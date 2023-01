Yli 100 miljoonaa tienannut supertähti hurahti salaliittoteorioihin – lopulta holokaustin kieltäminen oli tukijalle liikaa

Brooklyn Netsin Kyrie Irving on kenties NBA:n taitavin pelaaja, mutta hän on myös kiistelty salaliittoteoreetikko. Lopulta urheilujätti Niken mitta täyttyi.

Kyrie Irving on herättänyt jo vuosia huomiota erikoisilla kannanotoillaan.

Koripallon miljardiliiga NBA on suurten persoonien sarja.

Laji antaa pelaajilleen paljon mahdollisuuksia ilmaista itseään. Menestymisessä yksittäisillä pelaajilla on poikkeuksellisen iso rooli, ja tähtikultti elää vahvana niin kentällä kuin myös sen ulkopuolella – varsinkin nykyään sosiaalisen median aikakaudella.

Kaikista suurista persoonista yksikään ei jaa mielipiteitä samalla tavalla kuin Kyrie Irving, Brooklyn Netsin tähtitakamies.

Kentällä Irving on yksi NBA-historian teknisesti taitavimmista yksilöistä, toisten pelaajienkin ihailema taituri ja kylmänviileä ratkaisija.

Toisaalta hän on lähtenyt ovet paukkuen jo kahdesta joukkueesta, ja kolmaskin lähtö on vaikuttanut vain ajan kysymykseltä.

Kentän ulkopuolella Irving on toisaalta aktiivinen hyväntekijä, toisaalta taas salaliittoteoreetikko, jonka viimeisimmät kannanotot ovat saaneet Nikenkin lopettamaan tuottoisan yhteistyön.

Kuka? Kyrie Irving Syntynyt 23. maaliskuuta 1992 Melbournessa Australiassa. Yhdysvaltojen ja Australian kansalainen.

Ammattilaiskoripalloilija, pelaa NBA-liigan Brooklyn Netsissä. Edustanut aiemmin myös Cleveland Cavaliersia ja Boston Celticsia.

Pelipaikaltaan pelintekijä, pituus 188 senttimetriä.

NBA:n vuoden 2011 varaustilaisuuden ykkösvaraus.

Olympiavoittaja ja NBA-mestari vuodelta 2016. Lisäksi muun muassa seitsenkertainen tähdistöpelaaja ja vuoden 2014 maailmanmestari sekä MM-turnauksen arvokkain pelaaja.

Uran pistekeskiarvo 23,2 on NBA-historian 24:nneksi paras.

Kohut käynnistyivät Irvingin noin kuuden vuoden takaisesta vierailusta joukkuekavereidensa podcastiin. Ohjelman edetessä puhe siirtyi salaliittoteorioihin.

– Maa on litteä, Irving sanoi, toistaen sanomansa useaan kertaan ja kehottaen ihmisiä tekemään omia tutkimuksiaan.

Kommentit aiheuttivat lähinnä huvittunutta naureskelua. Irvingin kanssa samassa Duken yliopistossa opiskellut NBA:n komissaari Adam Silver arveli käyneensä eri kursseilla.

Irving itsekin peruutteli hiljalleen poispäin sanomansa ydinviestistä. Hän selitteli halunneensa herättää keskustelua ja osoittaa, kuinka nopeasti tarinat kulkevat somessa.

The New York Timesin haastattelussa seuraavan vuoden kesänä Irving sanoi, ettei tiedä totuutta – mutta kysyi, onko haastattelija itsekään täysin varma planeettamme pyöreydestä.

Entinen NBA:n ykkösvaraus Irving oli tuolloin jo NBA-mestari ja olympiavoittaja Riosta. Molemmat saavutukset tulivat kesällä 2016 muutaman kuukauden sisällä toisistaan.

Vaikka Cleveland Cavaliers oli ensisijaisesti LeBron Jamesin joukkue, muistetaan ratkaisevasta seitsemännestä finaalista ennakkosuosikki Golden State Warriorsia vastaan myös Irvingin uroteot.

Otteluaikaa oli jäljellä alle minuutti ja tilanne tasan, kun Irving upotti ratkaisevaksi osoittautuneen ja lähes ikoniseksi muodostuneen kolmen pisteen heiton Stephen Currya vastaan.

Mestaruus kakkosmiehenä ei kuitenkaan tyydyttänyt Irvingin kunnianhimoa. Vain vuotta myöhemmin, Warriorsille tuolla kertaa hävityn finaalisarjan jälkeen Irving vaati siirtoa muualle. Hän halusi olla oman joukkueensa johtaja ja ykköstähti.

Irving kaupattiin Boston Celticsiin. Kahden vuoden aikana osoittautui, ettei hän sittenkään tiennyt, mitä toivoi.

Menestys ei ollut odotetun kaltaista. Irving kiukutteli ja kritisoi julkisesti joukkue­tovereitaan, joista monet olivat vielä nuoria ja kokemattomia. Lopulta hän nöyrtyi pyytämään anteeksi sekä heiltä että Jamesilta.

