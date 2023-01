TikTok-sensaatio Olivia, 20, on valloittanut miljoonien poikien sydämet – nyt fanit aiheuttivat kaaoksen: ”Todella häiritsevää”

Sometähti julkaisi tapahtumien jälkeen tiukkasanaisen viestin seuraajilleen.

Olivia Dunne on miljoonien yhdysvaltalaisnuorten ihailun kohde.

Yhdysvaltalaisvoimistelija Olivia ”Livvy” Dunne, 20, on noussut kotimaassaan valtavaksi ilmiöksi.

Nuori nainen on kerryttänyt mainetta TikTokissa, jossa hänen tekemisiään seuraa 6,7 miljoonaa silmäparia. Myös Instagramissa seuraajia on karttunut 2,8 miljoonaa.

Voimisteluvideoita ja näyttäviä kuvia itsestään julkaiseva Dunne on valloittanut monen yhdysvaltalaispojan sydämen. Jättimäisellä suosiolla on kuitenkin haittapuolensa, jotka nousevat esiin norjalaislehti Nettavisenin tuoreessa artikkelissa.

Dunnen faneja saapui paikalle joukoittain, kun nuori nainen oli kannustamassa ystäviään Salt Lake Cityssä järjestetyssä voimistelukilpailussa, jossa vastakkain asettuivat yliopistot Lousianasta ja Utahista.

Monet paikalla olleet teinipojat eivät olleet kiinnostuneita itse kilpailusta, vaan huusivat kovaan ääneen Dunnen etunimeä ja heiluttelivat katsomossa tämän nimellä varustettuja plakaatteja.

Dunne otti yhteiskuvia faniensa kanssa.

Kilpailun päättymisen jälkeen tilanne eskaloitui entisestään, kun fanit ryntäsivät ulos hallista nähdäkseen Dunnesta edes vilauksen. He tukkivat areenan pihan ja häiriköivät muita voimistelijoita.

– Kun menimme autolle, ryhmä faneja kerääntyi tyttäreni ja hänen joukkuekaverinsa ympärille. He alkoivat hokea tyttärelleni, ettei hän ole Livvy, mutta hänkin kelpaa. Sitten he pyysivät yhteiskuvaa. Joukkio kutsui tyttöäni nimellä Livvy 2.0. He olivat tylyjä ja epäkunnioittavia, Nettavisen kertoi Jennifer Hoffmanin kirjoittaneen sosiaalisessa mediassa.

Hoffmanin tytär Jillian Hoffman oli yksi kilpailun osallistujista.

Jennifer Hoffmanin päivityksen jälkeen Livvy Dunne jakoi somessa tiukkasanaisen viestin seuraajilleen.

– Arvostan ja rakastan tukeanne, mutta jos tulette johonkin tapahtumaan, toivon, että käyttäydytte kunnioittavasti muita urheilijoita ja voimistelijoita kohtaan. Me teemme siellä vain työtämme, hän kirjoitti.

Salt Lake Cityssä järjestetystä kilpailusta kuvattiin myös videomateriaalia, joka levisi sittemmin sosiaalisessa mediassa. Eräässä videossa teinipojat huusivat Dunnen nimeä tauotta.

– Tämä on todella pelottavaa, häiritsevää ja pikkumaista. Hävettää heidän (fanien) puolestaan, New York Post kertoi entisen voimistelijan, nykyisen tv-persoonan Samantha Peszekin todenneen.