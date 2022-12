Kommentti: Emma Terho todisti vierestä härskiä kabinettipeliä – näin venäläiset junaillaan kilpakentille jo paljon ennen sodan loppua

Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja yrittää kääntää läntistä Eurooppaa hyväksymään Venäjän paluun urheiluareenoille.

Viime perjantaina Sveitsin Lausannessa järjestettiin olympialiikkeen 24 johtohenkilön tapaaminen, joka kulkee nimellä The Olympic Summit. Nimi viittaa huippukokoukseen korkealla, mutta tässä tapauksessa osanottajalista viittaa pikemmin syvään hautaan.

Paikalla oli nimittäin edustus vain kolmesta kansallisesta olympiakomiteasta: Yhdysvaltain lisäksi Venäjältä ja Kiinasta. Sen sijaan Ukrainan delegaattia ei ollut paikalla, eikä myöskään edustajaa minkään läntisen Euroopan maan olympiakomiteasta.

Ex-jääkiekkoilija Emma Terho oli mukana kokouksessa Kansainvälisen olympiakomitean urheilijakomission puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Kysyin häneltä, miksi juuri näiden kolmen maan delegaatit olivat mukana.

– En osaa vastata, Terho sanoi ensin ja tarkensi hieman myöhemmin.

– Ne ovat kolme suurinta maata, mutta on hyvä kysymys, ovatko ne oikeat maat, Terho sanoi.

Hänen mukaansa kukaan ei kysynyt kokouksessa, miksi Venäjän olympiakomitea oli edustettuna. Eikä suomalainen halunnut keikuttaa KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin venettä ”ikävällä” tiedustelulla.

Jos Lausanneen olisi kutsuttu maita, jotka ovat ottaneet vastaan Ukrainasta saapuneita valtavia pakolaisjoukkoja, tuo kysymys olisi varmasti kuultu.

Monet Euroopan maat kärsivät parhaillaan Venäjän sotatoimien aiheuttamasta raaka-ainepulasta ja energian hinnankorotuksista. Heitä olisi varmasti kiinnostanut tietää, miksi Venäjä saa istua kaikessa rauhassa viiden renkaan pääkallonpaikalla, vaikka se on kohta kymmenen kuukauden ajan moukaroinut Ukrainaa murskaksi.

Maailmantilanteesta huolimatta Bach halusi kutsua ruhtinaalliseen palatsiinsa Kiinan ja Venäjän. Edellinen on nykyään KOK:n suurimpia sponsoreita ja merkittävä vallankäyttäjä kabineteissa. Venäjän suuntaan Bach on kumartanut koko virkakautensa ajan, ja Vladimir Putin on auttanut saksalaista rakentamaan itselleen jumalallisen aseman olympiaperheen päänä.

Emma Terho on KOK:n urheilijakomission puheenjohtaja ja hallituksen jäsen sekä Suomen olympiakomitean hallituksen jäsen. Suomen olympiakomitea on voimakkaasti irtautunut KOK:n suunnitelmista.

Perjantain tapaamisen kuuma peruna oli järjestön suhtautuminen venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden asemaan kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen KOK ilmoitti, ettei maan urheilijoiden pidä päästä kilpailemaan kansainvälisillä areenoilla.

Tuolloin suuri yleisö ymmärsi, että syynä oli Venäjän käynnistämä häikäilemätön hyökkäyssota. Nyt KOK vetoaa siihen, että päätös tehtiin, koska järjestö halusi turvata urheilijoiden turvallisuuden. Jos venäläiset ja valkovenäläiset olisivat olleet mukana kisaamassa pommien pudotessa keskelle Kiovaa, tilanne olisi voinut eskaloitua väkivaltaiseksi käytökseksi urheilijoiden keskuudessa.

Lisäksi KOK vetosi siihen, ettei urheilijoiden yhdenvertaisuus toteudu, koska jotkut maat eivät sodan syttymisen jälkeen myöntäneet viisumeja venäläisurheilijoille.

