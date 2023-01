Ex-tähti pelasti lapsensa – makaa nyt sairaalassa kriittisessä tilassa

36-vuotias ex-tähti pelasti lapsensa, mutta joutui itse hengenvaaraan.

Entinen NFL-tähti Peyton Hillis, 36, makaa sairaalassa kriittisessä tilassa, kertovat useat mediat, muun muassa TMZ Sports.

Hillis joutui uimaonnettomuuteen Pensacolassa Floridan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kerrotaan pelastaneen lapsensa, jotka olivat hukkumisvaarassa meressä.

Toimittaja Alyssa Orangen mukaan Hillis kiidätettiin sairaalaan helikopterilla hänen ollessa tajuttomana.

NFL:ssä vuosina 2008–2014 pelanneen Hillisin setä avasi ex-jenkkifutarin tilannetta Facebook-päivityksessä.

– Peyton voi paremmin. Hänellä on ongelmia munuaisten ja keuhkojen kanssa ja hän on yhä intensiivihoidossa, mutta lääkäreiden mukaan hän on parempaan päin. Halusin katkaista kaikki huhut, jotka saattavat olla liikkeellä, Greg Hillis kirjoitti.

TMZ:n mukaan Hillisin lapset ovat kunnossa.

Arkansasin osavaltiosta kotoisin oleva Hillis pelasi keskushyökkääjänä ja edusti useampaa seuraa.

Parhaiten hänet muistetaan Cleveland Brownsista, jossa järkälemäinen keskushyökkääjä pelasi vuosina 2010–2011. Jälkimmäisellä kaudella Hillis säväytti siinä määrin, että hänet äänestettiin EA Sportsin Madden 12 -pelin kanteen.