Kun sopimus Celticsin kanssa loppui kesällä 2019, päätti Irving liittoutua uudelleen vielä itseäänkin taitavamman yksilön kanssa. Hän ja Kevin Durant tekivät sopimukset Brooklyn Netsin kanssa.

Irvingin nelivuotinen sopimus oli arvoltaan 136,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 32 miljoonaa euroa kautta kohden. Tuo sopimus loppuu kuluvan kauden jälkeen, ja viime aikojen toiminnallaan Irving on saanut markkina-arvonsa laskemaan matalammaksi kuin koskaan.

Kyrie Irving ja Cavaliers-joukkue juhlivat NBA-mestaruutta Clevelandissa perinteisellä mestaruusparaatilla kesäkuussa 2022.

Kyrie Irving ja Kevin Durant liittyivät kesällä 2019 yhdessä Brooklyn Netsin riveihin. Superjoukkueeksi kuvaillun tiimin menestys on ollut vaatimatonta.

Vielä Irvingin kannanotot maan muodosta eivät vaikuttaneet hänen ammattinsa harjoittamiseen.

Toisin kävi syksyllä 2021, kun koronavirus­pandemian jäljiltä maailma alkoi hiljalleen palata kohti normaalimpaa olotilaa.

Irving oli ja on kieltäytynyt koronarokotteesta. The Rolling Stonen syyskuussa 2021 julkaiseman jutun mukaan pelaaja­yhdistyksen johtokuntaan kuuluva Irving oli ollut pelaajien rokotevastaisen rintaman avainhahmoja.

New Yorkin kaupungin koronarajoitukset eivät sallineet Irvingin osallistua kotipeleihin, ja Nets päätti sulkea tähtipelaajansa ensin kokonaan toimintansa ulkopuolelle.

Lopulta joukkue kuitenkin taipui loukkaantumissuman alla sen verran, että Irving pääsi mukaan harjoituksiin ja sellaisiin vierasotteluihin, joissa hänellä olisi oikeus pelata rokottamattomana.

Maaliskuussa 2022 New York lopulta luopui työpaikkoja koskeneista rokotus­vaatimuksista ja Irving palasi kokoaikaisesti Netsin riveihin. Hän pelasi kauden aikana joukkueen 86 ottelusta 33:ssa ja menetti palkkatuloja yli 15 miljoonaa dollaria.

Pelatessaan Irving on ollut useimmiten edelleen loistava, mutta mainehaitan lisäksi monenlaisista syistä johtuva valtava poissaolojen määrä on ollut ongelma.

Kyrie Irving kentän laidalla siviilivaatteissa on ollut Nets-kannattajien näkökulmasta turhan yleinen näky viime vuosina.

”Olen vapaa. Jumalalle kiitos”, kirjoitti Kyrie Irving kenkiinsä 9. joulukuuta pelatussa ottelussa. Kengistä oli teipattu yli Niken logo, sillä Nike oli juuri purkanut Irvingin kenkäsopimuksen tämän antisemitististen kannanottojen vuoksi.

Uusin kohu käynnistyi viime syyskuussa. Irving jakoi sosiaalisessa mediassa videon Alex Jonesista, Infowars-sivustostaan tunnetusta salaliittoteoreetikosta.

Vuodelta 2002 peräisin olleella videolla Jones varoittaa ihmisiä ”salaisesta maailmaa hallitsevasta järjestöstä, joka aikoo vapauttaa viruksia tuhoamaan yhteiskuntaa”.

Sittemmin Jones on muun muassa väittänyt Sandy Hookin kouluammuskelun olleen lavastettu.

Kuukautta myöhemmin Irving meni vielä pidemmälle. Hän mainosti linkkiä Amazon-verkkokaupassa elokuvaan Hebrews to Negroes: Wake Up Black America, jossa muun muassa kiistetään holokaustin tapahtuminen ja siteerataan Adolf Hitleriä – joskin sitaatti on täysin keksitty.

Tällä kertaa Nets hyllytti Irvingin kahdeksaksi otteluksi ilman palkkaa, omistaja Joseph Tsain puututtua asiaan.

Anteeksipyyntö tuli vasta pelikiellon jälkeen pakotettuna, ja Irving väitti tulleensa epäoikeudenmukaisesti leimatuksi antisemitistiseksi.

Pitkään menestyksekästä yhteistyötä Irvingin kanssa tehnyt Nike purki hänen kenkäsopimuksensa, jonka arvioidaan olleen vuositasolla yli kymmenen miljoonan dollarin suuruinen.

– Kyrie astui rajan yli, se on niin yksinkertaista. Hän lausui jotain, jonka rinnalla emme vain voi seistä, sanoi Niken perustaja Phil Knight CNBC:n haastattelussa.

Lähteet: ESPN, NBA.com, The New York Times, NPR, The Washington Post.