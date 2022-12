Yllättävä hittituote loppui kaupasta ennen joulua – ”Myynti suorastaan räjähti”

Urheiluvälinekauppiaat kertovat, mitä ja miten suomalaiset ostavat tänä jouluna.

Joululahjasesonki käy kuumana. Mikäli viime hetkellä lahjaostoksille lähtevät suomalaiset haluavat panna pukinkonttiin juuri tiettyjä urheiluvälineitä, he saattavat olla jo myöhässä.

Ainakin yksi hittituote on myyty loppuun Helsingissä jo ennen joulua.

Perinteisissä urheilukaupoissa on myös havaittu, että asiakkaat ovat muuttaneet tapojaan aiempiin vuosiin verrattuna.

Ilta-Sanomat kysyi urheiluvälinekauppiailta eri puolilta Suomea tämän hetken kovimmista villityksistä ja yllätyksistä.

Minkä tuotteen jouluksi haluavan kannattaa olla nyt nopea? Mikä on ollut tämän joulun yllättävin hittituote? Mikä tuote on myyty loppuun ennen jouluaattoa vuonna 2022? Miten ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttunut aiempiin jouluihin verrattuna?

Intersport Suomenojan kauppias Janne Pulkkinen kertoo, että ainakin Espoossa hiihtovälineet ovat käyneet hyvin kaupaksi.

1. Jos haluaa murtsikkasukset tai -monot, kannattaa olla nopea. Niitä on myyty paljon – varsinkin ns. karvapohjaiset sukset ovat menneet kaupaksi. Suosio perustuu pitkälti siihen, että kyseisiä suksia ei tarvitse olla voitelemassa ja niiden huoltaminen on helppoa.

Karvapohjasukset ovat suomalaisten suosiossa.

Jääurheilussa luistimien (esim. kengänkokoa 43 vastaavat) ja jääkiekkomailojen yleisimpiä malleja ei ole enää hirveästi varastossa.

2. Sellaista ei ole varsinaisesti noussut esiin, vaan asiakkaille on mennyt tasaisesti kaikkea eri tuoteryhmistä. Saa nähdä, mikä on tilanne, kun perinteisesti suurin sesonkimme eli pyhien välipäivien ja tammikuun myynti alkaa. Veikkaan murtomaasuksia ja toppavaatteita.

3. Ei onneksi ainakaan vielä. Suksipuolen työntekijämme ovat tehneet hyvää duunia siinä, että tuotteita on ollut hyvin tarjolla.

4. Olen huomannut, että asiakkaat ovat entistä harkitsevampia. Tämä voi johtua esimerkiksi sähkön hinnan nousemisesta – eikä kukaan vielä tiedä, miten suuriksi laskut voivat nousta. Esimerkiksi uusimman malliston alppihiihtovälineitä ei tulla enää hankkimaan sen takia, että niiden väri on vaihtunut aiemmista, mikäli käytössä on ihan hyvät kamat.

Aiempaan verrattuna se on muuttunut, että polkupyöriä on tuotu huoltoon vielä joulukuussakin. Siihen vaikuttaa bensan hinta, minkä lisäksi näillä leveysasteilla pyöräily alkaa olla lähes ympärivuotista. Monet ovat tuoneet huollettavaksi työsuhdepyöriään.

Kauppias Marika Suni-Kähävä Kalajoen Team Sportiasta kertoo, että aikuisille menee pehmeitä paketteja. Heitä nuorempien lahjasaaliissa näkyvät vastikään päättyneet jalkapallon MM-kisat.

1. Perinteisillä pitkillä merinovillaisilla aluskerrastoilla on ollut kysyntää. Ihmiset haluavat pukeutua lämpimästi kylmillä säillä. Niitä on mennyt aikuisille. Juniorien paketteihin on mennyt MM-kisalogoilla varustettuja jalkapalloja.

