaman Venäjän olympialaisiin, sana ”rauha” voidaan poistaa liikkeen sanavarastosta lopullisesti. Ongelmasta tietysti päästään, jos koko Venäjän nykyjohto vaihtuu. Sitä ei ole näkyvissä.

Viisaat ovat sanoneet, että Ukrainan sota on maailmanhistorian suuri käännekohta, joita yleensä tapahtuu vain kerran vuosisadassa. Maailmankatsomusten ja arvojen välistä veristä sotaa käydään nyt Ukrainan maaperällä. Jos demokratia ja ihmisoikeudet häviävät, seuraukset ovat synkät koko maailmanyhteisölle, paitsi diktatuureille.

Olympialiike haluaisi ymmärrettävästi pysyä yhtenäisenä, mutta sen edessä on kovia valintoja.

KOK itse päättää, kummalla puolella historiaa se haluaa olla.

Jos valinta on väärä, KOK voi olla itse pian historiaa.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.