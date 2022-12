”Käytännössä tappaisi koko hankkeen” – Helsinkiin suunnitellun jättiareenan kohtalo vaarassa

Helsingin Myllypuroon pitkään suunniteltu jääareenahanke on vastatuulessa.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta päättää tiistaina asian, joka aika pitkälle määrittää Myllypuroon jo vuodesta 2016 suunnitellun jääareenan kohtalon.

Jos lautakunta antaa hankkeelle lisäaikaa, sen käynnistyminen olisi ainakin teoriassa mahdollista 2023 aikana. Jos taas kehittämisvarausta ei jatketa, hanke hautautuu odottamaan jopa vuosiksi.

Luisteluliiton, Taitoluisteluliiton ja Olympiakomitean ajama hanke on viivästynyt Ukrainan sodan nostamien rakennuskustannusten vuoksi.

Hankkeen jo saama kehittämisvaraus umpeutuu tämän vuoden lopussa. Hankkeen taustavoimat toivovat lautakunnalta jatkoaikaa kehittämisvaraukselle, jotta hanketta voitaisiin edistää.

Rakennuskustannusten hintapiikki on saavutettu, ja hankkeelle voitaisiin sen taustavoimien mukaan uudestaan laskea lähelle alkuperäistä painuva realistinen kustannusarvio.

Lautakunnassa etenkin vihreät ja osa vasemmistoa ryhtyivät yhtäkkiä vastustamaan hanketta sen louhintatarpeiden vuoksi. Myöskään sijainti Myllypurossa ei miellytä kaikkia päättäjiä, kuten keskustaa.

Helmikuussa alkanut Ukrainan sota taas nosti ainakin hetkellisesti rakennuskustannuksia niin, että hankkeen alkuperäinen budjetti paukkui ja jo lähes varmalta näyttänyt hanke viivästyi.

Lautakunnassa vastustus jääareenaa kohtaan on entisestään kasvanut viime kunnallisvaalien jälkeen. Ennen vaaleja lautakunnassa oli laajempi tuki hankkeelle.

– Jos emme saa lisäaikaa, tämä viivästyy varmuudella ainakin vuosilla, mikä olisi hirveä takaisku. Käytännössä se tappaisi koko hankkeen, Myllypuron jääurheilukeskuksen puheenjohtaja Janne Hänninen sanoo.

– Helsingistä ei löydy tällä hetkellä mitään liikuntaviraston käytössä olevaa toista tonttia, johon tämän kokoluokan areena voitaisiin rakentaa. Kyseiseen paikkaan on ollut voimassa oleva kaava ja siihen luottaen on tehty suuria investointeja.

– Uudelleensijoittaminen aiheuttaisi myös mittavia kustannuksia, koska tämä vaatisi uuden kaavaprosessin.

Hänninen tuskailee, että vuosien valmistelu menee hukkaan. Ja hankkeeseen investoitu 500 000 euroa.

– Hanketta on suunniteltu jo useita vuosia ja tarve sille on huomattava, joten eteneminen suunnitelmien mukaan on todella tärkeää. Keskus on hyväksytty opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan, jossa keskukselle on korvamerkitty 2,75 miljoonaa euroa vuosille 2023–27.

Pitkän linjan pikaluisteluvalmentaja Hänninen on myös Luisteluliiton toiminnanjohtaja. Jääurheilukeskus ratkaisisi pikaluistelijoiden huutavan jääpulan, mutta suunnitelmassa areenan kerrotaan auttavan myös kaikkia muita jäälajeja.

Areenan tulevaisuus näytti kirkkaalta vielä maaliskuussa 2021, kun kaupunginhallitus varasi jääurheilukeskukselle alueen.

Aiemmin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta oli hyväksynyt suunnitteluvarauksen. Tuolloin lautakunnan vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat ehdottivat hankkeen palauttamista valmisteluun. Ryhmät olisivat halunneet jatkaa vaihtoehtoisen rakennuspaikan etsimistä huhtikuun loppuun saakka.

Nykyinen varaus on voimassa vuoden 2022 loppuun. Tontti sijaitsee Myllypurossa Ratasmyllynkujalla.

Jääurheilukeskukseen piti tulla kansainväliset mitat täyttävän pikaluisteluradan lisäksi kaksi jääkiekkokaukaloa, punttisali, kolme peilisalia ja juoksurata areenan ympäri, mikä mahdollistaa pikaluistelun, taitoluistelun, jääkiekkoilun ja kaukalopalloilun laji- ja oheisharjoittelun yhdessä ja samassa paikassa.

Areenan on kehuttu olevan myös hyvin ekologinen.

Täysikokoinen katettu pikaluistelurata olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Nyt suomalaiset huippuluistelijat joutuvat treenaamaan pitkiä aikoja Suomen ulkopuolella.

