Ylen kohukommentaattori repesi riemusta finaalin ratkettua – ”Takki totaalisen tyhjä”

Suomen tunnetuin Argentiina-fani Erkka V. Lehtola oli sunnuntai-iltana kaikkensa antanut mies. Ylen tv-studiossa hän näki maailmamestarien pelissä myös paljon puutteita.

Ylen tv-studion liepeiltä vastasi sunnuntaina illalla puhelimeen voipunut mies. Jalkapallon MM-finaali on studioasiantuntijalle aina kova paikka, mutta Erkka V. Lehtolan kierroksia lisäsi se, että mies on Suomen tunnetuin Argentiinan maajoukkueen fani ja edesmenneen Diego Maradonan jumaloija.

– Ilta oli yhtä tunteiden vuoristorataa. Ei ole ikinä aiemmin ollut takki näin totaalisen tyhjä tässä roolissa kuin nyt, Lehtola myönsi Argentiinan saavutettua kolmannen maailmanmestaruutensa rangaistuspotkukilpailussa Ranskaa vastaan.

MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi historiallisesti toisen kerran valitun Lionel Messin vihdoin saavuttama maailmanmestaruus sai Erkka V. Lehtolan erityisen onnelliseksi.

Osaa Yle Urheilun MM-katsojista on kummastuttanut se, että Lehtola on avoimesti myöntänyt fanittavansa yhtä maailman kovinta futismaata ja ettei hän sitä peittele. Yle Urheilun luotto pitkäaikaiseen asiantuntijaansa on vankkumaton.

– Ymmärrän hyvin, että se fanitus on varmaan osaa porukasta ärsyttänytkin. Mutta siitä huolimatta katson joka kerta onnistuneeni siinä, että myös Argentiinan suoritukset olen avannut ammattivalmentajan silmin, kertoi Palloliitossa työskentelevä Lehtola, joka Argentiinan edellisfinaalin 2014 analysoi Rio de Janeirosta radion kuuntelijoille.

Silloin Argentiina hävisi Saksalle, ja samojen maiden välinen MM-finaali 1986 oli Lehtolan Albiceleste-fanituksen avainkokemuksia.

– Silloin Saksa tuli kahden maalin takaa tasoihin samoin kuin Ranska tänään.

Studiossa Lehtola kehui kaikkien muidenkin lailla Argentiinan loistavaa avausjaksoa, mutta toisen jakson tapahtumia hän arvioi studiossa paljon kriittisemmin.

Kun Diego Maradona hyppäsi ilosta ilmaan 1986 MM-finaalin päätyttyä Argentiinan 3–2-voittoon Länsi-Saksasta, saman tei lapsuudenkodissaan Helsingissä 14-vuotias Erkka V. Lehtola.

– Lionel Scaloni (päävalmentaja) viivytteli vaihtoja eikä outoa kyllä vetäytynyt viiden pelaajan alakertaan, kun Ranska haistoi veren. Nicolas Otamendi mokasi ennen kavennusmaalia tilanteen, jonka hyvin valmennettu 12-vuotiaskin selvittää yleensä helposti.

Ammattivalmentajana Lehtola olisi ottanut finaalista 2–0-voiton, Argentiina-romantikkona taas antanut Lionel Messin 3–2-jatkoaikamaalin olla ratkaiseva.

– Rankkarikisa oli jo henkisesti vähän liikaa. Päässä pyörivät tietysti ne huonot skenaariot. Angel Di Mariaa olisi käynyt tappion hetkellä eniten sääliksi – kentän paras mies tunnin ja sitten penkille kärsimään ja jännittämään.

Lehtola on nyt saanut kokea junioripelaajana yhden Argentiinan mestaruuden ja viisikymppisenä ammattivalmentajana toisen.

– 36 vuotta välissä, joten mahtaako elämänlanka kestää enää yhtä pitkää taukoa? Vuosiin mahtui paljon karvaita pettymyksiä. Argentiinalla oli monta kertaa jalkeilla porukka, jolle mestaruuskin olisi ollut realismia.

Kun Lehtolalta kysyy, mitä hän vielä haluaa Argentiinalta, vastaus yllättää:

– En enää tarvitse mitään. Olen saanut 40 vuoden suhteelta kaiken, mitä olen voinut toivoa. Ja tänään vielä bonuksena Messille sen maailmanmestaruuden.