Video: Snookertaituri Mark Williams teki komeasti historiaa – ”Täysin mahtavaa!"

Mark Williams teki Neil Robertsonia vastaan historiallisen maksimibreikin.

Walesilainen snookersuuruus Mark Williams, 47, teki yli 30-vuotisen ammattilaisuransa kolmannen virallisen maksimibreikin English Openin puolivälieräottelussa Neil Robertsonia vastaan perjantaina.

Samalla Williamsista tuli historian vanhin ammattilaisottelussa maksimibreikin tehnyt pelaaja. Williamsin edellisestä 147 pisteen täydellisestä sarjasta oli ehtinyt kulua kokonaista 12 vuotta.

Williamsin tähtihetki nähtiin ottelun neljännessä erässä. Luotijunan lailla ottelun aloittanut Robertson oli ehtinyt jo 3–0-johtoon, kun Williams aloitti lyöntivuoronsa silmiä hivelevällä pitkällä punaisella ja jatkoi virheettömästi pöydän viimeiseen mustaan saakka.

– Täysin mahtavaa, mikä legenda! Eurosportin selostaja David Hendon hehkutti, kun yleisö palkitsi snookerfanien keskuudessa supersuositun Williamsin raikuvin aplodein.

Voittoon asti maksimibreikki ei kuitenkaan Williamsia siivittänyt, vaan aussitähti Robertson eteni välieriin 5–3-voitolla.

Ottelu oli kaikkinensa todella kovatasoinen. Williams teki maksiminsa lisäksi toisenkin yli sadan pisteen sarjan, ja Robertson takoi tauluun jopa kolme centuryä ja niiden lisäksi 97 ja 73 pisteen sarjat.

Williams on snookerin kolminkertainen maailmanmestari. Vuosina 2000, 2003 ja 2018 Cruciblessa juhlinut vasuri on maailmanlistalla yhä komeasti kahdeksantena. Vuoden 2010 maailmanmestari Robertson on neljäntenä.