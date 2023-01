Sydämenpysähdyksen kokeneen Damar Hamlinin tilasta uutta tietoa

Damar Hamlin on edelleen sairaalassa.

Damar Hamlin, 24, on edelleen kriittisessä tilassa. Arkistokuva marraskuulta 2021.

Buffalo Billsin takapuolustaja Damar Hamlin, 24, loukkaantui vakavasti NFL-ottelussa Cincinnati Bengalsia vastaan maanantai-iltana.

Hän taklasi vastustajaa, mutta rojahti pian sen jälkeen kentän pintaan. Hamlin kärsi sydänpysähdyksen, ja häntä elvytettiin kentällä. Elintärkeän ensiavun jälkeen hänet kiidätettiin pikaisesti sairaalaan Cincinnatissa. Ottelua ei pelattu loppuun järkyttävän tapahtuman takia.

Nyt potilaan tilanne on paranemaan päin, Buffalo Bills kertoi Twitterissä torstai-iltana.

– Damarin tilanne on parantunut uskomattomasti 24 viime tunnin aikana. Vaikka hän on edelleen kriittisessä tilassa, hän vaikuttaa olevan ehjä neurologisesti. Hänen keuhkonsa ovat paranemassa ja toipuminen on tasaista. Olemme kiitollisia kaikesta rakkaudesta ja kannustuksesta, jota olemme saaneet, seura kertoi.

Hamlinin kohtalo on järkyttänyt faneja syvästi. Sairaalan lähistölle on kokoontunut useita ihmisiä osoittamaan tukeaan pelaajalle.

Tuki on näkynyt myös eri valotauluilla.

Fanit ovat sytyttäneet kynttilöitä sairaalan edustalle Cincinnatissa.

Fanit osoittivat tukeaan myös kyltein.

Highmark-stadion New Yorkissa.

Las Vegas Raidersin kotistadionillakin näytettiin, että kaveria ei unohdeta.

Tässä taklaustilanteessa Damar Hamlin (vas.) loukkaantui.

Hamlinin kova onni on saanut kansalaiset myös kukkaroilleen. Hamlinin aiemmin käynnistämä rahankeräys on räjähtänyt täysin uusiin sfääreihin. Pelaajalla on ollut vuodesta 2020 lähtien käynnissä GoFundMe-joukkorahoituskampanja, jossa kerätään rahaa vähävaraisten perheiden lasten lahjoja varten.

Alkuperäinen tavoite oli saada kasaan 2 500 dollaria, ja tuo täyttyi jo varhain. Hamlinin loukkaantumisen jälkeen lahjoitusmäärät alkoivat kasvaa merkittävästi. Rahamäärä oli yltänyt Suomen aikaa torstai-aamuna jo seitsemään miljoonaan dollariin.