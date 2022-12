Shokkiuutinen – Sami Itani, 35, jättää johtajapestin terveystilanteen vuoksi

Sami Itani ei pysty enää työskentelemään Suomen urheiluliiton (Sul) puheenjohtajana. Uusi johtaja valitaan keväällä.

Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani, 35, kertoi perjantaina shokkiuutisen. Suosittu yleisurheilupomo ilmoitti Urheiluliiton tiedotteessa, ettei pysty enää jatkamaan tehtävässään.

Itani sai elokuun lopussa vakavan sairauskohtauksen ja on siitä lähtien ollut sairauslomalla sekä luottamustehtävästään Urheiluliitossa että päätyöstään Aalto-yliopistossa, jossa kauppatieteiden tohtori on työskennellyt työelämäprofessorina.

Ennen Aalto-yliopistoa Sami Itani työskenteli pitkään johtajatehtävissä henkilöstöpalveluyritys Adeccossa.

Vuonna 2012 Helsingin EM-kisoissa 10-otelleesta Itanista äänestettiin varsinkin huippuyleisurheilijoiden myönteiseksi yllätykseksi Urheiluliiton puheenjohtaja loppuvuodesta 2018. Hän aloitti tehtävässä tammikuussa 2019.

Itanin aikana yleisurheiluväki on kokenut liiton johtamisen muuttuneen läpinäkyvämmäksi, ja varsinkin urheilijoihin Itani on luonut tiiviin ja luottamuksellisen yhteyden.

Viime toukokuussa Itani kuului harvoihin merkittäviin urheilujohtajiin, jotka uskalsivat avoimesti protestoida Olympiakomitean johtamistapaa. Itani testautti Olympiakomitean jäsenistöllä jopa puheenjohtaja Jan Vapaavuoren luottamuksen neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Viime kesänä Itani totesi, että jos Suomi ei kuuden vuoden tauon jälkeen palaa Münchenin EM-kisoissa arvokisamitalitasolle, puheenjohtaja eroaa tehtävästään. Topi Raitasen, Wilma Murron, Kristiina Mäkelän ja Lassi Etelätalon ansiosta tätä lupausta Itanin ei tarvinnut lunastaa, mutta terveys pakotti nyt miehen kovaan ratkaisuun.

Itanin sairausloman aikana väliaikaisena puheenjohtajana on toiminut varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen. Sulin liittovaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan huhtikuussa.

– Olen äärimmäisen kiitollinen ja ylpeä viidestä vuodestani Urheiluliiton hallituksessa, joista neljä sain kunnian toimia puheenjohtajana. Todella surullisin mielin olen kuitenkin päättänyt jättää luottamustehtäväni Urheiluliitossa, myyntiyhtiössämme ja tukisäätiössämme, Itani kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Odotan asteittaista paluuta työelämään, mutta sen aika ei ole vielä tiedossani, joten koen oikeaksi ja kaikkien kannalta vastuullisimmaksi päätökseksi jättää puheenjohtajuuteni

Itani kiitti aikaansa Sulissa

– Yleisurheiluperhe on ollut todella tärkeä osa elämääni lapsuudestani asti. Mielestäni liiton puheenjohtajuus on palvelutehtävä rakkaalle yhteisölle, enkä jättänyt kiveäkään kääntämättä kabineteissa tai kentällä puheenjohtajana. Kaiken annoin, mitä suinkin pystyin lajimme, urheilijoidemme ja Urheiluliiton puolesta, ja kokemus on ollut valtavan opettavainen, Itani totesi.

Sulin toimitusjohtaja Harri Aalto kiittää Itania muutosjohtajana.

– Sami on tuonut uutta positiivista näkyvyyttä ja toimintatapaa liiton toimintaan. On ollut erinomaisen mukava tehdä yhteistyötä nuoren puheenjohtajan kanssa, ja se on toiminut saumattomasti, Aalto totesi.

