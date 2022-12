Tässä on maailman parhaiten ansaitseva naisurheilija

Naomi Osaka ansaitsi tänä vuonna 51,1 miljoona dollaria, josta vain 1,1 miljoonaa dollaria tuli pelaamalla.

Japanilainen tennispelaaja Naomi Osaka on kolmatta vuotta peräkkäin parhaiten urheilulla ansaitseva nainen.

Talousjulkaisu Forbesin tuoreen listauksen mukaan Osakan tulot olivat tänä vuonna 51,1 miljoonaa dollaria (48,1 miljoonaa euroa).

Osakan, 25, tuloista peräti 50 miljoonaa dollaria kertyi muusta kuin tenniksen pelaamisesta. Tuloja kertyy muun muassa sponsorisopimuksilla ja hänen perustamallaan ihonhoitosarjalla. Pelaamalla Osaka ansaitsi 1,1 miljoonaa dollaria.

Osaka osallistui vuoden 2022 aikana vain 12 turnaukseen eikä nostellut pokaalia kertaakaan. Hän on WTA-rankingissa sijalla 42.

Listakakkosena on moninkertainen grand slam -voittaja Serena Williams, 41. Hän tienasi tänä vuonna 41,3 miljoonaa dollaria, josta pelaamalla tuli vain 300 000 dollaria.

Williams ilmoitti Yhdysvaltojen avoimen tennisturnauksen alla lopettavansa uransa, mutta on sittemmin sanonut vielä palaavansa turnauksiin.

Kolmanneksi eniten ansaitsi Kiinaa edustava freestyle-laskija Eileen Gu, 19. Tulot 20,1 miljoonaa dollaria, joista kilpailemisen osuus on 100 000 dollaria.

Kaiken kaikkiaan tennispelaajien osuus on suuri parhaiten ansaitsevien urheilevien naisten listalla, mutta tennismenestys ja tulot eivät kulje käsikädessä.

Esimerkiksi listanelonen on britti Emma Raducanu, 18 miljoonaa dollaria. Hänen WTA-listauksensa on 80:s.

Tenniksen naisten maailmanlistan ykkönen, Puolan Iga Swiatek, on Forbesin listalla viidentenä. Hän poikkeaa edellään olevista sikäli, että tuloista suurempi osa on kertynyt pelaamalla. Kentällä Swiatek on tienannut 9,9 miljoonaa dollaria ja muut tulot ovat viisi miljoonaa dollaria eli yhteensä 14,9 miljoonaa dollaria.

Parhaiten ansaitsevat naisurheilijat:

1. Naomi Osaka, tennis: 51,1 miljoonaa dollaria

2. Serena Williams, tennis: 41,3 miljoonaa dollaria

3. Eileen Gu, freestyle-hiihto: 20,1 miljoonaa dollaria

4. Emma Raducanu, tennis: 18,7 miljoonaa dollaria

5. Iga Swiatek, tennis: 14,9 miljoonaa dollaria

6. Venus Williams, tennis: 12,1 miljoonaa dollaria

7. Coco Gauff, tennis: 11,1 miljoonaa dollaria

8. Simone Biles, voimistelu: 10 miljoonaa dollaria

9. Jessica Pegula, tennis: 7,6 miljoonaa dollaria

10. Minjee Lee, golf: 7,3 miljoonaa dollaria.