2. Ei ole mitään yllättävää hittiä.

3. Ei.

4. Viime vuoteen verrattuna ihmiset ovat hankkineen edullisempia tuotteita ja harkitsevat ostamista hieman aiempaa tarkemmin. Tämä johtuu varmaankin energian hinnannoususta ja siitä, että kuluttajat eivät tiedä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Hockey Base Helsingin myymälävastaava Harry Aaltonen kertoo, että jääkiekon erikoisliikkeessä yksi tuote myytiin loppuun jo ennen kuin joulupukki pääsi liikenteeseen.

1. Uusien viiltosuojapaitojen (aluspaita, jossa on integroitu kaulasuoja ja viiltosuoja ranteissa) menekki on ollut kova. Niitä on tarjolla enää muutamia yksittäisiä kappaleita, kunnes tavara tulee lisää ensi vuoden puolella. Lisäksi eri valmistajien ja mallien mailoja on mennyt perinteiden mukaan myös tämän vuoden joulukaupassa tasaisen paljon.

2. Ranneviiltosuojien myyntimäärä suorastaan räjähti, mikä on toisaalta yllättänyt. Asiaan on varmaankin vaikuttanut se, mitä tapahtui Suomessa pelatussa maajoukkueturnauksessa (Waltteri Merelän ranne aukesi verta vuotavaksi, kun siihen osui vastustajan luistin) marraskuussa.

3. Ranneviiltosuojat on tältä erää taputeltu. Niitä tulee varastoon vasta joskus pitkällä ensi vuoden puolella.

4. Syystä tai toisesta hintakategorian 2–3 jääkiekkomailoja on mennyt suhteessa niitä kalliimpiin enemmän kuin aiemmin.

Jääkiekon ranneviiltosuojien myynti lähti pystynousuun.

Lappeenrantalaisen UK Koskimiehen kehityspäällikkö Jussi Laukkanen on huomannut, että ihmiset ajattelevat kestävää kehitystä tarkemmin kuin ennen.

1. Kannattaa olla nopea, jos haluaa lumiliukukengät eli lyhyet ja hieman normaalia leveämmät sukset, joiden pohjassa on pitävä karvamatto. Lähes hoitovapaat sukset olivat suosittuja ainakin meidän suunnallamme jo viime talvena. Nyt menekki on vain kiihtynyt. Niillä voi liikkua esimerkiksi vapaa-ajan asunnon maisemissa paksussa hangessa. Siellä ei voi nauttia luonnosta eikä varmaankaan tarvitse kohdata ainakaan laturaivoa – ellei itse saa sellaista aikaiseksi, jos on vaikkapa vyötäröön asti hangessa.

2. Se on hieman yllättänyt, että lahjakortteja on mennyt kaupaksi enemmän kuin aikaisemmin. Niitä ostaa eniten varttuneempi väki lapsille ja nuorille. Mahdollisesti halutaan välttyä turhien tavaroiden ostamiselta ja varmistaa, että lahjan saaja pääsee valitsemaan mieleisensä tuotteen.

Erilaiset lahjakortit ovat suosittuja joululahjoiksi.

3. Mitään ei ole myyty loppuun ainakaan vielä tänä vuonna. Se on hyvä asia sekä asiakkaalle että kauppiaalle.

4. Marras-joulukuun keskiostosten euromäärä on hieman tippunut viime vuodesta. Silloinkin oli epätavallinen vuosi, kun pandemia oli niskassa. Rajan pinnassa myynti venäläisille hiipui tasaisesti jo vuosia ennen kuin sotahässäkkä alkoi. Nyt se on lähes nolla. Moni yritys teki jo aiemmin niin, ettei laskenut venäläisturistien varaan mitään, vaan laski myynnin heille plussaksi. Hulluina vuosina heille tilattiin erikseen monia tuotteita. Ne eivät todellakaan olleet sieltä halvimmasta päästä.

Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä, missä ja mistä materiaalista vaatteet on tehty. 2–3 vuotta sitten kierrätysmateriaaleista tehdyt vaatteet eivät herättäneet asiakkaissa juurikaan kiinnostusta, nyt ihmiset osaavat niitä jo hakea. Moni valitsee telineestä fluorittoman voiteen ja usea ei tahdo mitään ostostaan muovikassiin.