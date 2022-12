Kommentti: Amerikkalaiset taipuivat venäläisille ja nyt Putin nauraa partaansa – Suomen on tehtävä kova ratkaisu

Jos Venäjä pääsee mukaan olympialaisiin, Suomen pitää boikotoida niitä, kirjoittaa Juha Hiitelä.

Puhelin piippasi maanantai-iltapäivänä kahdesti.

Ensimmäinen piippi tuli Fingridin sähkön tuntihintaa seuraavasta puhelinapplikaatiosta. Piippi oli pelkkä testi, mutta muistutus palvelun olemassaolosta.

Applikaatio pantiin pikavauhtia pystyyn, jotta kansalaisilla olisi mahdollista seurata sähkön hintakehitystä ja säästää tarvittaessa sähköä silloin kun kulutus on korkealla ja hinnat pilvissä.

Toinen piippi kertoi karun uutisen: Yhdysvaltain olympiakomitea on ehdottanut sisäpiiriläisten kokouksessa, että venäläiset ja valkovenäläiset otettaisiin mukaan Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaisiin.

Sikäläisen, varsin vaikutusvaltaisen, olympiakomitean puheenjohtaja julisti kyllä tukea Ukrainalle, mutta koska kansainvälisen olympiakomitean johto puheenjohtaja Thomas Bachin johdolla on samaa mieltä, venäläiset nähdään lähes vuorenvarmasti Pariisissa.

Karu tosiasia lienee, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saa ampua vaikka ydinaseen Ukrainaan ja silti venäläiset urheilijat olisivat starttiviivalla Pariisissa.

Venäjän helmikuussa aloittama sota on aiheuttanut Ukrainalle jättimäistä inhimillistä kärsimystä ja tragediaa. Ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja lähtemään pois kotimaastaan, miehet ovat joutuneet rintamalle. Moni on kuollut joko taisteluissa tai Venäjän iskujen takia.

Media on raportoinut Butshan keväästä lähtien jatkuvasti Venäjän tekemistä sotarikoksista, jotka ovat niin julmia, että kylminkin sydän pakahtuu.

Suomessa Ukrainan sodan vaikutukset ovat meidän kaikkien nähtävillä. Pakolaisten ja Nato-hakemuksen lisäksi sodan suoria vaikutuksia ovat koronnousut, inflaatio ja sähkön hinnan räjähtäminen pilviin.

Monessa perheessä ollaan nyt taloudellisesti todella ahtaalla, juuri kun maailmanlaajuisesta pandemiasta selvittiin. Jokaisessa kotitaloudessa valmistaudutaan – tai ainakin pitäisi valmistautua – kylmään talveen ja mahdollisiin sähkökatkoksiin.

Kaikki tämä on yksinomaan Venäjän ja sen presidentin Vladimir Putinin syytä.

Olympialiikkeen läpimätiä, tunteettomia johtajia sotarikokset ja raukkamainen, oikeudeton hyökkäyssota ei hetkauttanut. Thomas Bachin sielussa on paikka vain dollareille, inhimillisyyden pisaraakaan siellä ei ole.

Sillä hetkellä, kun KOK virallisesti päästää Venäjän olympialaisiin, padot aukeavat ja kaikki lajiliitot päästävät heidät myös takaisin kilpailuihin mukaan. Venäjän jääkiekkomaajoukkue ilmestyy MM-kisoihin, Aleksandr Bolshunov saapuu starttiviivalle maailmancupissa ja niin edelleen.

Yhdysvaltain olympiakomitea toki vaatii, että Venäjän urheilijoiden pitää urheilla olympialipun alla ja asuissa, joissa ei ole Venäjän lipun värejä, mutta se on täysin yhdentekevää.

Venäläiset urheilivat ilman maatunnuksia Pekingin olympialaissa helmikuussa. Kuvassa hiihtäjät Ivan Jakimushkin ja Aleksandr Bolshunov.

Vladimir Putinille yhdysvaltalaisten linjaus oli mannaa. Urheilu on Putinille yksi suurimmista propagandatyökaluista ja Kremlin herra nauraa nyt partaansa, kun hän näkee jo propagandakoneistonsa hehkuttamassa venäläisten menestystä lännen kustannuksella.

Suomessa olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto on entinen YK:n ja ETYJ:n työntekijä, jolle kansainvälisen politiikan kuviot ovat varsin tuttuja.

Hänen edesmennyt isänsä Ilmari Susiluoto oli tunnettu Venäjä-tutkija, joten tytär tietää varmuudella mikä vaikutus KOK:n päätöksillä olisi.

Hän on myös ehtinyt jo nähdä, miten venäläiset urheilupomot toimivat kokouksissa, joihin heidät on päästetty. Se antaa osviittaa siitä, mitä on luvassa jatkossa.

Tuoreen toimitusjohtajan ja puheenjohtaja Jan Vapaavuoren johdolla Suomen olympiakomitean on tehtävä kova ratkaisu.

Jos Venäjän urheilijat pääsevät olympialaisiin, Suomen on jättäydyttävä pois ja boikotoitava Pariisin kisoja.

Kysymys on siitä, hyväksymmekö sotarikollisten saavan propagandalleen uuden kanavan olympialaisissa ja luotammeko siihen, että KOK pystyisi pitämään venäläiset aisoissa eikä kisojen aikana nähtäisi mitään patrioottisia ja sotaa tukevia ilmaisuja.

Molempiin kysymyksiin vastaus on yksinkertaisesti negatiivinen.

Poisjäänti olisi tietysti henkilökohtainen tragedia niille kymmenille urheilijoille, jotka joka päivä harjoittelevat tähtäimenään olympialaiset ja jotka saavat urallaan ehkä vain yhden mahdollisuuden osallistua maailman urheilijoiden yhteiseen kilvoitteluun.

Mutta sota on suurempi tragedia tuhansille suomalaisille, jotka tällä hetkellä sinnittelevät hintojen nousun aiheuttaman taloudellisen ahdingon kanssa. Heidän joukossaan on todennäköisesti myös olympialaisista haaveilevia nuoria urheilijanalkuja, joista joku voi joutua lopettamaan harrastuksensa taloudellisen ahdingon seurauksena.

Ja päälle tietysti ukrainalaisten ahdinko, joka on vielä monin verroin suomalaisia suurempi.

Suomen valtion suora tuki huippu-urheilulle oli vuonna 2020 29 miljoonaa euroa. Todellisuudessa julkisen vallan tuki on vielä suurempi, kun otetaan huomioon vaikkapa vain se, että osa huippu-urheilijoista elää ainakin osittain Kelan opinto- ja asumistuilla.

Täytyykö Suomen valtion rahoituksella osallistua tapahtumaan, jota Venäjä käyttää osana propagandaansa?

Jos sulkee silmänsä ja ajattelee kuvia vaikkapa Butshasta, vastaus on hyvin yksinkertainen.

Viisas mies sanoi kerran, että urheilu ei ole tärkeä asia, mutta se on maailman tärkein turha asia.

Ja koska se on turha asia, siitä voidaan luopua. Koska rauha ja ihmisarvo ovat tärkeitä asioita.