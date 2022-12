Maaginen Lionel Messi saa viimeisen tangonsa – Argentiina jyräsi MM-finaaliin

Lionel Messi pääsee sunnuntaina viimeisen kerran yrittämään ainoaa titteliä, joka häneltä uupuu: maailmanmestaruutta.

Qatarin MM-kisoissa muillakin kuin kenttäteoillaan puhuttanut Lionel Messi rikkoi ennätyksiä taas, kun Argentiina tiistai-iltana kaatoi Kroatian 3–0 (2–0) jalkapallon MM-kisojen välierissä.

Messistä tuli 25 MM-ottelullaan kyseisen tilaston kärki seurassaan vain Saksan Lothar Matthäus. Sunnuntain finaalissa Messi ottaa kärkipaikan yksin haltuunsa.

Hän ampui 34. minuutilla rangaistuspilkulta voittomaaliksi jääneen avausosuman. Näin Messistä tuli 11 osumalla Argentiinan kaikkien aikojen MM-maaliseppo ohi legendaarisen Gabriel Batistutan. Ja ottelun lopullisesti ratkaisseeseen Julian Alvarezin 3–0-osumaan lähtenyt mestarillinen syöttö oli Messiltä MM-tasolla jo kahdeksas. Yhtä moneen maalialustukseen ovat pystyneet vain maanmies Diego Maradona ja Brasilian Pele.

Myös Argentiinan toiseen maaliin Messillä oli osuutensa, kun hän ehti 39. minuutilla tökätä liikkeelle vastahyökkäyksen, jonka päätteeksi Alvarez Kroatian keskuspuolustuksen avustuksella pamautti pallon verkkoon.

Argentiina pelasi nyt viidennen kerran välierävaiheessa MM-kisoissa, eikä joukkue ole vielä kertaakaan poistunut kentältä turnauksen tässä vaiheessa hävinneenä.

Lionel Messin (vas.) esityö Julian Alvarezin 3–0-osumaan oli maaginen.

Ennätykset ja tunnustukset kuitenkin lämmittävät Messiä yhtä paljon kuin MM-turnauksen parhaan pelaajan tunnustuspalkinto 2014, jos sunnuntain lopputulos on sama kuin MM-finaalissa Rio de Janeiron Maracana-stadionilla heinäkuussa 2014. Saksa löi silloin Argentiinan tiukassa ottelussa jatkoajalla 1–0, ja Messi vastaanotti palkintonsa haudanvakavana.

Hänen muissa aiemmissa kisoissaan tie päättyi Saksassa 2006 ja Etelä-Afrikassa 2010 puolivälierissä Saksan käsittelyssä. Viime kisoissa Venäjällä sunnuntain todennäköinen finaalivastustaja Ranska löi Argentiinan neljännesvälierissä 4–3 Argentiinalta keskinkertaisen turnauksen päätteeksi. Ranska eteni mestaruuteen.

Messille sunnuntain finaalitango keskiviikkona välinsä selvittäviä Ranskaa tai Marokkoa vastaan on MM-kisatasolla erittäin todennäköisesti viimeinen, kun ikää on kertynyt 35 vuotta ja lopputurnauksia on takana jo viisi.

Francisco Seeberin aukiolla Buenos Airesissa pantiin bileet pystyyn, kun Argentiina oli historiansa viidennen kerran varmistanut paikkansa MM-finaalissa. Finaalin Argentiina on sekä hävinnyt että voittanut kahdesti.

Tiistain välierän aloitti pirteämmin Kroatia, mutta sen pakka hajosi pahasti Argentiinan avausmaalin jälkeen eikä Balkanin ryhmä missään vaiheessa saanut toisella jaksolla oikeaa takaa-ajoa käyntiin ennen Julian Alvarezin viimeistä arkunnaulaa 69. minuutilla.

Kroatia pelaa lyhyen, noin 30-vuotisen itsenäisen historiansa aikana jo toisen kerran MM-kisojen pronssiottelussa, jossa se Ranskassa 1998 kaatoi Hollannin. Viime kisoissa Venäjällä tie vei peräti finaaliin, jonka Ranska voitti 4–2.

Jos Kroatia ottaa pronssit, noin 3,9 miljoonan asukkaan maasta tulee väkiluvultaan pienin kolmesti MM-mitalin saavuttanut maa.