Manchester City pudotti Liverpoolin Englannin liigan loppuväännöstä 3–2-voitolla

Lontoo

Manchester City on pudottanut 3–2-voitollaan Liverpoolin jatkosta myöhään torstaina pelatussa Englannin liigacupin 4. kierroksen ottelussa.

Englantilaisen jalkapallon raskaansarjan mestariseurojen yhteenotto oli tasainen jännitysnäytelmä, jossa City otti kahdesti johdon, mutta Liverpoolin onnistui tasoittaa pikaisesti kummankin osuman perään.

– Maailmanmestaruuskisojen ja pitkän pelitauon jälkeen molemmat joukkueet olivat uskomattomia ja pelasivat kovatasoisesti ja kovalla intensiteetillä, kommentoi Cityn päävalmentaja Pep Guardiola Sky Sportsille.

Guardiolan joukkueessa oli illan ottelussa kuusi maajoukkuepelaajaa.

– Liverpool on vaikea. Kun he pelaavat hyvin, he tuhoavat vastustajansa, hän lisäsi.

Kolmas tasoitusmaali jäi Liverpoolilta kuitenkin tekemättä. Ottelun ratkaisi Cityn eduksi lopulta toisella puoliajalla hollantilaispuolustaja Nathan Aken maali, jonka hän teki hieman ennen kuin tunti peliaikaa oli tullut täyteen.

– Maalit, jotka päästimme läpi, olivat tarpeettomia. Pelasimme hyvän pelin, mutta emme tarpeeksi hyvää voittaaksemme Cityä tänään, kommentoi Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp.

Manchester City kohtaa seuraavaksi kahdeksan parhaan joukkueen joukosta Southamptonin. City tavoittelee jo seitsemättä liigacupin voittoaan kymmenen vuoden sisään.