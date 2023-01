Kommentti: Iivo Niskaselle aukesi nyt huima näkymä MM-kisoihin

Suomalaisen hiihtoasiantuntijan ällistynyt viesti kertoi kaiken Iivo Niskasen lähtökohtiin nähden hämmentävästä suoritustasosta, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Kuusi urheilijaa saavutti talviolympiakultaa 2014, 2018 ja 2022, mutta suksien päällä vain kaksi. Kun Itävallan alppihiihtotähti Matthias Meyer joulun jälkeen ilmoitti lopettavansa uransa saman tien, jäljellä on vain Iivo Niskanen.

Kuluvan kauden Kansainvälisen hiihtoliiton eli FIS:n lajeissa aloitti kaksi urheilijaa, joiden onnistui saavuttaa olympiakultaa kolmissa edellisissä kisoissa: Sotshissa 2014, Pyeongchangissa 2018 ja Pekingissä 2022. Kyseisen huippujoukkoon kuuluu yhteensä kuusi urheilijaa, mutta loput neljä etenevät pikaluistinten tai kelkan päällä.

Pienestä suksilajiryhmästä itävaltalainen vauhtilajien alppiässä Matthias Mayer shokeerasi kotimaansa juuri ennen Bormion syöksyosakilpailua joulun jälkeen, suoraan absoluuttiselta huipulta.

Motivaatio-ongelmiin ajautunut triplaolympiavoittaja ilmoitti kenellekään etukäteen vihjaamatta lopettavansa vaarallisen ammattinsa saman tien.

Myös Hollannin pikaluistelija Ireen Wüst voitti olympiakultaa kaikissa kisoissa 2014–2022. Joukossa on hänen lisäkseen yksi alppinisti, yksi hiihtäjä ja kolme kelkkailijaa.

Siinä missä Itävallassa päiviteltiin viime viikolla Mayerin yllätyspäätöstä, Suomessa jännitettiin, lähteekö se toinen vuosien 2014–2022 triplaolympiavoittaja eli Iivo Niskanen Tour de Skille.

Selkosuomeksi: onko juuri isäksi tullut kolminkertainen Vuoden urheilija toipunut alkutalven koronatartunnastaan niin, että uskaltaa aloittaa kansainvälisen kilpailukautensa suoraan Tour de Ski -kiertueen avauspaikkakunnalta Val Müstairista, jossa hapen osapaine on sellainen kuin se 1 700 metriä merenpinnasta on?

Kun vastaus oli myöntävä, isoin arvoitus jo ratkesikin. Kestävyysurheilun tylyimpiin lainalaisuuksiin kuuluu, että korkeassa ilmanalassa ei koskaan edes harjoitella saati kilpailla, jos urheilija on toipilas saati yhtään sairas.

Toistuuko tämä näky Planican MM-kisoissa 50 kilometrin kilpailun jälkeen 5. maaliskuuta: Iivo Niskanen voittamassa arvokisakultaa jo viidennen kerran?

Kun Niskanen viime torstaina astui Suomessa koneeseen, virustartunta alkuvaiheen pakkolepoineen ja sen jälkeisine kevyine ulkoilutreeneineen oli historiaa. Parista tehotreenistä oli saatu sellainen informaatio suorituskyvystä ja palautumisesta, että päätös kilpailla koettiin niin riskittömäksi kuin huippu-urheilussa nyt ylipäätään on mahdollista.

Uudenvuodenaaton vapaan hiihtotavan sprintin Niskanen hiihti, koska sellainen oli Tourin ohjelmaan kirjattu. Vuoden 2023 ensimmäinen päivä oli se, joka kaiken nähnyttä Niskastakin saattoi vähän jännittää.

Millaista olisi 10 kilometrin perinteisen takaa-ajossa oma vauhti verrattuna niihin, joiden kanssa MM-mitaleista pitäisi ainoaksi päätavoitteeksi jääneellä MM-kisojen viidelläkympillä 5. maaliskuuta kilpailla?

Lauman takajoukoista 57. sijalta ohitusurakkaan lähteneen, korkeaan ilmanalaan vasta totuttelevan Niskasen esitys oli mykistävä: osuusajoissa 8. sija ja kovimmiltakin norjalaisilta tukkaan vain 16 sekuntia. Järkyttävän kova, noin seitsemään kilometriin kantanut alkuvauhti oli harkittua taktiikkaa ja tiedonhakua omasta, tämän hetken maksimaalisesta suorituskyvystä.

Pääkilpailijat tiesivät tarkasti Niskasen lähtökohdat. Käytännössä mies aloitti vasta nyt kilpailukautensa. Hän ei ole siis päävastustajiensa lailla pystynyt nostamaan suorituskykyään kilpailemalla, ja harjoituksissakin on ollut toipilasaikana pakko pitää järki mukana.

Suomalaisen, tunnetun hiihtomiehen viesti kilpailun jälkeen kertoi kaiken:

– Iivolle on ikiomat fysiologian lait. Ei tarvitse valmistautua 1 700 metriin. Puijo, korona ja vaipat riittävät, henkilö totesi perheenlisäykseenkin viitaten.

Kun viime kausi päättyi, Planican MM-kisojen päätösmatkan voittajaksi oli vain yksi ehdokas. Tourin siirtyessä Val Müstairista uuteen kohteeseen tilanne on sama. Matkalla vain oli pari muuttujaa.

Iivo Niskanen olisi ollut sunnuntaina kiinnostavaa nähdä hiihtämässä myös yhteislähtöä, mutta erityisen kiinnostavaa kyseisessä kilpailumuodossa olisi ollut Kerttu Niskasen suoritus. Hän olisi nimittäin voittanut suvereenisti.

On realistinen skenaario, että viikonvaihteessa 4.–5. maaliskuuta Niskasten perheeseen kävelee MM-kulta kahdesti.

Ja vielä:

Edes valinta Vuoden yleisurheilijaksi maailmassa ja ME-tulos eivät riittäneet nostamaan seiväshyppääjä Armand Duplantisia SportsPron listalla sadan kärkeen.

Urheilubrändeihin erikoistunut SportsPro on taas listannut 100 markkina-arvoltaan kovinta urheilijaa. Yleisurheilun osalta tilanne on synkkä, sillä listalle mahtuivat vain aitajuoksija Sydney McLaughlin-Levrone ja paraurheilija Marcel Hug. He ovat sijoilla 41 ja 99. Poissaolollaan loistavat mm. Armand Duplantis ja Eliud Kipchoge.