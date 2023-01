Valitut julkaistiin: he pääsevät Suomen urheilun Hall of Fameen

Kunniagalleria täydentyy viidellä uudella henkilöllä.

Jarkko Nieminen oli yksi tämän vuoden Hall of Fameen valituista.

Helsinki

Sami Elopuro, Kyra Kyrklund, Marjo Matikainen-Kallström, Olli Mäki ja Jarkko Nieminen on nimetty Suomen urheilun Hall of Fameen. Uudet Suomen urheilun Hall of Fame -jäsenet palkitaan Urheilugaalassa 12. tammikuuta.

Nieminen on kautta aikojen menestynein suomalainen tennispelaaja. Hän ylsi miesten tennisammattilaisten ATP-rankingissa parhaimmillaan sijalle 13 vuonna 2006.

Ratsastaja Kyrklund kilpaili kuusi kertaa olympiakisoissa vuosina 1980–2008 ja sijoittui kolme kertaa viidenneksi. Kyrklund voitti kouluratsastuksen MM-hopea ja maailmancupin finaalin.

Matikainen-Kallström voitti maastohiihdossa 11 arvokisamitalia ja Vuoden urheilija -palkinnon 1986, 1987 ja 1989.

Nyrkkeilijä Olli Mäki (1936–2019) voitti Euroopan mestaruuden sekä amatöörinä että ammattilaisena. Vuonna 1962 Mäki teki suomalaista nyrkkeilyhistoriaa ottelemalla höyhensarjan MM-tittelistä Helsingin Olympiastadionilla.

Squashpelaaja Sami Elopuro on mailapelien yksilölajien rankinglistoilla korkeimpaan sijoitukseen yltänyt suomalaisurheilija. Parhaimmillaan hän oli kuudentena squashin miesten maailmanlistalla vuosina 1992–1993.