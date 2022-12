Renee Landers aloitti saliharjoittelun ja kilpailemisen varttuneella iällä.

Yhdysvaltalainen Renee Landers, 70, tuntee voivansa paremmin kuin koskaan. Houstonissa Texasin osavaltiossa asuva yrittäjä aloitti kehonrakennusharrastuksen 12 vuotta sitten.

Treenaamisen alkusysäyksenä oli selkäleikkaus. Kovat selkäkivut olivat kiusanneet naista vuosikymmeniä sen jälkeen, kun hän sai Garrett-poikansa 37 vuotta sitten. Ennen synnytystään Landers oli aktiivinen juoksija, mutta kuntosaliharjoittelu sopii hänelle vieläkin paremmin.

– En ole koskaan ollut paremmassa kunnossa. Tunnen oloni paremmaksi kuin parikymppisenä. En halunnut pulleaksi vanhukseksi. Tuntuu kuin olisin saanut elämääni lisäaikaa, hän kertoo Daily Mailille.

Kuva: Landersin tarinasta on kirjoittanut myös esimerkiksi Generation Iron.

152-senttinen ja 55-kiloinen nainen on nykyisin isoäiti, joka harjoittelee viisi kertaa viikossa kuntosalilla henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Hän kilpaili ensimmäistä kertaa kehonrakennuksessa viime vuoden keväällä. Landers oli yli 20 vuotta vanhempi kuin toiseksi iäkkäin kisaaja.

– Kisa oli elämäni kohokohta poikani ja lastenlapsieni saamisen ohella. Pelkäsin pukeutua sädehtiviin ja niukkoihin bikineihin, mutta tiedän, että seitsemänkymppisyys ja seksikkyys voivat kulkea käsi kädessä. Olen siitä elävä esimerkki, Landers kommentoi.

Debyytin jälkeen Landers on kisannut jo neljästi uudelleen Texasissa ja Kaliforniassa. Hän aikoo jatkaa kilpailemista vielä kauan.

Landers, joka on elämässään eronnut muutamasta avioliitosta, kertoo, että kehonrakennuksen aloittaminen on näkynyt hänen romanttisessa elämässään. Nainen on viime vuosina tapaillut oman ikäisiään mutta myös nuorempia. Esimerkiksi kolmekymppiset miehet lähettävät hänelle paljon viestejä sosiaalisessa mediassa.

– Olen aina yllättynyt, kun nuorempi mies tulee flirttailemaan. Luulen, että he rakastavat energiaani ja sitä, kuka olen. Ei ole kyse iästä. Mutta vaikuttaa siltä, että nuoremmat miehet ovat minusta kiinnostuneita. Itse pidän oman ikäisistäni, mutta he ovat harvoin hyvässä kunnossa, Landers sanoo.

Kuva: Landers (oik.) on kertonut, että jännitti aluksi kehonrakennuksessa käytettäviä bikineitä.