Näistä syistä KOK joutui sulkemaan Venäjän ja Valko-Venäjän urheilutoiminnan ulkopuolelle.

Thomas Bach on suuri urheilun ja Venäjän ystävä.

Tiedotteen mukaan talven päätös tehtiin ”vastoin KOK:n missiota”, jonka mukaan urheilijoiden pääsy olympiakisoihin pitäisi perustua pelkästään urheilullisiin meriitteihin ja urheilun sääntöjen kunnioitukseen.

Olympic Summitilla ei ole virallista asemaa KOK:n peruskirjassa. Se onkin pikemmin puheenjohtaja Bachin työkalu, jolla hän johdattelee urheilumaailmaa haluamaansa suuntaan. Saksalainen on onnistunut pyörittämään mediaa varsin taitavasti, ja nyt hän yrittää kääntää urheilumaailman päät Venäjälle suosiolliseksi.

Käsikassarana Bach käyttää Yhdistyneitä kansakuntia. Perjantain tiedotteessa vedottiin YK:n yleiskokouksen tuoreeseen päätökseen. Kymmensivuisesta litaniasta löytyy kohta, jonka mukaan minkään maan kansalaisuus ei voi olla esteenä urheilun arvokisoihin pääsyyn.

Jostain syystä Bach on unohtanut, että samaisessa päätöslauselmassa on myös maininta siitä, että jäsenvaltioiden pitää pyrkiä edistämään rauhaa ja kehitystä.

YK:n asiakirja on juhlallinen paperi, jota tulkitaan eri tahoilla eri tavoin. Koska YK:lla ei ole sanktioita suositusten rikkojille, päätöslauselmiin ei suhtauduta kaikkialla kovin vakavasti.

Bach on onnistunut kääntämään myös USA:n olympiakomitean pään Venäjä-kysymyksessä. Maan olympiakomitean pomo Susanne Lyons ilmoitti WSJ:n haastattelussa, että nyt on aika valmistella maaperää venäläisten paluulle urheilumaailmaan.

Amerikkalaisten mieli muuttui sen jälkeen, kun Bach esikuntineen vannoi Salt Lake Citylle ikuista rakkautta. KOK nimittäin suunnittelee, että talviolympiakisoja ryhdytään järjestämään vuodesta 2030 lähtien vakiintuneissa talviurheilukeskuksissa. Ja vuoden 2002 olympiaisäntä Salt Lake City nimenomaan on paikka, jossa lunta ja jäätä riittää ilmastonmuutoksesta huolimatta.

Samalla saadaan olympiakisoista houkuttelevampi tuote amerikkalaisten tv-yhtiöiden silmissä.

Perjantain ”huippukokouksen” saldo oli eurooppalaisille lohduton myös siksi, että vuonna 2023 alkavat eri lajien olympiakarsinnat käydään suurelta osin muualla kuin vanhalla mantereella.

Aasian olympiakomitean puheenjohtaja ilmoitti, että venäläisurheilijat ovat tervetulleita maanosassa järjestettyihin kilpailuihin.

Niinpä monet aikaisemmin Euroopassa järjestetyt karsintakilpailut käydään vuosina 2023–2024 tuhansien kilometrien päässä Aasiassa, jonne venäläiset pääsevät ilman viisumiongelmia. Uusi järjestely tulee kalliiksi suomalaisurheilijoille ja lajiliitoille.

Kaiken lisäksi venäläisurheilijoita voidaan nähdä kisaamassa kansainvälisissä kilpailuissa jo nopeasti ensi vuonna vaikka sota ei ole lähiaikoihin päättymässä.

Aasia-kortillaan Bach kiristää läntisen Euroopan maita hyväksymään venäläisten paluun kilpakentille. Saksalaisen toimikausi KOK:n diktaattorina päättyy vuonna 2025, mutta jos Bach toimii kuten veli Putin ja veli Xi Jinping, hän huudattaa itsensä sääntöjen vastaiselle jatkokaudelle.