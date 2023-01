Brock Purdy on pelannut vasta kourallisen pelejä, mutta tekee historiaa jokaisella onnistumisellaan.

Yksi NFL:n erikoisimmista perinteistä koetaan aina varaustilaisuuden viimeisellä vuorolla. Kaikista viimeisimpänä varattava pelaaja saa osakseen poikkeuksellista huomiota. Hän on ”Mr. Irrelevant”, löyhästi suomennettuna Herra Merkityksetön.

Liikanimi ei kuitenkaan ole irvailua, vaan pikemmin kunnianosoitus. Varaustilaisuus on aina suurlahjakkuuksien ja hypetettyjen yliopistofutiksen sankarien juhlaa. Mr. Irrelevantin perinne syntyi vuonna 1976, kun ex-pelaaja Paul Salata halusi antaa arvostusta ykkösvarauksen sijaan kaikista viimeisimpänä varattavalle.

Salata ei pelkästään keksinyt lempinimeä, vaan loi varauksen ympärille kokonaisen teemaviikon. Mr. Irrelevant, tuona vuonna laitahyökkääjä Kelvin Kirk, sai lahjaksi mm. matkan Disneyworld-huvipuistoon, pelit golfturnauksessa, regatan ja banketin.

”Palkintoihin” kuuluu myös pokaali ”Lowsman Trophy”, sanaleikki parhaalle college-pelaajalle annettavasta Heisman Trophysta.

Tavasta tuli nopeasti rakastettu. Jo vuonna 1979 Los Angeles Rams ja Pittsburgh Steelers kieltäytyivät kumpikin vuorollaan varaamasta pelaajaa, koska ne halusivat varmistaa itselleen kunnian saada Mr. Irrlevant – ja valinnan tuoma huomio – itselleen.

Vehkeilyn estämiseksi jouduttiin luomaan erillinen sääntö.

Kaikesta fanfaarista huolimatta nimike Herra Merkityksetön on osuva. Vain ani harvasta on tullut kova NFL-pelaaja. Meritoitunein on potkaisija Ryan Succop, Super Bowl -voittaja kahden vuoden takaa.

Suurimman osan kohtalona on piipahtaa liigassa pikaisesti ennen siirtymistä muihin sarjoihin tai eri uralle.

Kausi 2022 on ollut monella tapaa outo NFL:ssä, myös Mr. Irrelevantille. Kevään tilaisuudessa viimeisenä eli numerolla 262 varattiin pelinrakentaja Brock Purdy San Francisco 49ersiin.

261 pelaajan nimet huudettiin ennen häntä, mutta Purdy on ollut sensaatio ensihetkistään lähtien.

Ei enää ”Mr. Irrelevant”. Fani muokkasi kuuluisan pelipaidan uuteen uskoon.

Legenda Tom Brady sai Purdyltä ja 49ersilta kunnon kylvetyksen ja onnitteli tulokasta pelin jälkeen.

49ersille kausi on ollut kaikin tavoin outo. Joukkueen alkukausi meni pipariksi loukkaantumissuman keskellä. Tärkein heistä on koko kaudeksi sivuun joutunut nuori pelinrakentaja Trey Lance, josta toivottiin supertähteä.

Tilalle tuli vanha luottomies Jimmy Garoppolo, jonka seura hyvästeli jo viime kauden jälkeen.

San Franciscon kurssi korjaantui ”Jimmy G:n” johdolla. Samalla QB pelasi uransa parasta peliä. Harva seura kestää aloittavan QB:n loukkaantumisen ja marssii pudotuspeleihin, niin keskeisestä ja vaativasta pelipaikasta on kyse.

Sitten iski seuraava katastrofi – Garoppolon jalkapöytä murtui kesken ottelun Miami Dolphinsia vastaan 4. joulukuuta.

Yhtäkkiä kausi oli Mr. Irrelevantin käsissä. Kolmatta aloittavaa pelinrakentajaansa kauden aikana peluuttavalla joukkueella ei pitäisi olla mitään asiaa unelmoida menestyksestä. Ei, vaikka 49ersin vahvuudet ovat loistava puolustus ja erinomainen juoksupeli.

Limppua kuitenkin viskoi jämämiesten jämämies.

Purdyn tarina on tehnyt hänestä kansansuosikin.

Toistaiseksi Purdy on rikkonut lähinnä ennätyksiä, eikä 49ers ole hävinnyt peliäkään hänen tulonsa jälkeen. Heti Dolphinsia vastaan Purdysta tuli ensimmäinen Mr. Irrelevant, joka on heittänyt touchdownin.

