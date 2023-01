Kuvat: Helsinkiin on avautumassa ”ultraluksushotelli” – taustalla kolminkertainen olympiavoittaja

Hankkeen taustalla on kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen.

Olympiavoittaja Samppa Lajunen esitteli hotelliprojektiaan keskiviikkona Helsingissä. Luksushotelli Marian on määrä avata ovensa asiakkaille joulukuussa 2023.

Helsingin Kruununhakaan on valmistumassa luksusmajoitusta tarjoava The Hotel Maria. Hankkeen taustalla on olympiavoittaja Samppa Lajunen.

Vanhaan arvokiinteistökokonaisuuteen valmistuvaan hotelliin tulee 117 huonetta, joista peräti 40 on sviittejä. Neljästä eri kiinteistöstä koostuvan hotellin kokonaispinta-ala on 14 200 neliömetriä.

– Kansainvälisen tason ultraluksushotelli puuttuu Helsingistä, Samla Capitalin perustaja ja salkunhoitaja Lajunen sanoi esittelytilaisuudessa keskiviikkona.

Täysin yksin Maria ei luksusmarkkinoilla ole. Se lähtee kilpailemaan Helsingissä esimerkiksi Kämpin ja St. Georgen kanssa. Lisäksi pääkaupunkiin ollaan avaamassa ylellinen Grand Hansa tämän vuoden aikana.

Hotellirakentaminen on pääkaupungissa kasvussa. Helsingin Sanomat kertoi maaliskuun alussa, että Helsinkiin on suunnitteilla tai rakenteilla lähivuosina yhteensä yli 30 hotellia.

Samppa Lajunen hotelli Marian sviitin sängyllä.

Lajunen kertoi Maria-hotellin tarjoavan vierailleen elämyksen. Ylellisyyteen kuuluvat majoituksen lisäksi esimerkiksi erityiset pysäköintipalvelut ja laukkujen kantaminen huoneisiin.

– On paljon haasteita, muun muassa globaalissa politiikassa, joten tarvitaan paikkoja, joissa ihmiset voivat rauhoittua, Lajunen sanoi.

Hotellin tulee kaksi ravintolaa, kaksi baaria, sisäpiha terasseineen, juhla- ja kokoustilat sekä kappeli. Lisäksi tarjolle tulevat esimerkiksi ylelliset kylpyläpalvelut ja kuntosali.

Rakennustyöt ovat edelleen kesken, mutta media pääsi keskiviikkona tutustumaan hotellissa kahteen valmiina olevaan esittelyhuoneeseen.

Lajusen mukaan Mariaan tulee kaksi kertaa enemmän henkilökuntaa kuin ns. tavalliseen perushotelliin. Huoneisiin panostetaan paljon. Niiden keskikoko on hieman yli 40 neliötä ja myös kylpyhuonetilat on suunniteltu tilaviksi.

– Huoneet ovat yksilöllisiä. Rakennukset on suojeltu, joten mitä tahansa ei voi muuttaa, Lajunen sanoi.

Halvalla hotelliin ei pääse yöpymään. Majoitushinnat lähtevät liikkeelle 300 eurosta per yö perushuoneessa.

Samla Capital hankki puolikkaan korttelin kattavat kiinteistöt 15 miljoonalla eurolla kesällä 2020. Hotellin rakennushankkeen kokonaisbudjetti on yli sata miljoonaa euroa.

Maria avataan joulukuussa 2023. Lopullisesti sen pitäisi olla valmis keväällä 2024.

Hotellin omistaa Lajusen Samla Capitalin hallinnoima SC Hotels I Ky.

Marian sviitin kylpyhuone on tilava. Samassa yhteydessä on myös esimerkiksi höyryhuone.

Hotellissa on valmiina vasta pari esittelyhuonetta. Kuva sviitin oleskelutilasta.

Suunnittelussa on keskitytty paljon mm. yksityiskohtiin.

Samla Capitalin Samppa Lajunen esitteli hotellia medialle keskiviikkona.

Vieraat saavat nauttia huoneissaan moderneista palveluista.

Kylpyhuoneisiin on panostettu paljon.

Samppa Lajunen Marian sviitin erillisen wc-tilan ovella.

Samppa Lajunen De Luxe -huoneessa, josta saa tarvittaessa avattua oven sviittiin. Nykyään liikemiehenä vaikuttava Lajunen muistetaan myös kolminkertaisena yhdistetyn olympiavoittajana vuodelta 2002.

Arvokiinteistöön valmistuvissa huoneissa riittää korkeutta. Hanketta on toteutettu yhdessä Museoviraston kanssa.

Kiinteistökokonaisuuteen kuuluu neljä erillistä historiallista rakennusta. Kuva Mariankadun puolelta ennen hotellin rakennustöiden aloittamista.

Näkymä Maneesikadulta.

Sisäpihalta näkyy Liisankatu.

