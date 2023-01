24-vuotias urheilutähti sai sydänkohtauksen suorassa lähetyksessä – toimittajan tunteikas reaktio kertoo kaiken karmeasta tilanteesta

Damar Hamlin tila on kriittinen, mutta vakaa.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä nähtiin varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa karmea tilanne, kun Buffalo Billsin puolustuksen takakentän pelaaja Damar Hamlin lyyhistyi taklaustilanteen jälkeen kentän pintaan.

Kun Hamlin taklasi vastustajajoukkue Cincinnati Bengalsin Tee Higginsiä, molemmat kaatuivat maahan. Hamlin nousi hetkellisesti jaloilleen ja kaatui sitten selälleen.

Ottelu keskeytettiin. Ensiapuhenkilökunta ryntäsi kentälle elvyttämään Hamlinia. Hamlinille annettiin kentällä useiden minuuttien ajan ensiapua ja häntä elvytettiin. Sen jälkeen hänet kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan.

Hamlinin seura Buffalo Bills tiedotti muutama tunti myöhemmin Twitterissä lisätietoja Hamlinin tilanteesta.

– Damar Hamlin kärsi sydänkohtauksen taklaustilanteen jälkeen ottelussamme Bengalsia vastaan. Hänen pulssinsa saatiin palautettua kentällä ja hänet siirrettiin sairaalaan jatkotesteihin ja -hoitoihin. Hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa, mutta kriittinen, Buffalo Bills twiittasi.

Tilanne järkytti syvästi kaikilla paikalla olleita.

Molemmat joukkueet, yleisö ja muut paikalla olijat hiljentyivät ja rukoilivat pelaajan parasta. Joukkueiden päätöksellä ottelu päätettiin keskeyttää. Se pelataan loppuun myöhemmin.

Myös ESPN:n kokenut toimittaja – entinen koripalloilija Lisa Salters – joutui kovaan paikkaan. Hän pidätteli kyyneliään raportoidessaan tilanteesta kentän laidalta suorassa tv-lähetyksessä.

Toimittaja Jay Scott Smith jakoi Twitterissä Saltersin tunteikkaan puheenvuoron.

– Tilanne on vaikea, koska kyseessä on ihminen. Ei pysty ajattelemaan muuta kuin että toivottavasti tämä kaveri on kunnossa. Olemme nähneet, kun pelaajat painuvat kentän pintaan pääosumien takia. Niin hirveältä kuin se saattaakin kuulostaa, olemme kehittäneet niihin tilanteisiin käytännön. Kaverit tulevat taklatuksi kovaa, me näemme heidän jäävän nurmen pintaan hetkeksi, nousevat ylös ja nostavat peukut ylös, Salters aloitti raporttinsa.

– Sitä me kaikki nytkin toivoimme. Että Damar Hamlin nousisi, siirtyisi ambulanssiin ja nostaisi peukut ylös, jotta me kaikki tietäisimme, että hän on kunnossa. Kun sitä ei tapahtunut, koko stadion musertui (henkisesti).

Damar Hamlin kuvattuna vuonna 2021.

Salters kiinnitti huomiota tuskaan, huoleen ja pelkoon, jotka paistoivat Hamlinin joukkuekaverien kasvoilta.

– Kun näkee heidän halaavan toisiaan ja rukoilevan polvillaan – myös valmentaja, toinen joukkue ja heidän valmentajansa – näkee valtavasti yhteisöllisyyttä. Se on ollut mieletöntä. Tulimme töihin ja odotimme näkevämme kauden ottelun. Ja saimmekin jotain kamalaa. Mutta sillä ei ole väliä. Ainoa asia, joka merkitsee on Damar Hamlin ja hänen perheensä, Salters sanoi itkua vaivoin pidätellen.

Billsin ja Bengalsin kamppailusta odotettiin kuumaa kärkikamppailua. 12 kauden 15 ottelustaan voittanut Buffalo kuuluu sarjan kuumimpiin mestarisuosikkeihin. Viime vuonna Super Bowlissa hävinnyt Bengals pelaa vahvaa kautta. Sen saldona on 11 voittoa ja neljä tappiota.