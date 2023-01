Olympiavoittaja ihmetteli lajilegendan Venäjä-puheita: ”Se on outoa”

Sebastian Samuelsson uskoo venäläisten urheilijoiden käyttävän mediaa propagandan levittämiseen.

Ampumahiihdossa viestikultaa ja takaa-ajon hopeaa Pyeongchangin olympialaisissa saavuttanut Sebastian Samuelsson hämmästelee alppihiihdon ruotsalaisen legendan Pernilla Wibergin kantaa venäläisiin urheilijoihin.

Wibergin mukaan on väärin jättää venäläiset urheilijat pois kisoista, vaikka maa käy täysimittaista ja veristä hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Olin todella yllättynyt, kun näin hänen sanoneen niin. Mielestäni se on outoa, Samuelsson kertoo ruotsalaislehti Expressenille.

Samuelsson ei pitänyt venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sulkemista kisoista itsestäänselvänä vielä helmikuussa. Venäläisten urheilijoiden mediassa levittämä propaganda kuitenkin tekee hänen mukaansa tilanteesta kestämättömän.

– Samaan aikaan Ukrainan joukkue on tuskin päässyt harjoittelemaan, koska heidän kotimaassaan on sota. Se, että heidän olisi kohdattava venäläisiä, olisi mielestäni ollut hyvin outoa, hän kertoo.

– Nykytilanteessa on mielestäni itsestään selvää, että he eivät ole mukana.

Samuelsson tietää, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluuseen on valmistauduttava jossain vaiheessa. Se hetki ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä.

– Nyt on mielestäni aivan liian aikaista käydä tätä keskustelua. Näemme kovia sanktioita muilla aloilla, ja on sanomattakin selvää, että myös urheilun on kannettava vastuunsa.

Samulesson kertoo ampumahiihtäjien olevan laajalti venäläisten paluuta vastaan. Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtajan Thomas Bachin myötämieliset ajatukset ”sotaa tukemattomien” venäläisten paluusta ei lämmitä ruotsalaista.

– Minusta on vähän valheellista teeskennellä, että sinulla on kova asenne venäläisiä kohtaan, mutta teet kuitenkin päätöksiä, jotka eivät ole niin kovia, hän sivaltaa.

25-vuotias Samuelsson on voittanut kahden olympiamitalin lisäksi viisi MM-mitalia.

Wiberg, 52, voitti urallaan kaksi olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja yhteensä yhdeksän arvokisamitalia. Lisäksi hänellä on yksi maailmancupin kokonaiskilpailun voitto.

Nykyisin Wiberg toimii olympiaurheilijoiden yhdistyksen World Olympians Associationin (WOA) varapuheenjohtajana. Hän on ollut myös KOK:n urheilijakomission jäsen.