Vladimir Putinin väitetty salarakas katosi mystisesti julkisuudesta – pian huomio kiinnittyi muuttuneisiin kasvoihin

Väitteitä salatuista lapsista, kauneusleikkauksesta ja luksusasunnoista. Vladimir Putinin salarakkaaksi väitetyn Alina Kabajevan ympärillä on vellonut monenlaisia huhuja.

Alina Kabajeva on ollut yksi Venäjän seuratuimmista naisista jo useamman vuosikymmenen ajan.

Kun Venäjä helmikuun lopulla hyökkäsi Ukrainaan, eurooppalaislehdet käänsivät katseensa Vladimir Putiniin ja tämän lähipiiriin. Erityistä kiinnostusta herätti Putinin väitetty naisystävä Alina Kabajeva, joka vaikutti kadonneen maan pinnalta tyystin.

Pian amerikkalainen juorujulkaisu Page Six väitti Kabajevan paenneen Sveitsiin yhdessä lastensa kanssa. Vaikka Kabajeva ei ole itse koskaan myöntänyt olevansa äiti, hänellä ja Putinilla on kerrottu olevan useampia yhteisiä lapsia. Asialle ei kuitenkaan ole saatu virallista vahvistusta, ja Kreml on kiistänyt huhut jyrkästi.

Oli miten oli – Kabajevan katoaminen tai hänen muutkaan liikkeensä eivät ole viimeisen vuoden aikana jääneet kansainväliseltä lehdistöltä huomaamatta.

Huhtikuussa hänet nähtiin julkisuudessa ensi kertaa Venäjän hyökkäyssodan syttymisen jälkeen. Entinen huippuvoimistelija ilmestyi Moskovaan, jossa harjoiteltiin hänen nimeään kantavaa Alina Festival -voimistelutapahtumaa varten.

39-vuotias Kabajeva ikuistettiin harjoituksissa kuviin, jotka saivat monet pohtimaan, onko nainen vieraillut plastiikkakirurgin pakeilla. Rytmisen voimistelun olympiavoittajan posket olivat nimittäin muuttuneet paljon aiempaa täyteläisimmiksi. Asiaan tarttuivat muun muassa New York Post, The Sun ja Irish Mirror.

– Kuvat Kabajevasta herättivät kysymyksen, onko hän turvautunut samanlaiseen kauneuskirurgiaan kuin täyteainehuhujen keskellä vellova Vladimir Putin, irlantilaislehden artikkelissa kirjoitettiin.

Alla olevassa Instagram-päivityksessä on huhtikuisia kuvia Kabajevasta. Hänellä on yllään vaaleat farkut, valkoinen kauluspaita ja tumma villatakki. Voit siirtyä kuvasta toiseen painamalla pientä, oikealla olevaa nuolta:

Seuraavan kerran Kabajevan nimi nousi kunnolla otsikoihin kesäkuussa, jolloin tallenne Alina Festival -voimistelutapahtumasta esitettiin Venäjän katsotuimmalla tv-kanavalla Rossija 1:llä.

Putinin väitetyn rakastajattaren mukaan nimetty tapahtuma lyötiin ruutuun kansainvälisenä Lapsen oikeuksien päivänä. Entistä irvokkaamman tempauksesta teki se, että Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi pari miljoonaa ukrainalaislasta on joutunut jättämään kotinsa.

Samalla viikolla mediayhtiö National Media Groupin johdossa oleva Kabajeva asettiin Euroopan unionin pakotelistalle, mikä tarkoitti, ettei hänellä olisi enää asiaa EU:n alueelle. Samalla hänen EU-maissa olevat varansa jäädytettiin.

Lehtitietojen mukaan Kabajevan nimi olisi yritetty saada mukaan pakotelistalle jo aiemmin, mutta ajatuksesta luovuttiin Yhdysvaltojen päätöksestä. Yhdysvaltojen johto näet pelkäsi, että Putinille läheisen Kabajevan joutuminen pakotelistalle kiristäisi maiden välejä entisestään.

Vladimir Putin ja Alina Kabajeva ikuistettiin yhteiskuvaan marraskuussa 2004. Kivikasvoisuudestaan tunnettu presidentti näytti Kabajevan seurassa harvinaisen riemastuneelta.

Kesäkuun alussa asetetut pakotteet eivät kuitenkaan toimineet toivotulla tavalla, mikäli on uskominen brittilehtiä. Lehdet uutisoivat Kabajevan ostaneen kesällä kaksi luksusasuntoa Turkista.

Daily Mailin haastatteleman liikemiehen Leonid Nevzlinin mukaan toinen asunnoista sijaitsisi Istanbulissa ja toinen Etelä-Turkissa. Asialle ei kuitenkaan saatu virallista vahvistusta.

Hämmennystä herätti myös toukokuussa levinnyt huhu siitä, että Kabajeva odottaisi jälleen Putinin lasta. General SVR -nimiseltä sometililtä liikkeelle lähtenyt juttu oli kuitenkin mitä ilmeisemmin pelkkä juoru, sillä asiaan ei palattu enää loppuvuoden aikana.

Vaikka Alina Kabajeva on nähty julkisuudessa vain harvakseltaan pitkin vuotta, hän on ottanut useaan otteeseen kantaa siihen, miten epäreilua venäläisurheilijoiden sulkeminen ulos kansainvälisestä kilpailutoiminnasta on ollut.

Keväällä hän arvosteli tiukoin sanakääntein uutistoimisto Tassille sitä, etteivät venäläisvoimistelijat ole enää tervetulleita Kansainvälisen voimisteluliiton FIG:n toimintaan. Kabajeva arveli päätöksen laskevan kansainvälisten kilpailujen tasoa huomattavasti.

– Ei pidä unohtaa, että tämä laji (rytminen voimistelu) kehitettiin Venäjällä, ja maamme on ollut lajin suuri edistäjä. Venäjän puuttuminen lajista maailmalla johtaa lajin taantumiseen. Ja me kehitymme, Kabajeva tylytti Tassilla Championatin mukaan.

Alina Kabajeva voitti voimistelu-urallaan lähes kaiken mahdollisen: useita Euroopan ja maailmanmestaruuksia sekä olympiakultaa.

Voimistelun asialla Kabajeva oli myös joulukuun alussa, jolloin hän vieraili uuden voimisteluharjoituskeskuksen avajaisissa Sotshissa.

Tilaisuudesta jaettiin sosiaalisessa mediassa useita kuvia, joista tarkkasilmäisimmät tekivät terävän havainnon. Mustaan jakkupukuun sonnustautuneen Kabajevan rinnassa komeili kultainen, Z-kirjaimen muotoinen rintaneula.

Z-kirjain tunnetaan tuenilmauksena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

– Alina Kabajeva teki selväksi, että hän kannattaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, brittilehti Mirrorissa julistettiin.

Näet kuvan Kabajevan asusta täältä.

Viimeistään tämä osoitti, että Venäjän vaikutusvaltaisimpiin naisiin kuuluva Kabajeva seisoo visusti Putinin rinnalla – olipa kaksikon suhteen laatu sitten millainen tahansa.

Alina Kabajeva joulukuun alussa: