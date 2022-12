Tähtiurheilija teki epäasiallisen eleen suorassa tv-lähetyksessä – sitten alkoi hässäkkä

Gerwyn Pricen elehdintä dartsin MM-kisoissa kerää rajua kritiikkiä.

Dartsin MM-kisat ovat täydessä käynnissä Lontoon Alexandra Palacessa, tuttavallisemmin ”Ally Pallyssa”. Yksi kisojen kuumimmista voittajasuosikeista on walesilainen Gerwyn Price.

Price löi neljännesvälieräottelussaan portugalilaisen José de Sousan erin 4–1, mutta päätyi puheenaiheeksi tällä kertaa muista kuin pelillisistä syistä. Price sai rajua kritiikkiä eleestään, joka tulkittiin loukkaavaksi, kertoo Daily Star.

Price oli lähellä kolmen tikan sarjan maksimitulosta 180 pistettä, mutta heitti viimeisen tikan niukasti ohi. Tämän jälkeen hän asetti kielensä alahuulen alle ja elehti tavalla, joka on tulkittu loukkaavaksi kehitysvammaisia kohtaan.

Katsojat huomasivat eleen nopeasti, ja sosiaalisen median kanavat täyttyivät kuvakaappauksista sekä paheksuvista viesteistä. Myräkkä kehittyi sen verran rajuksi, että darts-ammattilaisten etujärjestön PDC:n sekä kisan Britanniassa televisioivan Sky Sportsin oli puututtava tilanteeseen.

– Gerwyniä on muistutettu käytösstandardeista, joita odotamme ammattilaisilta. Hän on tähdentänyt meille, että kyse oli spontaanista eleestä, eikä hän tarkoittanut loukata sillä ketään. Hän on järkyttynyt ajatuksesta, että joku saattaa ajatella toisin ja haluaa pyytää vilpittömästi anteeksi kaikkea aiheuttamaansa murhetta, PDC:n tiedotteessa sanotaan.

Daily Starin mukaan myös Sky Sports esitti pahoittelunsa siitä, että ele näkyi suorassa televisiolähetyksessä.

Samalla ottelutapahtuman kehittämistä ja vammaisten katsojien mukaantulon helpottamista ajava ryhmittymä Level Playing Group otti jyrkän tuomitsevan linjan omassa tiedotteessaan.

– Vuosien varrella montaa vammaista ihmistä on pilkattu, kiusattu ja ilkuttu tällaisilla iljettävillä, häpeällisillä ja loukkaavilla eleillä, jollaisen Gerwyn Price teki Dartsin MM-kisoissa torstaina. Sky Sports on pyytänyt anteeksi, mutta Gerwyn Pricen pitäisi astua esiin ja selittää, miksi hän päätti käyttäytyä niin. Ja pyytää anteeksi, tiedotteessa sanotaan.

Level Playing Group ilmaisi myös toivovansa, että PDC kouluttaisi urheilijoita parempaan käytökseen.

Pricen urakka kisoissa jatkuu puolivälieräottelulla saksalaista Gabriel Clemensiä vastaan sunnuntaina. Kisat huipentuvat finaaliin ensi viikon tiistaina.