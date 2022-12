Ilta-Sanomien Pekka Holopaisesta vuoden urheilujournalisti

Porilaislähtöinen legenda sai palkintokaappiinsa lisää täytettä.

Urheilutoimittajain liitto on valinnut Ilta-Sanomien Pekka Holopaisen Vuoden urheilujournalistiksi.

Valinnan teki liiton hallitus.

– Holopainen ei kumarra kuvia, vaan pistää haastateltavan vastaamaan kysymyksiinsä – kissa nostetaan pöydälle tavalla tai toisella. Uutteruus ja työteliäisyys kuvaa Holopaista, kun hän on päässyt kiinni hyvästä aiheesta. Silloin tuloksena on tekstiä, mistä lukija kiittää. Hänen verkostonsa on kasvanut lukuisilla työmatkoilla ulkomaille, ja yksi Holopaisen vahvuus on hyvä kielitaito. Haastattelut esimerkiksi ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi ovat poikineet oivia juttuja myös kansainvälisissä kilpailuissa menestyneistä tähdistä ja ulkomaisista urheiluvaikuttajista, perusteluissa todetaan.

Kymmeniä urheilun arvokisoja ympäri maailmaa kiertänyt Holopainen, 56, on työskennellyt Ilta-Sanomissa ulkomaantoimituksessa ja urheilutoimituksessa. Hän on ollut Ilta--Sanomien kirjeenvaihtajana sekä Tukholmassa että Lontoossa.

Varsinaisen työnsä lisäksi hän on kirjoittanut kolme kirjaa, elämäkerrat Janne Ahosesta ja Aino-Kaisa Saarisesta sekä kolumnikokoelman yhdessä Niklas Herlinin kanssa.

Porista kotoisin oleva Holopainen on saanut aiemmin Ilta-Sanomien journalistipalkinnon vuonna 2006 sekä Bonnierin journalistipalkinnon 2012. Lisäksi hänet on palkittu Urheilugaalan journalismiteko-palkinnolla 2009.