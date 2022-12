Bandyliigan peli jäi pelaamatta.

Jääpallon Bandyliigassa kiehahti perjantaina sakea soppa, kun Mikkelin Kampparit saapui Lappeenrantaan liigaottelua varten. Vierasjoukkuetta olivat vastassa tyhjällä kentällä vain erotuomarit ja kotijoukkue Veiterän manageri Anssi Peuhkuri.

Kotijoukkue ei koskaan saapunut paikalle.

Syy löytyy Veiterän joukkueessa myllertävästä influenssa-aallosta. Manageri Peuhkuri kertoo joukkueen verkkosivuilla, että joukkueesta kymmenen pelaajaa on sairastuvalla, joista kuudella on todettu koronavirus.

Käytettävissä olisi ollut vain kahdeksan pelaajaa, joista osa on junioreita.

Tästä syystä Veiterä ehdotti Kamppareille torstaina, että ottelu siirrettäisiin. Veiterä ja Kampparit eivät päässeet asiasta yhteisymmärrykseen, joten Veiterä vei asian Jääpalloliiton kilpailuvaliokunnan käsittelyyn.

Valiokunta päätti, että ottelulle etsitään uusi pelipäivä.

Perjantaina tapahtui jotain yllättävää. Kampparit ei tyytynyt ratkaisuun vaan vei käsittelyn seuraavalle asteelle.

Jääpalloliiton hallitus käsitteli asian perjantaina ja päätti, että ottelu pelataan sittenkin perjantai-iltana.

Manageri Peuhkuri kertoo Veiterän verkkosivuilla, että liiton tulospalvelussa oli vielä perjantaina puoli viisi iltapäivällä tieto, että ottelu siirtyy. Peuhkurin mukaan tässä vaiheessa kaupungin kenttähenkilöstö, toimitsijat ja Veiterän kenttäjaosto on ollut siinä ymmärryksessä, ettei paikalle kannata tulla.

Kampparit saapui paikalle siten, että ottelu voisi alkaa kello 19.

– Emme me ala kenenkään terveydentilaa kyseenalaistamaan. Onhan tämä jääpallon irvikuva, että meidät määrätään pelaamaan seitsemällä pelaajalla ja 14-vuotiaalla maalivahdilla. Tämä on koominen farssi, Peuhkuri kommentoi Etelä-Saimaalle.

Veiterä kertoo esittäneensä Kamppareille viittä eri pelipäivää ja uutisoi verkkojuttunsa saagasta sangen provosoivasti ”Kampparit pilasi jääpalloväen välipäivätunnelmat”.

Veiterän verkkosivuilla myös vihjaillaan, ettei Kampparit haluaisi kohdata Veiterää lainkaan.

– Liittohallituksen tekemä päätös, jolla se kävelee kilpailuvaliokunnan päätöksen yli, on typerä. Olisi mielenkiintoista tietää, kuka masinoi liittohallituksen koolle tänään ja kuka vaati valiokunnan päätöksen kumoamista, Peuhkuri kommentoi seuran verkkosivuilla.

Lappeenrantaan turhaan ajelleiden Kamppareiden päävalmentaja Olli Manninen tyrmäsi vihjailut Etelä-Saimaalle ja korosti, ettei seuralla ole mitään Veiterää vastaan. Mannisen mukaan ottelulle ei vain löytynyt uutta ajankohtaa.

– Meidän lajissamme tämä kalenteri on aivan katastrofaalinen. Pelaamme lisäksi alle 21-vuotiaiden sarjaa, eli kalenteri on täynnä. Tämä on amatööriurheilua, eli äijät ovat töissä ja ovat rakentaneet omat työvuorolistansa meidän toimintakalenterimme mukaan. Uusien pelipäivien löytäminen on ihan oikeasti melko tavalla mahdoton paikka, Manninen sanoi Etelä-Saimaalle.

Jääpallon kilpailusääntöjen mukaan liitto voi siirtää ottelun seuran hakemuksesta muusta erityisestä syystä.

Kilpailuvaliokunnan mielestä Veiterän sairastumisaalto oli erityinen syy, mutta liittohallitus tulkitsi toisin ja määräsi ottelun pelattavaksi sarjaohjelman mukaisesti.

Vielä erikoisemman tapauksesta tekee se, että jääpallon kilpailusäännöissä luovuttanut joukkue tuomitaan häviämään ottelu 0–5. Samojen sääntöjen mukaan Bandyliigassa ei sallita luovutuksia, joten teoriassa Veiterä voitaisiin sulkea sarjasta.

Peuhkurin mukaan seura harkitsee siirtopäätöksen pyörtämispäätöksen viemistä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

– Haluamme asiaan oikeudenmukaisen ja urheilullisen ratkaisun. Kenenkään terveyden kanssa ei leikitä, Peuhkuri sanoi.

Bandyliigaa on pelattu vuodenvaihteeseen mennessä noin kymmenen kierrosta. Kampparit on sarjassa toisena ja Veiterä viidentenä.