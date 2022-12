Camille Herronin ME-tulos hylättiin.

Helmikuussa Camille Herron oli onnensa kukkuloilla. Hän oli juossut Nevadan Hendersonissa järjestetyssä ultrajuoksutapahtumassa naisten uuden 100 mailin eli noin 161 kilometrin maailmanennätysajan 12.41.11. Herronin oma aiempi maailmanennätys parani vajaalla puolellatoista minuutilla.

Herron oli kisassa niin huimassa vauhdissa, että voitti ajallaan myös kilpailun yleisen luokan, eli juoksi myös kaikkia kisaan osallistuneita miehiä nopeammin.

Puolta vuotta myöhemmin lokakuussa Herronille tuli ikäviä uutisia. USA:n yleisurheilusta ja muista juoksulajeista vastaava USATF mittasi Hendersonin Cornerstonen puistoa kiertäneen reitin uudestaan. Tulos oli tyly: reitti oli noin 218 metriä liian lyhyt, ja täten Herronin ennätysaika ei enää kelvannut viralliseksi ennätykseksi.

– Haluaisin todellakin, että se (ennätys) hyväksytään, koska panin koko sydämeni ja sieluni peliin sen suorituksen eteen. Se oli historiallinen hetki lajille, sydämistynyt Herron sanoi CNN:lle.

Juoksutapahtuman johtajan Ken Rubelin mukaan USATF oli halunnut suorittaa uusintamittauksen, koska yhteen reitin mutkista oli tehty turvallisuussyistä pieni muutos kolme vuotta sitten.

– Olemme pettyneitä, että USATF odotti kahdeksan kuukautta tehdäkseen tämän kriittisen mittauksen, ja teki sen ilman että tiesimme siitä tai olimme siinä mukana, Rubeli sanoi tiedotteessa CNN:n mukaan.

USATF:n mukaan reitti on mitattu yhteensä kolmesti, kahdesti helmikuussa kisapäivinä ja uudelleen lokakuussa. Tulos oli sama kaikilla kerroilla.

Herron ja hänen valmentaja-aviomiehensä Conor Holt vaativat yhä, että rata mitattaisiin vielä kerran uudelleen.

– Tämä on turhauttavaa minulle urheilijana, koska yritämme tehdä kaiken viimeisen päälle oikein ja varmistaa, että kaikki on kohdallaan. On todella stressaavaa uskoa, että tein maailmanennätyksen ja sen jälkeen saada selville, että rata mitattiin uudelleen ja sen sanotaan olevan liian lyhyt, Herron purki turhautumistaan.

40-vuotias Herron pitää hallussaan useita ultrajuoksun naisten maailmanennätyksiä, muun muassa 12 ja 24 tunnin juoksuissa ja 100 mailin lisäksi 50 mailin matkalla.