Lyhyen uran varhaiset saavutukset mm. touchdown-heitoissa ja QB:n tehokkuutta mittaavassa indeksissä ovat vertautuneen mm. Dan Marinoon ja Aaron Rodgersiin.

Vertailut legendoihin ovat toki yliampuvia. Kovimmat koettelemukset ovat vasta edessä, kun pudotuspelit alkavat. Tietynlainen virstanpylväs koettiin silti joulukuun puolivälissä. Tuolloin Purdy johti orkesteria Tom Bradya vastaan – ja 49ers vei lukemin 35–7.

Brady rohkaisi nuorta miestä ottelun jälkeen. Legenda tietää, millaisessa myllyssä Purdy on. 49ersin nuorukainen varattiin vuorolla 262, Brady tunnetusti vasta numerolla 199.

– Hän pelasi todella hyvin ja heitti hienosti. Hän kesti puolustuksen painetta vastaan ja teki hyvää työtä. Koko joukkue pelaa hyvin, Brady kertoi tyrmäyksen jälkeen.

– Hei, se oli epätodellista. Siinä oli Tom Brady juttelemassa ja tervehtimässä. Oli mieletöntä, että hän kannusti minua, Purdy päivitteli pelin jälkeen.

49ers on yhtäkkiä jälleen yksi kuumimmista suosikeista voittaa koko liiga.

Yksi syy, miksi Iowa Statessa kelpo yliopistouran pelannut Purdy putosi niinkin kauas varaustilaisuudessa oli vaatimaton heittokäsi. Se paljastuu useimmiten silloin, kun pallo pitäisi saada 30–40 jaardia syvyyteen lyhyiden, varmojen heittojen sijaan.

– Siihen on syy, miksi hänet varattiin viimeisenä. Hän pelasi pitkään yliopistossa, ja hänellä on kokemusta. Silti hän on niitä tyyppejä, joilla on vain keskinkertainen heittokäsi. Tarkkuus vaihtelee. Hän liikkuu hyvin, mutta fysiikassa on puutteita, asiantuntija Greg Cosell arvioi Purdyn debyytin jälkeen.

– Samalla täytyy sanoa, että hän teki hyvää työtä kovan paineen alla. Näki, että hän oli mukavuusalueellaan. Peli ei näyttänyt liian kovavauhtiselta. Se sujuu rytmissä ja ajoitus toimi.

49ersissa tasaisen varma suorittaminen riittää. Valmentaja Kyle Shanahanin innovatiivista hyökkäyspelitapaa on kopioitu laajasti, mutta harva osaa edelleenkään tehdä pelinrakentajan elämän yhtä selkeäksi. Hyökkäyksen toteuttaminen vaatii nopeaa ajattelua ja valtavasti taitoa, mutta Purdyn ei tarvitse kannatella joukkuetta paiskomalla hurjia pommeja.

Pudotuspelien alla raudanluja puolustus ei pitänytkään. Las Vegas Raiders latoi 34 pistettä tauluun, ja Purdyn piti pitää 49ers pelissä mukana. Takaa-ajettavaa oli pahimmillaan 10 pistettä toisella puoliskolla, mutta Purdy johti hyökkäyksen toisensa perään, kunnes lopulta punanutut voittivat.

– Hän on niin tyyni koko ajan. Signaalit ja pelikutsut tulevat juuri kuten pitää oikeilla hetkillä. Hän pelaa korkealla tasolla, laitahyökkääjä Brandon Aiyuk kehui pelinrakentajaansa.

Purdyn kaikkia todennäköisyyksiä murskaava tarina on noussut sarjan suosikiksi.

Kaikki kuitenkin unohtuu, jos pelätty sulaminen iskee kriittisimmällä hetkellä. Pudotuspelit ovat käynnissä, eikä kukaan enää katso varausnumeroa – vain tuloksia. Purdy selvitti ensimmäisen tulikokeensa näyttävästi: 49ers löi arkkivihollisensa Seattle Seahawksin 41–23. Purdy heitti hapuilevan alun jälkeen kolme touchdownia ja juoksi sisään neljännen.

Sunnuntaina liigan puolivälierässä vastaan tulevan Dallas Cowboysin puolustus on kuitenkin kovin koetus Purdyn lyhyellä uralla.

49ers pelasi Super Bowlissa kaudella 2019 ja konferenssifinaalissa 2021. Purdy ei saa mitään anteeksi varausnumeronsa takia. Tulosta pitää tulla.

Toistaiseksi Brock Purdy on läpäissyt kaikki tulikokeet.